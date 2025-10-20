B1 Inregistrari!
Bucureștenii se pot compara cu locuitorii New York-ului. Capitala României, printre cele mai scumpe orașe din lume

Adrian Teampău
20 oct. 2025, 22:30
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Bucureștenii plătesc facturi la același nivel cu locuitorii New York-ului
  2. Utilitățile din București mai scumpe decât în Barcelona

Bucureștenii plătesc pentru utilitățile publice sume aproape la fel de mari precum locuitorii orașului New York. Pe de altă parte, veniturile în Capitală, deși mai mari decât în alte orașe românești, sunt mult sub cele obținute în celelalte metropole ale lumii.

Prețurile la energie, apă și salubritate, în București, sunt comparabile cu cele din marile metropole ale lumii. Informațiile apar pe o platformă online, Numbeo, unde sunt comparate costurile vieții din diferite orașe. Potrivit datelor din platformă, bucureștenii trăiesc în cel mai scump oraș din România. Costurile generale ale vieții plasează orașul între marile capitale europene.

Pe de altă parte, deși plătesc sume dintre cele mai mari, bucureștenii obțin printre cele mai mici venituri din Europa.

Potrivit estimărilor, o familie de patru persoane, din București, cheltuie lunar, fără chirie, în jur de 12.335 lei (2.424 de euro). Costurile pentru o persoană singură ajung la 3.454 lei (679 euro). În aceste condiții, costurile cu utilitățile, pentru un apartament cu o suprafață de 85 de metri pătrați se ridică la peste 158,95 de euro.

Cel de-al doilea oraș al României, în ceea ce privește costurile vieții este Cluj-Napoca. Nivelul general al costurilor cu utilități în orașul de pe Someș ajunge la 136,21 euro. Aici, însă, chiriile sunt mai mari decât în București.

Utilitățile din București mai scumpe decât în Barcelona

Deși bucureștenii nu se pot compara cu locuitorii din Barcelona, în ceea ce privește nivelul de trai, plătesc facturi mai scupe la utilități. Costul utilităților în București, aproximativ 159 euro, îl depășește pe cel din Barcelona, de 155 de euro. Suma plătită de locuitorii Capitalei este un pic mai mică decât cea plătită de locuitorii orașului New York, de 167,02 euro.

În capitala Coreei de Sud, Seul, localnicii plătesc facturi mai mici decât în București. Suma este de 128,26 euro.

Costuri mai mari sunt în marile metropole din Germania, unde costurile sunt cuprinse între 317 euro, la Frankfurt, și 336 euro, la Munchen. În plus, în cele două orașe germane, nivelul de trai este mult mai ridicat. Parizienii plătesc facturi de aproximaiv 224 de euro la utilități.

Datele arată diferențe semnificative între costurile utilităților și veniturile locuitorilor. De exemplu, Varșovia are facturi mai mari, de 312 euro, dar veniturile medii sunt superioare celor din România.

