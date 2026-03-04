În statele din Golf, concursurile de frumusețe pentru cămile au depășit de mult statutul unor simple evenimente folclorice, devenind spectacole cu miză financiară și simbolică uriașă. Tocmai această combinație explică apariția unor scandaluri repetate legate de intervenții estetice controversate.

De ce au ajuns competițiile pentru cămile sub lupa autorităților

În Oman, concursurile de frumusețe pentru cămile atrag crescători din regiune și din afara ei, fiecare dorind să își etaleze exemplarele considerate perfecte. Evenimentele, desfășurate în arene fastuoase, au consolidat reputația acestor competiții ca repere culturale și economice.

Totuși, ediția din februarie a pentru Cămile 2026, organizată la Al Musanaa, a readus în prim-plan o problemă recurentă. Douăzeci de animale au fost eliminate după ce inspectorii veterinari au constatat că aspectul lor fusese modificat artificial.

Ce proceduri au dus la descalificări

Anchetele au scos la iveală utilizarea unor injecții cu acid hialuronic pentru buze, fillere dermice și silicon pentru conturarea botului, dar și botox destinat netezirii feței. În unele cazuri, crescătorii ar fi apelat inclusiv la hormoni pentru accentuarea masei musculare sau la ceară siliconică pentru cocoașă.

Reacția organizatorilor, reuniți sub egida Camel Club și a Federației Omanite de Curse pentru Cămile, a fost fermă. „Suntem hotărâți să oprim orice act de manipulare și înșelăciune în înfrumusețarea cămilelor”, au transmis aceștia, promițând „sancțiuni stricte pentru cei care recurg la astfel de practici”.

Situația nu este singulară, iar exemplele din regiune confirmă caracterul repetitiv al fenomenului. În 2018, la celebrul festival din Arabia Saudită, supranumit „Miss Camel”, mai multe animale au fost descalificate pentru intervenții similare, potrivit .

În 2021, amploarea a fost și mai mare, peste patruzeci de cămile fiind eliminate din aceeași competiție, pe fondul unor controale mult mai stricte. Fondurile de premiere, care depășesc frecvent 66 de milioane de dolari, explică presiunea uriașă asupra crescătorilor, relatează Antena3.

Ce riscuri ascund aceste intervenții

Dincolo de încălcarea regulilor, specialiștii avertizează asupra efectelor grave asupra sănătății animalelor. poate afecta nervii implicați în hrănire, în timp ce fillerele și siliconul pot provoca inflamații, infecții sau migrarea materialelor injectate.

Injecțiile hormonale perturbă echilibrul natural al organismului, favorizând infertilitatea, scăderea producției de lapte și tulburări comportamentale. Astfel de practici, realizate adesea clandestin, alimentează critici dure din partea organizațiilor pentru protecția animalelor.