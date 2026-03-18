Fostul ministru Ilan Laufer a fost amendat după accidentul de marți dimineață, în care a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni. Asta deoarece și el a încălcat trei reguli de circulație.

De ce a fost amendat Ilan Laufer după accident

Laufer în timp ce-și ducea gemenii la grădiniță. El se deplasa cu o trotinetă electrică și-și ținea copiii tot pe trotinetă.

Fostul ministru a fost amendat cu 2.430 de lei deoarece a condus o trotinetă electrică pe trotuarul adiacent străzii Mircea Vulcănescu, a transportat doi minori pe același mijloc de deplasare și s-a angajat în traversare fără a coborî de pe trotinetă, spun sursele

„Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă.

În urma accidentului de circulație, nicio persoană nu a necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale.

Având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționare.

Au fost testați ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind „zero””, a transmis Poliția Capitalei, după accident.

Ilan Laufer: Eu mi-am spart capul, dar în rest sunt bine

Ilan Laufer a povestit cum s-a produs accidentul: „Am coborât să traversez o trecere de pietoni. O doamnă s-a uitat în celălalt sens să vadă dacă vine vreo mașină, nu a fost atentă la trecere. A văzut că vine o mașină și a accelerat și în clipa aia a intrat în noi”.

Întrebat dacă știa că nu e permis să circule mai multe persoane pe trotinetă, Laufer a răspuns: „Am înțeles. Să știți că tot același lucru se întâmpla și dacă eram și singur. Copiii sunt bine. Eu mi-am spart capul, dar în rest sunt bine. N-am mers la spital”.

El a mai spus că nu avea viteză: „Eram la viteză de traversat trecerea de pietoni. Oprisem înainte și pur și simplu am pornit de pe loc să traversez”.

Alina Laufer: Nathaniel s-a lovit puțin la mandibulă

Alina Laufer, soția lui, că nu sunt daune majore și nu vor depune plângere: „Toată lumea e ok, nu avem daune majore. Gemenii de 5 ani s-au speriat, sunt acasă, nu i-am mai dus nicăieri, nu s-au mai dus la grădiniță. O tipă care era la volan nu s-a asigurat la trecerea de pietoni, a făcut dreapta pe bretea și asta e. Nu o să depunem nicio plângere”.

Aceasta a mai spus că unul dintre gemeni, băiețelul Nathaniel, s-a lovit puțin, dar a fost foarte curajos și nu a plâns: „Nathaniel s-a lovit puțin la mandibulă, dar e ok pentru că el e un viteaz. Nu a plâns deloc, nu a zis nimic! Se întâmplă și asta e!”.