Ce amendă a primit fostul ministru Ilan Laufer după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni

Traian Avarvarei
18 mart. 2026, 08:12
Ilan Laufer, accident când se deplasa cu o trotinetă. Sursa foto: stirileprotv.ro
Fostul ministru Ilan Laufer a fost amendat după accidentul de marți dimineață, în care a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni. Asta deoarece și el a încălcat trei reguli de circulație.

De ce a fost amendat Ilan Laufer după accident

Laufer a fost lovit de mașină în timp ce-și ducea gemenii la grădiniță. El se deplasa cu o trotinetă electrică și-și ținea copiii tot pe trotinetă.

Fostul ministru a fost amendat cu 2.430 de lei deoarece a condus o trotinetă electrică pe trotuarul adiacent străzii Mircea Vulcănescu, a transportat doi minori pe același mijloc de deplasare și s-a angajat în traversare fără a coborî de pe trotinetă, spun sursele Digi24.

„Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă.

În urma accidentului de circulație, nicio persoană nu a necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale.

Având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționare.

Au fost testați ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind „zero””, a transmis Poliția Capitalei, după accident.

Ilan Laufer: Eu mi-am spart capul, dar în rest sunt bine

Ilan Laufer a povestit cum s-a produs accidentul: „Am coborât să traversez o trecere de pietoni. O doamnă s-a uitat în celălalt sens să vadă dacă vine vreo mașină, nu a fost atentă la trecere. A văzut că vine o mașină și a accelerat și în clipa aia a intrat în noi”.

Întrebat dacă știa că nu e permis să circule mai multe persoane pe trotinetă, Laufer a răspuns: „Am înțeles. Să știți că tot același lucru se întâmpla și dacă eram și singur. Copiii sunt bine. Eu mi-am spart capul, dar în rest sunt bine. N-am mers la spital”.

El a mai spus că nu avea viteză: „Eram la viteză de traversat trecerea de pietoni. Oprisem înainte și pur și simplu am pornit de pe loc să traversez”.

Alina Laufer: Nathaniel s-a lovit puțin la mandibulă

Alina Laufer, soția lui, a declarat că nu sunt daune majore și nu vor depune plângere: „Toată lumea e ok, nu avem daune majore. Gemenii de 5 ani s-au speriat, sunt acasă, nu i-am mai dus nicăieri, nu s-au mai dus la grădiniță. O tipă care era la volan nu s-a asigurat la trecerea de pietoni, a făcut dreapta pe bretea și asta e. Nu o să depunem nicio plângere”.

Aceasta a mai spus că unul dintre gemeni, băiețelul Nathaniel, s-a lovit puțin, dar a fost foarte curajos și nu a plâns: „Nathaniel s-a lovit puțin la mandibulă, dar e ok pentru că el e un viteaz. Nu a plâns deloc, nu a zis nimic! Se întâmplă și asta e!”.

Citește și...
Consilier universitar, anchetat pentru spionaj asupra studentelor: „Mi-am pierdut orice încredere în bărbați”. Ce pedeapsă a primit
Eveniment
Consilier universitar, anchetat pentru spionaj asupra studentelor: „Mi-am pierdut orice încredere în bărbați”. Ce pedeapsă a primit
Haos la metroul din București: Călătorii, evacuați dintr-un tren. Motivul pentru care a fost retras din circulație
Eveniment
Haos la metroul din București: Călătorii, evacuați dintr-un tren. Motivul pentru care a fost retras din circulație
Desertul cu banane și cocos care face furori pe TikTok. Îl faci rapid și dispare imediat din farfurie
Eveniment
Desertul cu banane și cocos care face furori pe TikTok. Îl faci rapid și dispare imediat din farfurie
Accident cu 6 mașini în Capitală. Un autoturism s-a răsturnat
Eveniment
Accident cu 6 mașini în Capitală. Un autoturism s-a răsturnat
Dimineață fără dureri de cap. Trei obiceiuri care îți pot strica începutul zilei
Eveniment
Dimineață fără dureri de cap. Trei obiceiuri care îți pot strica începutul zilei
Un nou record istoric: Prețurile carburanților au explodat în România. Cât au ajuns să coste benzina și motorina, în această dimineață
Eveniment
Un nou record istoric: Prețurile carburanților au explodat în România. Cât au ajuns să coste benzina și motorina, în această dimineață
Sezonul polenului. Cum îți afectează sănătatea și ce măsuri să iei
Eveniment
Sezonul polenului. Cum îți afectează sănătatea și ce măsuri să iei
IPS Teodosie dă în judecată Primăria Constanța. Care e motivul
Eveniment
IPS Teodosie dă în judecată Primăria Constanța. Care e motivul
Iranul a lansat rachete asupra Tel Avivului după moartea unui oficial de rang înalt
Eveniment
Iranul a lansat rachete asupra Tel Avivului după moartea unui oficial de rang înalt
Descoperire spectaculoasă în Neamț. Comori dacice și arme vechi de mii de ani, găsite sub pământ: „Sunt foarte rare și fragile”
Eveniment
Descoperire spectaculoasă în Neamț. Comori dacice și arme vechi de mii de ani, găsite sub pământ: „Sunt foarte rare și fragile”
Ultima oră
10:59 - Un nou scandal în Parlament. Ministrul Muncii cere bani pentru ajutoarele propuse de PSD. Ce replică i-a dat ministrul Nazare
10:57 - Oana Ciocan a aflat din presă că e despărțită de Jador: „I-auzi. Eu nu știam. El nu m-a anunțat momentan”
10:50 - Consilier universitar, anchetat pentru spionaj asupra studentelor: „Mi-am pierdut orice încredere în bărbați”. Ce pedeapsă a primit
10:32 - ULTIMA ORĂ: Incident grav în Portul Midia. Un remorcher s-a scufundat după ce ar fi lovit o mină. 5 oameni erau la bord (FOTO)
10:23 - Haos la metroul din București: Călătorii, evacuați dintr-un tren. Motivul pentru care a fost retras din circulație
10:15 - Desertul cu banane și cocos care face furori pe TikTok. Îl faci rapid și dispare imediat din farfurie
10:13 - Accident cu 6 mașini în Capitală. Un autoturism s-a răsturnat
10:12 - Decizie șocantă luată de Confederația Africană de Fotbal. Senegal a pierdut Cupa Africii la „masa verde” (VIDEO)
10:08 - Dimineață fără dureri de cap. Trei obiceiuri care îți pot strica începutul zilei
10:02 - Cum ar fi aflat Rareș Cojoc de relația Andreei Popescu cu Dan Alexa. Noi informații ies la iveală