Cât de rece ar trebui să fie aerul condiționat în timpul unui val de căldură. Experții dau sfaturi pentru un consum eficient de energie

Răzvan Adrian
13 aug. 2025, 16:21
Cât de rece ar trebui să fie aerul condiționat în timpul unui val de căldură. Experții dau sfaturi pentru un consum eficient de energie
Sursa Foto: Freepik.com

Valurile de căldură au lovit de nenumărate ori România în această vară, dar și alte țări afectate de temperaturile extreme. Specialiștii recomandă setarea aerului condiționat la un nivel confortabil, care să reducă diferență față de temperatura de afară. Află în acest articol cum poți să economisești cel mai mult la factura de energie electrică.

Cuprins:

  • Care este temperatura recomandată de specialiști
  • Care sunt efectele schimbării climatice
  • Cum poți să-ți răcorești casa fără costuri foarte mari

Care este temperatura recomandată de specialiști

Specialiștii din cadrul Departamentului federal de Energie al SUA nu vorbesc despre o temperatură fixă pe care trebuie să o setăm, ci alegerea unei care să „fie confortabilă și să ofere controlul umidității”, subliniind că o diferență mică între temperatura de afară și cea din cameră poate face o reducere mare la factura de energie, relatează Știrile Pro Tv.

Instituția a mai recomandat și ca, în timpul nopții, aerul condiționat să fie setat cu 4 grade mai mult, iar când nu e nimeni în casă să fie setat cu 7 grade mai mult decât în mod obișnuit.

Compania Rochester Electric and Gas (RG&E) sfătuiește să fie ales un nivel de aproximativ 25,5 grade Celsius sau mai ridicat, precizând că fiecare grad ce depășește 24 de grade reduce consumul la factura de energie cu 3%.

Care sunt efectele schimbării climatice

Datele meteorologice analizate de Rochester arată că, din 2000, media maximelor în iunie și iulie este de 25,1 grade, respectiv 27,6 grade Celsius, iar în luna august se ajunge la 26,8 grade. Potrivit sursei citate, schimbările climatice au dus la o creștere a temperaturilor cu 2.4 grade Fahrenheit.

Acest fenomen, combinat cu efectul „insulei de căldură urbană” și cu lipsa vegetației în cartierele defavorizate, face ca nopțile să fie mai greu de suportat și reduce eficiența aerisirii naturale prin deschiderea ferestrelor.

Cum poți să-ți răcorești casa fără costuri foarte mari

Pe lângă aerul condiționat, experții recomandă metode simple și eficiente de a răcori casa:

  • Ventilatoarele de pe tavan – pot reduce costurile cu 14%, conform Energy Star
  • Un termostat programabil
  • Protecția ferestrelor – jaluzelele sau perdelele groase pot reduce căldura provenită de la soare cu peste 60%.

Draperiile cu spate alb din plastic nu permit căldurii să pătrundă în locuință

  • Evitarea surselor de căldură lângă termostat – lămpile sau aparatele generatoare de căldură pot păcăli senzorul și pot determina aerul condiționat să funcționeze mai mult decât trebuie

Specialiștii spun că, în perioadele extreme de căldură din perioada verii, cel mai bine este să existe un echilibru între confort și economie la factura de energie. O temperatura setată corect a termostatului te poate scăpa de costuri foarte mari, iar cu câteva modalități de a răcori casa, poți face acest lucru și mai ușor.

