Cea mai tare teorie a conspirației după explozia din Rahova. Așa ceva e de neimaginat. Intervine SRI-ul

Au fost valuri de teorii ale conspirației după explozia de la blocul din Rahova, însă ce veți citi în continuare este ceva greu de imaginat. Dar lumea zburdă liberă pe rețelele sociale.

Punctul 1 al conspirației. Legătura dintre Colectiv și Rahova

O internaută și-a dat în petec pe rețelele sociale și a decoperit o conspirație de neimaginat în cazul exploziei din Rahova. Și totul începe cu legătura dintre Colectiv și tragedia de acum.

„În urma operațiunii Colectiv 1, agentul francez Dacian Cioloș a aterizat în funcția de prim-ministru al României. Acum, după operațiunea Colectiv 2, care a avut loc vineri 17 octombrie 2025, apreciez că agentul francez Dacian Cioloș va ateriza în funcția de director al SRI – așa cum își dorește și, de fapt, așa cum își dorește serviciul secret francez, în slujba căruia este.”, își ncepe internauta lunga epistolă plină de așa-zise dezvăluiri.

Punctul 2. Trei agenți SRI au fost uciși

„Din ce se tot vehiculează, este foarte posibil ca doamna avocat Vasilica Enache – avocat ales în dosarul Colectiv – să fi fost victimă colaterală. Până acum nu se știe dacă tânăra însărcinată în vârstă de 24 de ani este de fapt ofițerul român de spionaj, aparținând SRI, eroul național Ana Mariani… dar prezentată cu alte „date”. Asta ar însemna că ori cei trei ofițeri români de spionaj, aparținând SRI, ne sunt prezentați ca victime civile și sub alte nume și repere, ori sunt mai multe victime – 6 victime: 3 ofițeri români de spionaj și 3 civili -, iar morțile celor trei ofițeri români ai SRI s-a vrut a ne fi ascunse, împreună cu numele lor.

Cei trei ofițeri români de spionaj – care au murit pe altarul României și pentru apărarea țării de robia serviciilor secrete străine, mai ales cele franceze și cele ale Mossadului – sunt: ofițer Marius Tudosa, ofițer Ana Mariani și ofițer George Ionescu.”, mai scrie femeia.

Punctul 3 al conspirației. Secretul lui George Ionescu

„Ofițerul George Ionescu este fiul generalul Răzvan lonescu – singurul care s-a opus în CSAT anulării alegerilor, în noiembrie anul trecut – iar acum este închis la maximă siguranță !!! A fost imediat arestat, nu s-a spus niciun cuvânt despre acest lucru. Prin urmare românii nu știu nimic despre situația actuală a generalului R. Ionescu !!!; sunt ținuți într-o continuă minciună și beznă totală, nu le-a fost adusă la cunoștință situația acestui general patriot – repet, singurul care s-a opus în CSAT anulării alegerilor !!! Și acum fiul lui, George Ionescu – ofițer român de spionaj, în cadrul SRI – este ucis în explozia din Rahova!!!”, mai transmite internauta cu imaginație bogată.

Și știe exact cine a aruncat în aer blocul.

„Ofițerul George lonescu era comisar în cadrul Comisiei de Anchetă a SRI. El a reușit să facă un raport cu toate persoanele de la Elie Wiesel care urmau să fie aduse în fața instanței, iar dosarul se afla la el în apartament… dosar pe care urma să îl predea pentru a fi păstrat în siguranță. Din nefericire s-a întâmplat ce a fost mai rău posibil… Au fost eliminați, de fapt au fost executați, bomba a fost pusă de agenții Mossadului așa încât să îi arunce pe toți în aer.”, mai zice femeia.

Punctul 4 al conspirației. Extragerea dosarelor

„De aceea Arafat a fost prezent în secunda doi la locul tragediei, cu viteza luminii. De aceea criminalul de Arafat și Bou’_lu’_jean au susținut imediat că blocul trebuie dărâmat și locatarii expulzați încă din seara zilei respective, să se poată face căutările și să fie sustrase toate dosarele și probele cu care cei trei ofițeri români de spionaj din cadrul SRI au documentat implicarea celor de la „institutul” Elie Wiesel și a unor agenți Mossad în anularea alegerilor din România, din noiembrie 2024!

Încă o dată repet pentru ce anume cei trei ofițeri români de spionaj din cadrul sri au plătit cu viaţa !!!

Aveau dovada loviturii de stat din toamna lui 2024 și implicarea unor agenți Mossad!!!

De francezi știam toți, au fost pe față, dar de ăștialalți nimeni nu îndrăznea să spună ceva fără dovezi irefutabile! Au apărut dovezile și au dispărut ofiţerii care au produs respectivele probe!!!”, mai aflăm de la internaută.

Punctul 5. Implicarea lui Simion și Șoșoacă

„Ca încheiere, apreciez că toți știau de această operațiune, de aceea aveau deja stabilit un „program fix” ce chipurile nu suporta nicio schimbare sau amânare, mai exact toți au avut un alibi la vedere: Nicușor Oligofrenișor Soros Dan, cât și Bou’_lu’_jean, dar și Sorin Grindeanu, Honor Kelemen, Do_nimic Fritz, , conducerea Primăriei Generale, conducerea Primăriei Sectorului 5 și toți ceilalți reprezentați de la vârful instituțiilor ai căror angajați trebuiau să se afle acolo, la locul exploziei, într-o astfel de situație. De asemenea, înclin să cred că inclusiv George Simion și Diana Șoșoacă știau despre această operațiune și a trebuit să-și găsească „de lucru” pentru a poza în nevinovați… atât în ziua aceea cât și câteva zile după, adică tot weekendul, pentru a părea credibili: pe George Simion l-a apucat mersul la Sfântul Munte Athos, cu o întreagă delegație după el, iar pe Șoșoacă a apucat-o vizita privată în Rusia.” își încheie internauta postarea care ne relevă adevărul absolut despre explozia din Rahova.

Răspunsul SRI după valul de teorii ale conspirației

„În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova. Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora. Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată. atrage atenția asupra riscului de a distribui mesaje neverificate din surse anonime sau necredibile. Totodată, recomandăm cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să verifice faptele înainte de redistribuirea oricărui conținut în mediul online.”, arată SRI.

Întreaga teorie a conspirației, mai jos. Ar fi de râs, dacă nu ar fi de plâns.