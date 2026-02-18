Gazetarul Cristian Tudor Popescu a analizat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, efectele deciziei CCR referitoare la pensiile magistraților. CTP susține că hotărârea nu va aduce fonduri semnificative în bugetul României și nici nu va afecta drastic veniturile magistraților, însă a remarcat că, pentru prima dată, „caracatița Savonea a primit o «lovitură în cap»”.

Jurnalistul a explicat că Lia Savonea și susținătorii săi nu se așteptau la o astfel de decizie și au fost derutați de rezultat.

Efectele deciziei CCR: De ce a criticat CTP conducerea ÎCCJ

Cristian Tudor Popescu a criticat-o pe Savonea pentru contestarea publică a hotărârii , considerând că aceasta arată lipsă de luciditate. CTP susține că, în calitate de șefă a Înaltei Curți, Savonea ar trebui să știe că deciziile CCR sunt obligatorii și nu pot fi contestate.

Întrebat despre contextul deciziei CCR, CTP a spus:

“Eu nu-i pot bănui pe membrii CCR de conștiință profesională, simț al dreptății și bun-simț, pentru că nu ar fi făcut acest bâlci sinistru de două luni, cu aceste amânări, dacă ar fi dat dovadă de toate acestea. Curtea Constituțională este un organism politic. Ce s-a întâmplat astăzi acolo este un act politic. Cred că acest impuls s-a dat de către PSD, mai exact, de către domnul Grindeanu.

Domnul Grindeanu a decis că l-a hăituit destul pe Bolojan cu povestea asta și că acum ar fi mai bine pentru el, pentru , să apară ca rezolvator al acestei probleme. El este providențial și a rezolvat problema. Însă, acum să fim foarte realiști.”, a precizat jurnalistul.

Efectele deciziei CCR: Ce impact real are decizia asupra magistraților și bugetului

CTP a subliniat că hotărârea nu aduce schimbări semnificative nici pentru buget, nici pentru statutul magistraților, însă aduce o altfel de schimbare. Jurnalistul a remarcat că decizia a dezechilibrat „camarila Savonea”, inclusiv membri ai CSM, care nu se așteptau la o astfel de lovitură.

„Această hotărâre nu aduce nici bani semnificativi României, ca să ajute cu ceva la echilibrarea financiară, și nici nu-i aduce la sapă de lemn pe magistrați, așa cum și-ar dori mulți cetățeni, în urma urii acumulate în ultimele luni, la adresa lor. Deci, nu se schimbă nimic din toate astea.

Însă, ceva se schimbă, este extrem de important. Pentru prima dată caracatița Savonea a primit o lovitură în cap acum. E prima dată când sunt derutați, debusolați.

Toată camarila Savonea, Arsenie, viespea radioactivă de la CSM au intrat în oscilație acum, pentru că nu se așteptau la lovitura asta. Asta nu are legătură cu ei, are legătură cu peisajul politic, în coaliție, și așa mai departe, cu interesele fiecăruia.

Și atunci, doamna Savonea aș spune că nu mai are toate facultățile în regulă, de vreme ce contestă hotărârea Curții Constituționale. Vă dați seama?.”, a mai adăugat gazetarul.

De ce contestă Savonea hotărârea CCR

CTP consideră că reacția șefei ÎCCJ este exagerată și nejustificată:

„Deci, șefa ÎCCJ din România contestă o hotărâre a Curții Constituționale, adică persoana cea mai învituită să știe că o hotărâre a Curții nu este contestabilă, că ea se pune îndată în aplicare, fără comentarii, după ce apare în Monitorul Oficial, și, totuși, spune că s-a produs o eroziune gravă în planul protecției constituționale.

Protecția cui? A ÎCCJ, păi în fișa postului Curții Constituționale nu intră protejarea de vreun fel a Înaltei Curți. Nu intră. Curtea Constituțională se ocupă cu protejarea Constituției, nu a Înaltei Curți.

Reacția lui Arsene, care a sărit imediat de la Curtea de Apel, că o îngrijorează mult, ne îngrijorează hotărârea care s-a luat. Continuă Savonea. Acum ce spune? Că o să luptăm cu toate mijloacele, declară război Curții Constituționale și spune că va reclama la organismele europene. Iarăși s-a pierdut cu firea doamna Savonea. Adică ea apare acum ca o trădătoare de țară, nu?”, a mai declarat ziaristul.

CTP a comparat situația lui Savonea cu cea a lui Kovesi

Jurnalistul a comparat situația cu cea a Laurei Codruța Kovesi, care a contestat anterior decizia CCR la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și a câștigat, deși fusese criticată public.

„Vă amintiți cum era înfierată de persoanele astea Savonea, Arsenie și cine or mai fi atunci când Laura Codruța Kovesi a făcut la Curtea pentru Drepturile Omului, nu la CJUE, a contestat modul în care a fost înlăturată atunci de la șefia DNA, prin hotărârea CCR și a și câștigat această contestație.

Și atunci a fost făcută trădătoare de țară, insultată în toate felurile, că se duce la străini să rezolve… Eh, acum, iată că Savonea se duce la odioasa Uniune Europeană, aia care a aranjat alegerile în România, care le-a pus stop atunci, Uniunea Europeană care sclavagește românii. Se duce Savonea ca să lupte cu Curtea Constituțională a României prin intermediul Curții de Justiție a UE. Deci este cu adevărat agitație mare acolo la caracatiță și ăsta este, într-adevăr, un eveniment istoric”, a concluzionat CTP.