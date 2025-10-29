B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CTP: „Să ne ducem să-l gâdilăm sub coadă pe Trump nu e o variantă. O abordare mai imbecilă decât asta e greu de imaginat”. Ce soluție propune gazetarul (VIDEO)

CTP: „Să ne ducem să-l gâdilăm sub coadă pe Trump nu e o variantă. O abordare mai imbecilă decât asta e greu de imaginat”. Ce soluție propune gazetarul (VIDEO)

Traian Avarvarei
29 oct. 2025, 21:07
CTP: „Să ne ducem să-l gâdilăm sub coadă pe Trump nu e o variantă. O abordare mai imbecilă decât asta e greu de imaginat”. Ce soluție propune gazetarul (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Ce a spus CTP despre teoria că lingușirea lui Trump ne-ar ajuta
  2. Ce ar trebui să facă România pentru a avea legături mai solide cu SUA

Cristian Tudor Popescu a declarat miercuri, pentru B1 TV, că e o imbecilitate să credem că vom avea relații mai bune cu Statele Unite dacă „ne ducem să-l gâdilăm sub coadă pe Trump”. În opinia gazetarului, soluția este ca diplomați români cu adevărat profesioniști să închege legături serioase cu Departamentul de Stat al SUA și mai ales cu secretarul de stat Marco Rubio.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus CTP despre teoria că lingușirea lui Trump ne-ar ajuta

„În ce constă reproșul justificat adus diplomației române că nu are relații suficient de consistente, de eficiente cu Washingtonul? Păi, în spatele acestei afirmații se află constant, de luni de zile, ideea că trebuie să ne facem loc pe undeva, pe la un cuscru, pe la un vecin de noră, pe la cineva de pe la Casa Albă, vreun fiu, vreun nepot ceva, să ne facem loc ca să-l lingușim pe Trump. Să-i spune ”o, generosule! o, lăptosule! o, soare-pletosule!” pentru ca, făcând lucrurile astea, el să zică ”da, domnule, România e bună!”.

Abordare mai imbecilă decât asta e greu de imaginat”, a afirmat gazetarul.

Ce ar trebui să facă România pentru a avea legături mai solide cu SUA

„Ceea ce trebuie să facă și n-a făcut suficient democrația românească este să aibă legături serioase, solide, legături asigurate de profesioniști ai diplomației, cu Secretariatul de Stat al Statelor Unite și, în primul rând, cu Marco Rubio, care e un om extrem de serios, un profesionist de înaltă clasă și cu care se pot stabili relații.

Credeți că stă Trump să se uite după România acum? Important e Departamentul de Stat, secretarul de stat Rubio și toți cei care sunt acolo răspunzători în jurul lui. Acolo trebuie să stabilim și să stabilim relații diplomatice profesioniste, nu să ne ducem să-l gâdilăm sub coadă pe Trump, care își poate arăta, din când în când, și aiureala în decizii”, a mai explicat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.

Tags:
Citește și...
„Ștefania trăia pentru spital”. Mărturia cutremurătoare a fratelui doctoriței care a murit în camera de gardă
Eveniment
„Ștefania trăia pentru spital”. Mărturia cutremurătoare a fratelui doctoriței care a murit în camera de gardă
Medici din Capitală, reținuți în legătură cu moartea unui pacient cu arsuri
Eveniment
Medici din Capitală, reținuți în legătură cu moartea unui pacient cu arsuri
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo. Femeia și-ar fi injectat anestezicul care l-a ucis pe Michael Jackson
Eveniment
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo. Femeia și-ar fi injectat anestezicul care l-a ucis pe Michael Jackson
Doliu în lumea muzicii populare. A murit o îndrăgită artistă din România. Când va fi înmormântată
Eveniment
Doliu în lumea muzicii populare. A murit o îndrăgită artistă din România. Când va fi înmormântată
Vacanța de iarnă 2025–2026. Când intră elevii în cea de-a doua pauză din an
Eveniment
Vacanța de iarnă 2025–2026. Când intră elevii în cea de-a doua pauză din an
Greșeala uriașă pe care mulți români o fac. Ministerul de Interne a anunțat că nu e legal: „Te poţi lovi de probleme!”
Eveniment
Greșeala uriașă pe care mulți români o fac. Ministerul de Interne a anunțat că nu e legal: „Te poţi lovi de probleme!”
(VIDEO) Atenție! O porțiune din autostrada A10 s-a surpat. Ce măsuri au luat autoritățile
Eveniment
(VIDEO) Atenție! O porțiune din autostrada A10 s-a surpat. Ce măsuri au luat autoritățile
Viteaz pe banii părinților. Luca Vicol, fiul cel mare al Laurei Vicol, arogant în online: „Trimiteți-vă părinții la muncă! Eu stau la Monaco, voi nu. Pot să zic ce vreau pentru că am bani” (VIDEO)
Eveniment
Viteaz pe banii părinților. Luca Vicol, fiul cel mare al Laurei Vicol, arogant în online: „Trimiteți-vă părinții la muncă! Eu stau la Monaco, voi nu. Pot să zic ce vreau pentru că am bani” (VIDEO)
Reacția lui Alexandru Rogobete în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: „Cauzele pot fi multiple”
Politică
Reacția lui Alexandru Rogobete în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: „Cauzele pot fi multiple”
Newsweek: Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist
Eveniment
Newsweek: Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist
Ultima oră
21:48 - Sorin Grindeanu, ciritici la adresa lui Bolojan și a Oanei Țoiu, privind lipsa comunicării pe tema retragerii unei părți a trupelor americane din România: „Este inacceptabil!”
21:17 - CTP îl desființează pe Sorin Grindeanu: „Lui Grindeanu-Știucă i se fâlfâie coada de doamna Oana Gheorghiu. A fost un prilej perfect, ca și altele, să lovească în Ilie Bolojan” (VIDEO)
21:15 - Cum își menține Angelina Jolie frumusețea spectaculoasă la 50 de ani? Dermatologul său a dezvăluit!
21:05 - Legea nescrisă a șoselelor: Cele 5 reguli esențiale pe care orice șofer trebuie să le respecte zilnic!
20:56 - Tichetele de masă vor fi mai mari din 2026. Care va fi noua valoare și ce beneficii aduce această decizie
20:30 - „Ștefania trăia pentru spital”. Mărturia cutremurătoare a fratelui doctoriței care a murit în camera de gardă
20:30 - Ciprian Ciucu, validat de peste 1.000 de membri PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei (VIDEO)
20:09 - Medici din Capitală, reținuți în legătură cu moartea unui pacient cu arsuri
20:09 - Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România: „România a fost un aliat puternic. Această decizie transmite un semnal greșit Rusiei”
19:52 - Guvernul german majorează salariul minim. Cât va crește până în 2027