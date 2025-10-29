Cristian Tudor Popescu a declarat miercuri, pentru B1 TV, că e o imbecilitate să credem că vom avea relații mai bune cu Statele Unite dacă „ne ducem să-l gâdilăm sub coadă pe Trump”. În opinia gazetarului, soluția este ca diplomați români cu adevărat profesioniști să închege legături serioase cu Departamentul de Stat al SUA și mai ales cu secretarul de stat Marco Rubio.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus CTP despre teoria că lingușirea lui Trump ne-ar ajuta

„În ce constă reproșul justificat adus diplomației române că nu are relații suficient de consistente, de eficiente cu Washingtonul? Păi, în spatele acestei afirmații se află constant, de luni de zile, ideea că trebuie să ne facem loc pe undeva, pe la un cuscru, pe la un vecin de noră, pe la cineva de pe la Casa Albă, vreun fiu, vreun nepot ceva, să ne facem loc ca să-l lingușim pe Trump. Să-i spune ”o, generosule! o, lăptosule! o, soare-pletosule!” pentru ca, făcând lucrurile astea, el să zică ”da, domnule, România e bună!”.

Abordare mai imbecilă decât asta e greu de imaginat”, a afirmat gazetarul.

Ce ar trebui să facă România pentru a avea legături mai solide cu SUA

„Ceea ce trebuie să facă și n-a făcut suficient democrația românească este să aibă legături serioase, solide, legături asigurate de profesioniști ai diplomației, cu al Statelor Unite și, în primul rând, cu Marco Rubio, care e un om extrem de serios, un profesionist de înaltă clasă și cu care se pot stabili relații.

Credeți că stă Trump să se uite după România acum? Important e Departamentul de Stat, secretarul de stat Rubio și toți cei care sunt acolo răspunzători în jurul lui. Acolo trebuie să stabilim și să stabilim relații diplomatice profesioniste, nu să ne ducem să-l gâdilăm sub coadă pe Trump, care își poate arăta, din când în când, și ”, a mai explicat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.