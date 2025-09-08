Nu mai este un secret pentru nimeni că românii sunt mari pasionați de călătorii. Dacă destinația este renumită și pentru gastronomie, cu atât mai bine. Însă, odată ajunși înapoi acasă, kilogramele în plus de după vacanță încep să simtă. Carmen Brumă sare în ajutorul celor care s-au îngrășat în această perioadă și vor musai să slăbească acum, cât încă nu e nevoie să intre în blugi lungi și să-și dea seama că nu le mai vin.

Ce spune Carmen Brumă despre pericolul kilogramelor acumulate în vacanță

Carmen Brumă a avut o vacanță pe cinste. După o vacanță în , specialista în nutriție a profitat de vremea caldă pentru a dat o fugă atât la mare, cât și la munte.

Acum, când pentru cei mai mulți români, sezonul vacanțelor a luat sfârșit, specialista vine cu o serie de sfaturi pentru a da jos kilogramele acumulate. Aceasta explică de ce este important să acordăm atenția chiar și celor câteva grame cu care ne-am întors din concediu și cum, odată cu trecerea timpului, organismul devine din ce în ce mai „zgârcit” cu grăsimile pe care le slăbește.

„Kilogramele din vacanță? Dacă le lași, rămân! Studiile arată că în 1–3 săptămâni de vacanță poți câștiga ~0,4–1,5 kg…iar o parte persistă și după întoarcere. Asta se numește «creeping obesity»: acumulări mici constante de +500 g până la 1 kg care nu mai pleacă și se adună an de an. De ce e bine să acționezi rapid? Pentru că organismul își «salvează» ușor noul normal. Cu cât stai mai mult la greutatea crescută, cu atât corpul o apără mai puternic”, a explicat Carmen Brumă pentru .

Proteinele sunt importante la fiecare masă

Kilogramele acumulate în vacanță se dau jos, în primul rând, cu disciplină. Este important să revenim la programul obișnuit, de mese regulate, odihnă suficientă și, nu în ultimul rând, sport.

„Ce faci în primele 10 zile?

– Revii la rutină: mese regulate, somn 7–8h.

– Proteină la fiecare masă + legume/fibre.

– Lichide: apă

– Pași zilnici (8–10k) + 10–15 minute de antrenament acasă.

Cântărirea săptămânală are și ea un rol important”, a mai adaugat