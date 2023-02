Emilia Șercan, nominalizată la un premiu pentru investigația plagiatului în teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă

Emilia Șercan, jurnalista care a făcut mai multe dezvăluiri despre , inclusiv în cazul premierului Nicolae Ciucă, a fost nominalizată la Premiul de jurnalism de investigație AllforJan.

„Tocmai am aflat că am fost nominalizată la premiul de jurnalism de investigație #AllForJan…Articolul pentru care am primit nominalizarea este cel despre teza de doctorat plagiată a premierului Nicolae Ciucă, publicat pe în ianuarie 2022. După acel articol a pornit operațiunea de împotriva mea pe care, un an mai târziu, parchetul refuză, prin inacțiune, să o investigheze”, a scris Emilia Șercan pe pagina personală de Facebook.