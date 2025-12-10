O explozie a unei butelii de aragaz, în Aleșd, era să provoace o cu cea din cartierul Rahova, din București. În urma deflagrației, care a avut loc într-un bloc de locuințe, un balcon s-a prăbușit, iar o femeie a fost grav rănită.

Explozie de butelie într-un bloc de locuințe

Locuitorii unui din Aleșd, județul Bihor, au fost treziți, în toiul nopții, de o explozie puternică. O butelie de aragaz a sărit în aer, într-un apartament, distrugând balconul și provocând rănirea gravă a unei femei. În urma incidentului, din cauza acumulării de gaze, 30 de locatari au fost evacuați.

Potrivit reprezentanților , autoritățile au fost sesizate printr-un apel, marți seara, la ora 22.50. La fața locului au fost mobilizate trei echipaje de pompieri, un echipaj CBRN de la Oradea, SMURD Terapie Intensivă Mobilă și o ambulanță SAJ.

Pompierii au constatat că deflagrația s-a produs în balconul unui apartament de la etajul 1 a blocului de locuințe. Aici funcționa o bucătărie, improvizată, iar butelia a sărit în aer din cauza unei acumulări de gaze. S-a întâmplat în momentul în care o femeie, proprietara apartamentului, a aprins lumina, conform .

„Pompierii intervin la fața locului. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației. (…) Cel mai probabil, deflagrația s-a produs în momentul în care femeia a aprins lumina în bucătăria amenajată în balcon, unde exista o acumulare de gaz provenită de la butelie”, au transmis reprezentanții ISU Bihor citați de presa locală.

O femeie este rănită grav

Această explozie a provocat daune importante, distrugând balconul în care se afla bucătăria improvizată. Totodată, femeia a suferit arsuri pe 30–40% din suprafața corpului și multiple traumatisme. Ea a fost preluată de echipajele medicale și transportată la spital pentru investigații și îngrijiri.

Pompierii dispus evacuarea locatarilor, dat fiind acumularea de gaze din clădire. De asemenea, s-a luat măsura opririi alimentării cu energie electrică și s-a trecut la ventilarea casei scărilor. Aproximativ 30 de persoane au fost evacuate de autorități pentru a evita alte tragedii.

La locul deflagrației a sosit și un specialist al Inspectoratului de Stat în Construcții. El a stabilit că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată. Măsurătorile echipajului CBRN au confirmat că nu mai existau acumulări de gaz, fapt ce a permis locatarilor să revină în apartamente.

Un caz similar s-a produs duminică dimineață, într-un bloc din Iași. În urma incidentului, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost găsit conștientă, cu arsuri de gradul I la nivelul feței și mâinilor. El a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.