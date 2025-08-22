B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Durere imensă lângă sicriul copilei care s-a sinucis pe A1. De ce Georgiana nu poate fi înmormântată: „Suntem distruși”

Durere imensă lângă sicriul copilei care s-a sinucis pe A1. De ce Georgiana nu poate fi înmormântată: „Suntem distruși”

Traian Avarvarei
22 aug. 2025, 18:30
Durere imensă lângă sicriul copilei care s-a sinucis pe A1. De ce Georgiana nu poate fi înmormântată: „Suntem distruși”
Sursa foto: Captură video - Știrile Pro TV

Trupul neînsuflețit al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat cu iubitul în fața unui TIR pe A1, supărați că iubirea lor nu e acceptată, a ajuns într-un final acasă. Oamenii vin îndurerați să-i aprindă câte o lumânare. Familia e distrusă pentru că încă n-o poate înmormânta.

Cuprins

  • De ce părinții Georgianei n-o pot înmormânta
  • De ce s-au sinucis Georgiana și iubitul ei

De ce părinții Georgianei n-o pot înmormânta

Rudele adolescentei spun că n-o pot înmormânta pentru că Primăria refuză să elibereze certificatul de deces.

„După ce s-a întâmplat necazul, nu ne dau actul (n.r. – de deces) să o putem înmormânta. Era un copil vesel, cuminte. Preotul nu se bagă dacă nu avem documentul, nu o bagă nici în biserică. Suntem distruși”, a spus o rudă a fetei, pentru România TV.

De ce s-au sinucis Georgiana și iubitul ei

Georgiana avea 14 ani, iar Ionuț 18 și relația lor era monitorizată de DGASPC. Reprezentanții Protecției Copilului Giurgiu spun că părinții fetei n-ar fi trebuit să îi permită să aibă o relație cu un băiat major.

„Protecția Copilului din Giurgiu. Ei sunt singurii responsabili. Dacă ei nu veneau și nu spuneau ‘vă luăm copilul’, ea nu auzea asta”, a spus mama fetei.

Un mesaj trimis de Ionuț unui prieten confirmă că acesta era speriat de presiunile făcute de autorități.

În schimb, Vișinel Bălan, directorul DGASPC Giurgiu, spune că instituția a respectat legea, iar părinții n-au fost amenințați, cum acuză ei: „Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani… nu există așa ceva. (…) Cu siguranță li s-a pus în vedere părinților că așa prevede legislația dacă vorbim de neglijare. Eu trebuie să te anunț că dacă tu neglijezi copilul eu trebuie să îl instituționalizez până se ia o altă decizie. Era cazul de instituționalizare a minorei. Din rapoartele citite nu se impunea instituționalizare”.

Mama fetei insistă, însă, că din cauza autorităților copila ei s-a sinucis: „Au spus că îl bagă la închisoare, pe ea o ia la Casa de copii, a fost speriată în totalitate. Nimic nu îi mai aduce înapoi! Șocul din sufletul nostru și drama prin care trecem noi, nu o să mai trecem niciodată. Copiii ăștia se iubeau mult, nu trăiau unul fără altul, nu respirau unul fără altul”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert
Eveniment
Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert
Zeci de turiști români, la un pas de tragedie după ce șoferul autocarului lor a făcut infarct, în Grecia
Eveniment
Zeci de turiști români, la un pas de tragedie după ce șoferul autocarului lor a făcut infarct, în Grecia
„Era un suflet minunat”. Mărturia dureroasă a unei foste colege de-a profesoarei ucise, din Craiova
Eveniment
„Era un suflet minunat”. Mărturia dureroasă a unei foste colege de-a profesoarei ucise, din Craiova
Surpriza pe care a avut-o un turist american când a ajuns în România și a văzut unde se află cazarea sa: „Cred că așa arată luxul aici”
Eveniment
Surpriza pe care a avut-o un turist american când a ajuns în România și a văzut unde se află cazarea sa: „Cred că așa arată luxul aici”
Femeie din Bihor, bătută cu levierul în cap de fostul partener. Bărbatul s-a spânzurat apoi. Ce probleme cu legea mai avea individul
Eveniment
Femeie din Bihor, bătută cu levierul în cap de fostul partener. Bărbatul s-a spânzurat apoi. Ce probleme cu legea mai avea individul
Patru români, arestați în Italia pentru trafic de migranți. Câți bani cereau unei persoane pentru a o trece granița
Eveniment
Patru români, arestați în Italia pentru trafic de migranți. Câți bani cereau unei persoane pentru a o trece granița
DENT ESTET: Succesul implantului dentar cu ghid chirurgical, elementul cheie în stabilitatea pe termen lung
Eveniment
DENT ESTET: Succesul implantului dentar cu ghid chirurgical, elementul cheie în stabilitatea pe termen lung
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital după ce a fost atacat de urs, pe stradă. „Mi-a dat cu laba peste față”
Eveniment
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital după ce a fost atacat de urs, pe stradă. „Mi-a dat cu laba peste față”
Dacă găsești un alt număr în afară de 23, în acest tabel, în mai puțin de 8 secunde, înseamnă că ai un nivel ridicat de atenție la detaliu (FOTO)
Eveniment
Dacă găsești un alt număr în afară de 23, în acest tabel, în mai puțin de 8 secunde, înseamnă că ai un nivel ridicat de atenție la detaliu (FOTO)
Funcționar reținut pentru divulgarea secretelor de servci. Dosar penal cu prejudiciu de 7 milioane de lei
Eveniment
Funcționar reținut pentru divulgarea secretelor de servci. Dosar penal cu prejudiciu de 7 milioane de lei
Ultima oră
19:25 - Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert
19:19 - Ce a pățit Ianis Hagi după ce soția sa, Elena, a născut. Nici nu plecase bine de la spital că s-a și întâmplat
19:13 - Încă o taxă bizară pentru turiști, în Italia. Surpriza unor tineri când au văzut nota de plată la un restaurant
18:49 - Zeci de turiști români, la un pas de tragedie după ce șoferul autocarului lor a făcut infarct, în Grecia
18:26 - „Era un suflet minunat”. Mărturia dureroasă a unei foste colege de-a profesoarei ucise, din Craiova
18:24 - Surpriza pe care a avut-o un turist american când a ajuns în România și a văzut unde se află cazarea sa: „Cred că așa arată luxul aici”
17:54 - Femeie din Bihor, bătută cu levierul în cap de fostul partener. Bărbatul s-a spânzurat apoi. Ce probleme cu legea mai avea individul
17:48 - Patru români, arestați în Italia pentru trafic de migranți. Câți bani cereau unei persoane pentru a o trece granița
17:35 - DENT ESTET: Succesul implantului dentar cu ghid chirurgical, elementul cheie în stabilitatea pe termen lung
17:29 - Meghan Markle, acuzată că are o fiică secretă, iar Prințul Harry ar vrea să divorțeze! Cine este bărbatul cu care ar avea încă un copil