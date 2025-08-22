Trupul neînsuflețit al Georgianei, adolescenta de 14 ani care cu iubitul în fața unui TIR pe A1, că iubirea lor nu e acceptată, a ajuns într-un final acasă. Oamenii vin îndurerați să-i aprindă câte o lumânare. Familia e distrusă pentru că încă n-o poate înmormânta.

De ce părinții Georgianei n-o pot înmormânta

De ce s-au sinucis Georgiana și iubitul ei

Rudele adolescentei spun că n-o pot înmormânta pentru că Primăria refuză să elibereze certificatul de deces.

„După ce s-a întâmplat necazul, nu ne dau actul (n.r. – de deces) să o putem înmormânta. Era un copil vesel, cuminte. Preotul nu se bagă dacă nu avem documentul, nu o bagă nici în biserică. Suntem distruși”, a spus o rudă a fetei, pentru

Georgiana avea 14 ani, iar Ionuț 18 și relația lor Reprezentanții Protecției Copilului Giurgiu spun că părinții fetei n-ar fi trebuit să îi permită să aibă o relație cu un băiat major.

„Protecția Copilului din Giurgiu. Ei sunt singurii responsabili. Dacă ei nu veneau și nu spuneau ‘vă luăm copilul’, ea nu auzea asta”, a spus mama fetei.

Un mesaj trimis de Ionuț unui prieten confirmă că acesta era speriat de presiunile făcute de autorități.

În schimb, Vișinel Bălan, directorul DGASPC Giurgiu, spune că instituția a respectat legea, iar părinții n-au fost amenințați, cum acuză ei: „Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani… nu există așa ceva. (…) Cu siguranță li s-a pus în vedere părinților că așa prevede legislația dacă vorbim de neglijare. Eu trebuie să te anunț că dacă tu neglijezi copilul eu trebuie să îl instituționalizez până se ia o altă decizie. Era cazul de instituționalizare a minorei. Din rapoartele citite nu se impunea instituționalizare”.

Mama fetei insistă, însă, că din cauza autorităților copila ei s-a sinucis: „Au spus că îl bagă la închisoare, pe ea o ia la Casa de copii, a fost speriată în totalitate. Nimic nu îi mai aduce înapoi! Șocul din sufletul nostru și drama prin care trecem noi, nu o să mai trecem niciodată. Copiii ăștia se iubeau mult, nu trăiau unul fără altul, nu respirau unul fără altul”.