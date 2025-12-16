Cristi Danileț, fostul magistrat și membru al CSM o trimite la pe Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție. El i-a transmis un mesaj în care a acuzat-o că i-a încălcat drepturile când l-a sancționat.

Cristi Danileț, mesaj tranșant pentru Lia Savonea

Fostul judecător îi cere șefei ÎCCJ, Lia Savonea să se retragă din magistratură și să iasă la pensie. Cristi Danileț o acuză că i-a încălcat drepturile atunci când l-a sancționat pentru delict de opinie, în anul 2019. El i-a tansmis o pe care a publicat-o pe Facebook.

Mesajul către Savonea a venit la o zi după ce Marea Cameră a i-a dat dreptate și a stabilit că magistraţii pot comenta public, inclusiv pe reţelele sociale, subiecte de interes general.

„Doamnă Savonea, pe data de 15 decembrie 2025, cel mai mare for de magistraţi care se poate constitui la nivel european – Marea Cameră a CEDO, alcătuită din 17 judecători din diverse state europene – a decis că dvs, făcând parte din secţia disciplinară de la CSM care a sancţionat un magistrat din România, aţi încălcat nu nişte drepturi legale, ci chiar drepturile omului. Este vorba despre mine, doamnă preşedinte, un judecător cu o carieră ireproşabilă, implicat în reforma justiţiei şi anticorupţie judiciară încă din anul 2003, pe care aţi decis să îl sancţionaţi fără vreun temei acceptabil”, a arătat Danileț.

Ce i-a transmis fostul judecător Liei Savonea

În continuarea mesajului pe care i l-a transmis Liei Savonea, Cristi Danileț o acuză că prin soluția pronunțată i-a blocat timp de trei ani evoluția în carieră.

„Marea Cameră spune că aţi greşit, iar eu vă aduc aminte că soluţia dvs mi-a blocat trei ani evoluţia în carieră şi această soluţie aţi considerat-o antecedent în dosarele ulterioare pe care le-aţi judecat cu privire la mine. Poate nu vă aduceţi aminte, dar în acest prim dosar este vorba despre o afirmaţie de a mea în legătură cu politicul care acaparase sistemul de servicii secrete, de magistratură şi se pregătea să preia controlul asupra armatei. Dvs aţi spus că declaraţia mea publică referitoare la armată aduce atingere imaginii justiţiei, deşi martorii audiaţi au spus cu totul altceva”, a mai transmis Danileț.

Totodată, fostul judecător a arătat că instanța CEDO a stabilit că un judecător își poate exprima opiniile și poate participa la dezbaterile publice pe teme de interes. În ceea ce privește CSM, organismul care a dispus sancționarea fostului magistrat, acesta nu poate cenzura dreptul judecătorilor.

„Oricum, doamnă, nu ştiu dacă aţi aflat, dar Armata şi Justiţia sunt două corpuri separate, aşa că dacă spui ceva de una nu ai cum să o atingi pe cealaltă. Dincolo de ceea ce cred eu, Marea Cameră a decis definitiv şi cu efect de precedent judiciar în toată Europa că un judecător este liber să participe la dezbaterile publice, iar CSM nu îi poate cenzura acest drept”, spune Danileţ în mesaj.

Cristi Danileț, acuzații grave la adresa șefei ÎCCJ

Fostul magistrat s-a luptat timp de șase ani ca să-și demonstreze dreptatea și a ajuns până la CEDO. În cele din urmă, a spus Cristi Danileț, a reușit să demonstreze că i-au fost încălcate drepturile. Or, în acest context, când s-a dovedit că decizia ei, ca judecător, a fost eronată, Lia Savonea trebuie să părăsească sistemul. Ea nu mai poate ocupa funcția de judecător și, cu atât mai puțin, pe cea de preşedinte al ÎCCJ.

„Acum, soluţia e publică. Iar dvs trebuie să faceţi ceea ce aţi promis în interviurile dvs: să vă asumaţi responsabilitatea ca judecător dovedit că aţi încălcat drepturile unui cetăţean. Cred că sunteţi de acord cu mine că nu puteţi să continuaţi să mai fiţi judecător în România, cu atât mai mult nu puteţi continua să fiţi preşedinte al ICCJ şi reprezentant al puterii judecătoreşti”, a mai transmis Danileţ.

arată, în mesajul pe care l-a dat publicității, că motivarea pe care a dat-o soluției, în cazul său, nu are nicio legătură cu activitatea unui magistrat competent şi asumat. Drept urmare, în concluzie, i-a cerut Liei Savonea să-și scrie demisia și să părăsească magistratura.

„Modul în care aţi procedat dvs în timpul judecăţii şi în care aţi motivat acea soluţie nu are nicio legătură cu activitatea unui magistrat competent şi asumat. Sper că după ce citiţi această scrisoare, să vă scrieţi scrisoarea de demisie şi să plecaţi la pensie. Este singurul lucru bun pe care îl puteţi face acum, după dezastrul pe care reportajul Recorder din 9 decembrie 2025 spune că l-aţi generat şi după modul în care mi-aţi nenorocit mie cariera acum 6 ani. Cu nicio consideraţie, Cristi Danileţ, fost judecător, sancţionat ilegal de dvs pentru delict de opinie”, a scris Cristi Danileț.

Fostul judecător a câștigat la CEDO

În anul 2021, Cristi Danileţ a dat România în judecată la CEDO, după ce a fost sancţionat, în anul 2019, de CSM condus pe atuunci de Lia Savonea. Sancțiunile au fost motivate de două postări pe Facebook. Ulterior, Cristi Danileț s-a retras magistratură, după ce a fost supus la mai multe presiuni. El s-a pensionat în ianuarie 2024.

Luni, 15 decembrie, CEDO i-a dat dreptate şi a stabilit că magistraţii pot comenta pe reţelele de socializare subiecte de interes general.