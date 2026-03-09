Imagini dintr-un restaurant din care oferă mâncare gratuită turiștilor rămași blocați în regiune din cauza războiului au fost publicate de o româncă aflată acolo. Gestul localului vine în sprijinul celor care nu mai pot părăsi zona în această perioadă tensionată.

Femeia s-a declarat impresionată de generozitatea gestului. În același timp, a remarcat și luxul locației, dar și meniul cu preparate rafinate oferite celor aflați în dificultate.

Cum îi ajută restaurantele din Dubai pe turiștii blocați din cauza războiului

au dat peste cap planurile de călătorie ale miilor de turiști. Mulți dintre ei au rămas blocați în Dubai, fără posibilitatea de a pleca pentru moment. În semn de solidaritate, mai multe restaurante din oraș au decis să le ofere mese gratuite celor aflați în această situație.

Gestul a atras atenția și unei românce, care a vizitat unul dintre localuri și a povestit experiența pe . „Am venit să luăm prânzul într-un restaurant care oferă mese gratuite turiștilor rămași aici. Vă arăt toată experiența și, dacă încă sunteți aici, să știți că puteți beneficia și voi de asta”, a spus aceasta într-un videoclip.

*cred ca oferta mai e valabila doar maine 🤗

Tânăra a explicat că, în mod normal, un meniu de prânz costă aproximativ 60 de euro. Cu toate acestea, rămași blocați pot alege gratuit un starter, un fel principal și un desert, iar băuturile alcoolice sunt incluse în ofertă.

„Eu nu accept niciodată astfel de colaborări, dar de data aceasta chiar am vrut să vin și să postez despre ei, pentru că mi se pare că acestea sunt, cu adevărat, restaurantele care merită susținute în viitor.

Seara, restaurantul se transformă într-un club, dar așa este ziua. Mi se pare atât de frumos! Uitați-vă cât de frumos e totul și cât de atenți sunt! Deși nu am vrut desert, băieții nu ne-au lăsat să plecăm fără tarte și câteva fructe. Au fost super simpatici, ne-am împrietenit cu ei și ne-au făcut chiar și un tur al locației”, a mai spus românca.

Femeia s-a declarat impresionată de eleganța restaurantului. Ea a remarcat și meniul variat, care include preparate rafinate precum tartar de vită, caviar și deserturi sofisticate. a apreciat, de asemenea, amabilitatea personalului. Angajații i-au oferit un tur al locației și au insistat să o servească cu desert și fructe înainte de plecare.

Ce trebuie să facă turiștii blocați în Dubai pentru a primi prânzul gratuit

În finalul videoclipului, românca a explicat și cum pot turiștii rămași în Dubai să beneficieze de această ofertă. Potrivit acesteia, procedura este foarte simplă. Cei interesați trebuie doar să trimită un mesaj pe restaurantului pentru a face o rezervare.

Femeia a subliniat că experiența merită pe deplin, descriind localul ca fiind extrem de elegant, cu preparate de calitate. Mai mult, i-a încurajat pe românii aflați în oraș să profite de această inițiativă cât timp este disponibilă.