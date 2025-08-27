B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ministerul Mediului monitorizează calitatea aerului în București și împrejurimi, după incendiul puternic de la Dragonul Roșu

Ministerul Mediului monitorizează calitatea aerului în București și împrejurimi, după incendiul puternic de la Dragonul Roșu

Răzvan Adrian
27 aug. 2025, 18:01
Ministerul Mediului monitorizează calitatea aerului în București și împrejurimi, după incendiul puternic de la Dragonul Roșu
Sursa foto: Facebook/ ISU București - Ilfov

Ministerul Mediului a comunicat că se vor lua măsuri mai ample pentru monitorizarea aerului, în urma incendiului care a avut loc pe 26 august în complexul „Dragonul Roșu” din Ilfov.

Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului a detectat valori foarte mari ale particulelor PM10, care au ajuns la 200 micrograme pe metru cub în dimineața zilei de 27 august.

Cuprins:

  • Ce măsuri au luat autoritățile
  • Care sunt valorile poluanților înregistrate
  • Ce a recomandat Diana Buzoianu

Ce măsuri au luat autoritățile

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că mai multe autolaboratoare mobile au fost amplasate în București și în localitățile din apropiere pentru a măsura particulele în suspensie, oxizii de azot, benzenul, hidrogenul sulfurat și amoniacul.

Autolaboratorul DJM București a fost instalat în zona Fizicienilor-Vitan-Bârzești, cel din Prahova în comuna Tunari, iar unitatea DJM Giurgiu în zona CET Progresul.

„Suntem în contact permanent cu ISU și cu toate autoritățile de intervenție. Monitorizăm continuu calitatea aerului cu ajutorul stațiilor fixe și al autolaboratoarelor mobile, pentru ca populația să fie informată corect și în timp real. Vom publica transparent toate datele disponibile. Prioritatea noastră este protejarea sănătății oamenilor.”, a declarat Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook, preluat de către Agerpres.

Care sunt valorile poluanților înregistrate

Conform datelor prezentate de Minister, valorile PM10 au atins temporar valoarea de 200 în dimineața zilei de 27 august, în special în estul și sudul Capitalei, din cauza condițiilor atmosferice.

Chiar dacă nivelurile au început să scadă, acestea se mențin ridicate în anumite cartiere din Capitală.

Ce a recomandat Diana Buzoianu

Ministra a transmis o serie de sfaturi pentru a reduce expunerea la fum și la particulele toxice.

„Evitați deplasările și activitățile în aer liber în zonele unde fumul este vizibil sau mirosul este puternic. Țineți ferestrele locuințelor închise, în special în intervalele cu concentrații ridicate. Persoanele cu afecțiuni respiratorii, copiii și vârstnicii trebuie să fie deosebit de precauți” , a mai declarat aceasta, potrivit sursei citate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Femeie din Iași, omorâtă în bătaie de soț. Ce a făcut bărbatul imediat după comiterea faptei
Eveniment
Femeie din Iași, omorâtă în bătaie de soț. Ce a făcut bărbatul imediat după comiterea faptei
Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba
Eveniment
Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba
Tânăr din Capitală, reținut după ce a lovit un livrator nepalez. „Pot să o sun pe mama?”
Eveniment
Tânăr din Capitală, reținut după ce a lovit un livrator nepalez. „Pot să o sun pe mama?”
Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
Externe
Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
România duce lipsă de profesori. Materiile pentru care este cea mai mare nevoie de cadre didactice
Eveniment
România duce lipsă de profesori. Materiile pentru care este cea mai mare nevoie de cadre didactice
Inspectorii ANPC au început controalele la papetării. Părinții sunt sfătuiți să fie atenți la rechizitele pe care le cumpără pentru copii
Eveniment
Inspectorii ANPC au început controalele la papetării. Părinții sunt sfătuiți să fie atenți la rechizitele pe care le cumpără pentru copii
Pas important pentru Drumul de mare viteză București-Giurgiu. Cât a costat studiul de fezabilitate
Eveniment
Pas important pentru Drumul de mare viteză București-Giurgiu. Cât a costat studiul de fezabilitate
Cosmeticeele coreene au cucerit România. Ce recomandă dermatologii celor care își doresc să încerce produsele asiatice
Eveniment
Cosmeticeele coreene au cucerit România. Ce recomandă dermatologii celor care își doresc să încerce produsele asiatice
Robbie Williams nu vrea să le dea copiilor săi telefoane mobile. Care este motivul pentru care a ales să ia această decizie
Externe
Robbie Williams nu vrea să le dea copiilor săi telefoane mobile. Care este motivul pentru care a ales să ia această decizie
Clătite Tiramisu, desertul care cucerește internetul. Cum se prepară
Eveniment
Clătite Tiramisu, desertul care cucerește internetul. Cum se prepară
Ultima oră
18:38 - Femeie din Iași, omorâtă în bătaie de soț. Ce a făcut bărbatul imediat după comiterea faptei
18:30 - Meghan Markle i-a făcut un cadou personalizat Prințului Harry de ziua lui. Despre ce este vorba
18:23 - Ciprian Ciucu, dezvăluiri din culisele ședinței coaliției de guvernare: „Nu a făcut nimeni o informare cu privire la ce au discutat liderii partidelor cu președintele Nicușor Dan” (VIDEO)
18:05 - Tânăr din Capitală, reținut după ce a lovit un livrator nepalez. „Pot să o sun pe mama?”
17:35 - Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
17:33 - România duce lipsă de profesori. Materiile pentru care este cea mai mare nevoie de cadre didactice
17:27 - Mihai Tudose, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu știe economie / Dacă aș veni mâine aș face TVA-ul 15-17%”
17:07 - Inspectorii ANPC au început controalele la papetării. Părinții sunt sfătuiți să fie atenți la rechizitele pe care le cumpără pentru copii
17:00 - Germania ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu, dacă nu atinge numărul de militari voluntari dorit
16:44 - Pas important pentru Drumul de mare viteză București-Giurgiu. Cât a costat studiul de fezabilitate