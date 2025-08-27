Ministerul Mediului a comunicat că se vor lua măsuri mai ample pentru monitorizarea aerului, în urma incendiului care a avut loc pe 26 august în complexul „Dragonul Roșu” din Ilfov.

Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului a detectat valori foarte mari ale particulelor PM10, care au ajuns la 200 micrograme pe metru cub în dimineața zilei de 27 august.

Ministrul , Diana Buzoianu, a explicat că mai multe autolaboratoare mobile au fost amplasate în București și în localitățile din apropiere pentru a măsura particulele în suspensie, oxizii de azot, benzenul, hidrogenul sulfurat și amoniacul.

Autolaboratorul DJM București a fost instalat în zona Fizicienilor-Vitan-Bârzești, cel din Prahova în comuna Tunari, iar unitatea DJM Giurgiu în zona CET Progresul.

„Suntem în contact permanent cu ISU și cu toate autoritățile de intervenție. Monitorizăm continuu calitatea aerului cu ajutorul stațiilor fixe și al autolaboratoarelor mobile, pentru ca populația să fie informată corect și în timp real. Vom publica transparent toate datele disponibile. Prioritatea noastră este protejarea sănătății oamenilor.”, a declarat Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook, preluat de către .

Care sunt valorile poluanților înregistrate

Conform datelor prezentate de Minister, valorile PM10 au atins temporar valoarea de 200 în dimineața zilei de 27 august, în special în estul și sudul Capitalei, din cauza condițiilor atmosferice.

Chiar dacă nivelurile au început să scadă, acestea se mențin ridicate în anumite cartiere din Capitală.

Ce a recomandat Diana Buzoianu

a transmis o serie de sfaturi pentru a reduce expunerea la fum și la particulele toxice.

„Evitați deplasările și activitățile în aer liber în zonele unde fumul este vizibil sau mirosul este puternic. Țineți ferestrele locuințelor închise, în special în intervalele cu concentrații ridicate. Persoanele cu afecțiuni respiratorii, copiii și vârstnicii trebuie să fie deosebit de precauți” , a mai declarat aceasta, potrivit sursei citate.