Nicușor Constantinescu, fostul baron de Constanța, va ieși din închisoare pentru trei luni, din motive medicale. O instanță a Curții de Apel București a decis să-i întrerupă executarea pdepsei.
Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța este închis la Penitenciarul din Jilava după ce a fost condamnat în mai multe dosare de corupție. Nicușor Constantinescu a formulat o cerere de întrerupere a executării pedepsei, iar Curtea de Apel București i-a admis-o.
Judecătorii au decis că poate să pereacă în libertate trei luni. Decizia nu este, însă, definitivă, putând fi atacată în termen de trei zile de la comunicare.
„Sentinţa penală nr.52/F din 18.03.2026 – În temeiul art. 592 rap. la art. 589 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. admite cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de petentul condamnat Constantinescu Daniel Nicuşor, deţinut în prezent în Penitenciarul Jilava. Dispune întreruperea executării pedepsei de 10 ani închisoare, dispusă prin Sentinţa penală nr. 142F/29.07.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 6854/2/2014, definitivă prin Decizia penală nr. 239/A/11.07.2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în baza căreia a fost emis M.E.P.Î. nr. 398 din 11.07.2019, pentru o perioadă de 3 (trei) luni, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, se arată în minuta Curţii de Apel Bucureşti.
Pe durata întreruperii executării pedepsei, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, va trebui să respecte mai multe obligații, stabilite de instanță:
Curtea de Apel Bucureşti a menţionat că va dispune revocarea întreruperii şi punerea în executare a pedepsei, dacă aceste obligații nu vor fi respectate.