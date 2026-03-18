Nicușor Constantinescu iese din închisoare. Curtea de Apel Bucureşti i-a întrerupt pedeapsa din motive medicale

Adrian Teampău
18 mart. 2026, 22:56
Nicușor Constantinescu Sursa foto: B1 TV
  Nicușor Constantinescu iese din pușcărie
  Obligațiile impuse pe perioada suspendării pedepsei

Nicușor Constantinescu, fostul baron de Constanța, va ieși din închisoare pentru trei luni, din motive medicale. O instanță a Curții de Apel București a decis să-i întrerupă executarea pdepsei.

Nicușor Constantinescu iese din pușcărie

Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța este închis la Penitenciarul din Jilava după ce a fost condamnat în mai multe dosare de corupție. Nicușor Constantinescu a formulat o cerere de întrerupere a executării pedepsei, iar Curtea de Apel București i-a admis-o.

Judecătorii au decis că poate să pereacă în libertate trei luni. Decizia nu este, însă, definitivă, putând fi atacată în termen de trei zile de la comunicare.

„Sentinţa penală nr.52/F din 18.03.2026 – În temeiul art. 592 rap. la art. 589 alin. 1 lit. a) C.proc.pen. admite cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de petentul condamnat Constantinescu Daniel Nicuşor, deţinut în prezent în Penitenciarul Jilava. Dispune întreruperea executării pedepsei de 10 ani închisoare, dispusă prin Sentinţa penală nr. 142F/29.07.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 6854/2/2014, definitivă prin Decizia penală nr. 239/A/11.07.2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în baza căreia a fost emis M.E.P.Î. nr. 398 din 11.07.2019, pentru o perioadă de 3 (trei) luni, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, se arată în minuta Curţii de Apel Bucureşti.

Obligațiile impuse pe perioada suspendării pedepsei

Pe durata întreruperii executării pedepsei, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, va trebui să respecte mai multe obligații, stabilite de instanță:

  • nu poate părăsi teritoriul României;
  • trebuie să se prezinte la Poliție și să mențină legătura cu autoritățile;
  • nu își poate schimba locuința fără acordul instanței;
  • nu are voie să dețină sau să folosească arme;
  • este obligat să urmeze tratamentul medical indicat.

Curtea de Apel Bucureşti a menţionat că va dispune revocarea întreruperii şi punerea în executare a pedepsei, dacă aceste obligații nu vor fi respectate.

