B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Iulia Vântur nu face niciun compromis când vine vorba de Crăciun. Preparatul tradițional care nu lipsește de pe masa ei

Iulia Vântur nu face niciun compromis când vine vorba de Crăciun. Preparatul tradițional care nu lipsește de pe masa ei

Ana Beatrice
15 dec. 2025, 12:36
Iulia Vântur nu face niciun compromis când vine vorba de Crăciun. Preparatul tradițional care nu lipsește de pe masa ei
Sursa Foto: Facebook -Iulia Vantur
Cuprins
  1. Ce tradiție românească nu lipsește de pe masa Iuliei Vântur
  2. Ce planuri are vedeta pentru Sărbători

Iulia Vântur nu face niciun compromis atunci când vine vorba de tradițiile de Crăciun. Chiar dacă se află departe de România, vedeta simte constant nevoia de a rămâne conectată la rădăcinile sale.

Sărbătorile reprezintă pentru ea un moment profund emoțional, o întoarcere simbolică acasă, prin gusturi, mirosuri și amintiri dragi. Din acest motiv, a dezvăluit că există un preparat tradițional românesc la care nu renunță niciodată.

Ce tradiție românească nu lipsește de pe masa Iuliei Vântur

Iulia Vântur respectă cu strictețe tradițiile de Crăciun. Chiar și cu un program extrem de încărcat, care nu îi lasă timp pentru gătit, vedeta nu renunță la obiceiurile de sărbători. Invitată la emisiunea „Vorbește lumea”, vedeta a mărturisit că există un preparat românesc indispensabil pentru ea. Este vorba despre cozonac, desertul care îi amintește de gustul de acasă și de copilărie.

„De sărbători nu gătesc, dar măcar să am cozonac. Ca să gătești, trebuie să stai acasă, iar eu nu am timp pentru gătit. Îmi plac mâncărurile tradiționale românești, când vin acasă mama mereu mă întreabă cu ce să se pregătească, dar nu îi spun niciodată, o iau prin surprindere”, a declarat aceasta.

Cu toate că locuiește în India, cântăreața a găsit modalități de a păstra viu spiritul sărbătorilor românești.

„În India împodobesc și eu bradul cu prietenii mei, a devenit o tradiție. Chiar stau într-un cartier catolic și facem tradițiile la fel ca la noi, numai că nu avem mâncare tradițională românească. Eu mă încarc foarte mult când vin în România, mai ales că stau cu părinții mei”, a mai spus Iulia Vântur, notează click.ro.

Ce planuri are vedeta pentru Sărbători

În privința sărbătorilor, Iulia Vântur a mărturisit că de Crăciun va fi alături de părinții săi, în România, alegând să acorde prioritate timpului petrecut cu familia.

Pentru noaptea de Revelion, însă, se va întoarce în India, unde își dorește să fie pur și simplu alături de oamenii dragi, fără angajamente profesionale.

„De Crăciun voi fi cu părinții mei, dar în noaptea de Revelion o să fiu în India. Nu mi-am luat niciun spectacol, o să fiu cu oamenii dragi. Îmi doresc să am un turneu aici, în România, să fac spectacole aici. Lucrez acum la piese și la tot proiectul”, a mai precizat aceasta.

Tags:
Citește și...
Victoria Răileanu, înjurată de un pompier: „Prea v-ați emancipat voi, femeile astea din România”. De la ce a pornit scandalul (FOTO)
Monden
Victoria Răileanu, înjurată de un pompier: „Prea v-ați emancipat voi, femeile astea din România”. De la ce a pornit scandalul (FOTO)
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia: „Vreau să îl urmez în credință pe Domnul Iisus Hristos!” (VIDEO)
Monden
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia: „Vreau să îl urmez în credință pe Domnul Iisus Hristos!” (VIDEO)
Rețeta recomandată de Anna Lesko pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară plăcințele cu praz și cartofi
Monden
Rețeta recomandată de Anna Lesko pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară plăcințele cu praz și cartofi
Dramă în familia Alinei Pușcaș! Vedeta a răbufnit după un comentariu insensibil: „Hal de femeie”
Monden
Dramă în familia Alinei Pușcaș! Vedeta a răbufnit după un comentariu insensibil: „Hal de femeie”
Antonia a ajuns la spital din cauza unei probleme grave de sănătate: „Ar fi putut să aibă un final tragic” / Greșeala care a adus-o în situația critică
Monden
Antonia a ajuns la spital din cauza unei probleme grave de sănătate: „Ar fi putut să aibă un final tragic” / Greșeala care a adus-o în situația critică
Alina Pușcaș a luat foc după un comentariu negativ primit în mediul online: „Creierul acela mic și prost educat”
Monden
Alina Pușcaș a luat foc după un comentariu negativ primit în mediul online: „Creierul acela mic și prost educat”
Sărbătorile de Crăciun în cel mai frumos decor al Capitalei! Târgul Metropolitan al Iernii a prins viață în Parcul Circului
Monden
Sărbătorile de Crăciun în cel mai frumos decor al Capitalei! Târgul Metropolitan al Iernii a prins viață în Parcul Circului
4 soluții dacă ai pielea sensibilă iarna și cum să o protejezi mai bine
Monden
4 soluții dacă ai pielea sensibilă iarna și cum să o protejezi mai bine
Mădălina Ghenea, cum nu se poate mai mândră! Ce meserie își dorește fiica ei, Charlotte, să aibă
Monden
Mădălina Ghenea, cum nu se poate mai mândră! Ce meserie își dorește fiica ei, Charlotte, să aibă
Oana Roman, lecție de eleganță în mediul online. Cum ar trebui aplicat, de fapt, parfumul: „Nu am văzut pe nimeni să se dea corect”
Monden
Oana Roman, lecție de eleganță în mediul online. Cum ar trebui aplicat, de fapt, parfumul: „Nu am văzut pe nimeni să se dea corect”
Ultima oră
12:48 - Greu de alungat: Un porumbel a întrerupt meciul Dinamo – Metaloglobus și cu eforturi a fost îndepărtat de pe teren (VIDEO)
12:43 - ANSVSA, controale și amenzi înainte de Sărbători. Care au fost principalele nereguli descoperite
12:40 - Cristi Dănileț, victorie importantă la CEDO împotriva României: Motivele pentru care a dat statul în judecată (VIDEO)
12:38 - O icoană pictată de Nicolae Grigorescu a stabilit un record pe piața de artă din România. Pentru ce sumă a fost vândută la licitație (VIDEO)
12:19 - Alertă pe aeroportul din Strasbourg. Europarlamentari români, blocați în avion (VIDEO EXCLUSIV)
12:14 - Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după ce fosta ministră a fost deshumată. Ce a declarat
12:04 - Descoperire arheologică la Niceea: frescă rară cu Iisus, datată din secolul al III-lea
11:58 - Victoria Răileanu, înjurată de un pompier: „Prea v-ați emancipat voi, femeile astea din România”. De la ce a pornit scandalul (FOTO)
11:57 - Lupte de stradă în Italia. Haos provocat de fani înainte de meciul Genoa – Inter (FOTO/VIDEO)
11:56 - Pensia medie lunară a crescut în trimestrul III 2025. Câți pensionari sunt în România și ce arată datele INS