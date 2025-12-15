respectă cu strictețe tradițiile de Crăciun. Chiar și cu un program extrem de încărcat, care nu îi lasă timp pentru gătit, vedeta nu renunță la obiceiurile de sărbători. Invitată la emisiunea „Vorbește lumea”, vedeta a mărturisit că există un preparat românesc indispensabil pentru ea. Este vorba despre cozonac, desertul care îi amintește de gustul de acasă și de copilărie.

„De sărbători nu gătesc, dar măcar să am cozonac. Ca să gătești, trebuie să stai acasă, iar eu nu am timp pentru gătit. Îmi plac mâncărurile tradiționale românești, când vin acasă mama mereu mă întreabă cu ce să se pregătească, dar nu îi spun niciodată, o iau prin surprindere”, a declarat aceasta.

Cu toate că locuiește în India, cântăreața a găsit modalități de a păstra viu spiritul sărbătorilor românești.

„În India împodobesc și eu bradul cu prietenii mei, a devenit o tradiție. Chiar stau într-un cartier catolic și facem tradițiile la fel ca la noi, numai că nu avem mâncare tradițională românească. Eu mă încarc foarte mult când vin în România, mai ales că stau cu părinții mei”, a mai spus Iulia Vântur, notează click.ro.

Ce planuri are vedeta pentru Sărbători

În privința sărbătorilor, Iulia Vântur a mărturisit că de Crăciun va fi alături de părinții săi, în România, alegând să acorde prioritate timpului petrecut cu familia.

Pentru noaptea de , însă, se va întoarce în India, unde își dorește să fie pur și simplu alături de oamenii dragi, fără angajamente profesionale.

„De Crăciun voi fi cu părinții mei, dar în noaptea de Revelion o să fiu în India. Nu mi-am luat niciun spectacol, o să fiu cu oamenii dragi. Îmi doresc să am un turneu aici, în România, să fac spectacole aici. Lucrez acum la piese și la tot proiectul”, a mai precizat aceasta.