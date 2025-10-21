Astronomii au identificat asteroidul 2025 PN7, care orbitează aproape identic cu Pământul. Obiectul are un diametru estimat între 18 și 36 de metri. Descoperirea oferă o ocazie rară de a studia dinamica obiectelor apropiate de planeta noastră.

Cum orbitează 2025 PN7 și cât de aproape se află de Pământ

Asteroidul se apropie la minimum 4 milioane de kilometri, de zece ori mai departe decât . În punctul său maxim, distanța ajunge la 17 milioane de kilometri. Orbita este influențată de gravitația Soarelui și a planetelor din apropiere. NASA monitorizează obiectul pentru a rafina modelele orbitale și a planifica eventuale misiuni viitoare.

2025 PN7 nu este legat gravitațional de Pământ, dar orbitează în sincron cu planeta de aproximativ 60 de ani, potrivit . „Poate fi detectat doar de telescoapele disponibile în prezent atunci când se apropie de planeta noastră, așa cum s-a întâmplat în această vară”, a explicat de la Fuente Marcos, cercetător la Universitatea Complutense din Madrid.

Identificarea sa a avut loc în timpul unei observații telescopice de rutină în Hawaii. După săptămâni de observație, NASA a confirmat că obiectul este un cvasi-satelit.

Ce importanță are 2025 PN7

Asteroidul este cea mai mică cvasi-lună cunoscută care a orbitat în apropierea Pământului. Studierea sa ajută la înțelegerea dinamicii orbitale și la îmbunătățirea predicțiilor despre asteroizii apropiați.

consideră astfel de corpuri ca ținte potențiale pentru misiuni spațiale, datorită accesibilității și stabilității lor. Datele colectate permit prezicerea comportamentului obiectelor similare și evaluarea riscurilor, deși 2025 PN7 nu reprezintă o amenințare.

Cvasi-luna va rămâne în apropierea Pământului până în 2083, când orbita sa se va modifica. Prezența sa oferă o oportunitate unică pentru teste tehnologice și experimente spațiale.

Descoperirea subliniază importanța programelor de monitorizare astronomică și relevanța lor pentru siguranța planetară. Cercetările viitoare vor furniza informații valoroase pentru misiunile spațiale și înțelegerea obiectelor apropiate de Pământ.