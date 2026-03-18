România se confruntă cu un nivel extrem de scăzut al locurilor de muncă vacante, potrivit celor mai recente date europene analizate pentru finalul anului 2025. Indicatorul plasează piața muncii locale la coada clasamentului Uniunii Europene, cu o dinamică diferită față de media comunitară.

Unde se află România în clasamentul european

Datele arată că, în ultimul trimestru din 2025, România a înregistrat o rată a locurilor de muncă vacante de doar 0,6%, mult sub media europeană. Nivelul este de mai puțin de jumătate față de cel din Uniunea Europeană, unde indicatorul a fost de aproximativ 2%, arată datele .

Comparativ cu alte state membre, diferența este semnificativă, în condițiile în care economii precum Olanda sau Belgia raportează procente de peste trei ori mai mari. Astfel, din România pare mai puțin dinamică, cu un volum redus de poziții disponibile pentru angajare.

Cum a evoluat situația în Uniunea Europeană

La nivelul zonei euro, rata locurilor de muncă vacante a ajuns la 2,2% în trimestrul al patrulea din 2025, marcând o ușoară creștere față de trimestrul anterior. Totuși, raportat la aceeași perioadă din 2024, se observă o scădere, ceea ce indică o temperare a cererii de forță de muncă.

În Uniunea Europeană, indicatorul a rămas stabil la 2% față de trimestrul precedent, dar a coborât comparativ cu anul anterior, când era 2,3%. Evoluțiile diferă însă între state, unele înregistrând creșteri moderate, în timp ce altele au raportat scăderi consistente.

În total, doar șase state membre au consemnat creșteri ale ratei locurilor vacante, în timp ce majoritatea țărilor au avut fie stagnări, fie scăderi ale acestui indicator. Cele mai accentuate diminuări au fost observate în economii dezvoltate precum Austria, Belgia sau Germania, relatează Ziare.com.

Ce se întâmplă pe piața muncii din România

În cazul României, rata vacante a rămas constantă la 0,6% pe parcursul întregului an 2025, dar sub nivelul de 0,7% din finalul lui 2024. Această stagnare indică o lipsă de impuls în crearea de noi oportunități de angajare.

Pe sectoare, situația este chiar mai restrictivă, deoarece atât industria și construcțiile, cât și serviciile au înregistrat scăderi în ultimul trimestru. În ambele cazuri, rata a coborât la 0,5%, sub nivelurile din trimestrele anterioare.

Această evoluție sugerează o încetinire a cererii de personal, posibil pe fondul incertitudinilor economice sau al ajustărilor din companii. Practic, angajatorii par mai prudenți în deschiderea de noi poziții sau în înlocuirea celor vacante.

Ce înseamnă, de fapt, acest indicator

Rata locurilor de muncă vacante reflectă ponderea posturilor neocupate din totalul locurilor disponibile într-o economie, oferind un indiciu despre cererea reală de forță de muncă. Un post vacant este considerat orice poziție plătită pentru care angajatorul caută activ un candidat din afara companiei.