Mai sunt aproximativ patru săptămâni până la încheierea celui mai lung și aspru post din an. Credincioșii ortodocși continuă să respecte , care are doar două dezlegări la pește. Anul acesta, pe lângă restricțiile alimentare, apar și alte dificultăți. Prețurile sunt mai mari, în special la verdețuri.

Cum trecem mai ușor prin Postul Paștelui, fără să simțim lipsuri

Postul Paștelui, cel mai lung și mai strict din an, poate părea o perioadă dificilă, dar cu alegeri potrivite devine mult mai ușor de dus. Specialiștii recomandă combinații inteligente de alimente pentru a menține energia și echilibrul.

„Recomand combinaţia dintre leguminoase şi cereale integrale, dintre leguminoase şi nuci şi seminţe sau dintre produse de panificaţie integrale şi nuci seminţe sau derivatele din acestea”, a spus un nutriționist dietetician, notează observatornews.ro

Odată cu venirea primăverii, gândul ne zboară inevitabil la proaspete, mai ales după lunile reci de iarnă. Totuși, entuziasmul se diminuează rapid în fața prețurilor din piețe. De exemplu, un kilogram de urzici ajunge să coste chiar și 60 de lei.

Cu ce provocări se confruntă oamenii în timpul postului

Chiar dacă prețurile cresc, oamenii încearcă să se adapteze cum pot. Unii își calculează atent fiecare leu și cumpără strictul necesar. „Sunt bunicuţe, pensionari, mai vin, îşi mai drămuiesc bănuţii şi mai vin, mai cumpără un , o ceapă verde, un pătrunjel”, a declarat un producător.

Sunt și gospodării care se bazează pe proviziile din cămară, unde borcanele cu zacuscă și zarzavaturi devin un real ajutor.

Pentru cei care nu au timp sau inspirație în bucătărie, restaurantele vin cu soluții rapide. Acestea oferă meniuri variate de post, gata de comandat. Medicii avertizează însă că organismul poate resimți lipsa proteinelor, ceea ce duce la scăderea energiei și accentuarea asteniei de primăvară.