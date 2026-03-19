Postul Paștelui îi golește pe români de bani. Verdețurile au explodat la preț

Postul Paștelui îi golește pe români de bani. Verdețurile au explodat la preț

Ana Beatrice
19 mart. 2026, 10:47
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum trecem mai ușor prin Postul Paștelui, fără să simțim lipsuri
  2. Cu ce provocări se confruntă oamenii în timpul postului

Mai sunt aproximativ patru săptămâni până la încheierea celui mai lung și aspru post din an. Credincioșii ortodocși continuă să respecte Postul Paștelui, care are doar două dezlegări la pește. Anul acesta, pe lângă restricțiile alimentare, apar și alte dificultăți. Prețurile sunt mai mari, în special la verdețuri.

Cum trecem mai ușor prin Postul Paștelui, fără să simțim lipsuri

Postul Paștelui, cel mai lung și mai strict din an, poate părea o perioadă dificilă, dar cu alegeri potrivite devine mult mai ușor de dus. Specialiștii recomandă combinații inteligente de alimente pentru a menține energia și echilibrul.

„Recomand combinaţia dintre leguminoase şi cereale integrale, dintre leguminoase şi nuci şi seminţe sau dintre produse de panificaţie integrale şi nuci seminţe sau derivatele din acestea”, a spus un nutriționist dietetician, notează observatornews.ro

Odată cu venirea primăverii, gândul ne zboară inevitabil la verdețuri proaspete, mai ales după lunile reci de iarnă. Totuși, entuziasmul se diminuează rapid în fața prețurilor din piețe. De exemplu, un kilogram de urzici ajunge să coste chiar și 60 de lei.

Cu ce provocări se confruntă oamenii în timpul postului

Chiar dacă prețurile cresc, oamenii încearcă să se adapteze cum pot. Unii își calculează atent fiecare leu și cumpără strictul necesar. „Sunt bunicuţe, pensionari, mai vin, îşi mai drămuiesc bănuţii şi mai vin, mai cumpără un spanac, o ceapă verde, un pătrunjel”, a declarat un producător.

Sunt și gospodării care se bazează pe proviziile din cămară, unde borcanele cu zacuscă și zarzavaturi devin un real ajutor.

Pentru cei care nu au timp sau inspirație în bucătărie, restaurantele vin cu soluții rapide. Acestea oferă meniuri variate de post, gata de comandat. Medicii avertizează însă că organismul poate resimți lipsa proteinelor, ceea ce duce la scăderea energiei și accentuarea asteniei de primăvară.

Chiar și așa, specialiștii spun că, dacă este ținut corect, postul aduce beneficii importante. Printre acestea se numără reducerea inflamației, echilibrarea glicemiei și chiar o scădere moderată în greutate.

Citește și...
Cristi Tabără a spus de ce Pro TV a scos din grilă emisiunea lui Andi Moisescu: „Fără resentimente, only business”
Eveniment
Cristi Tabără a spus de ce Pro TV a scos din grilă emisiunea lui Andi Moisescu: „Fără resentimente, only business”
Buzoianu: „Garda de Mediu a dat, anul trecut, un număr record de amenzi din toată istoria ei”. Ce se întâmplă cu senzorii de monitorizare a calității aerului și colectarea selectivă a deșeurilor (VIDEO)
Eveniment
Buzoianu: „Garda de Mediu a dat, anul trecut, un număr record de amenzi din toată istoria ei”. Ce se întâmplă cu senzorii de monitorizare a calității aerului și colectarea selectivă a deșeurilor (VIDEO)
Cu doar 9 lei faci o oală întreagă. Ciorba de post care surprinde pe toată lumea
Eveniment
Cu doar 9 lei faci o oală întreagă. Ciorba de post care surprinde pe toată lumea
Buzoianu: Controale s-au făcut pe toate plajele, am depus plângeri penale, dar apoi multe dosare s-au prescris, altele s-au clasat. Așa ajung infractorii să creadă că nu există consecințe pentru ei (VIDEO)
Eveniment
Buzoianu: Controale s-au făcut pe toate plajele, am depus plângeri penale, dar apoi multe dosare s-au prescris, altele s-au clasat. Așa ajung infractorii să creadă că nu există consecințe pentru ei (VIDEO)
Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Ce au transmis pompierii
Eveniment
Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Ce au transmis pompierii
Ce cred străinii despre România. Răspunsurile care i-au lăsat pe români fără cuvinte: „Este o țară din est de lângă Bulgaria, nu?” (VIDEO)
Eveniment
Ce cred străinii despre România. Răspunsurile care i-au lăsat pe români fără cuvinte: „Este o țară din est de lângă Bulgaria, nu?” (VIDEO)
Ce NU trebuie să faci după post. Greșeala care îți poate da peste cap digestia și sănătatea
Eveniment
Ce NU trebuie să faci după post. Greșeala care îți poate da peste cap digestia și sănătatea
Raport: Finlanda, cea mai fericită țară din lume pentru al nouălea an la rând. Pe ce loc e România
Eveniment
Raport: Finlanda, cea mai fericită țară din lume pentru al nouălea an la rând. Pe ce loc e România
Termen limită aproape! Reducerea de 10% la impozite dispare. Câți bani pot pierde contribuabilii dacă nu își achită taxele locale
Eveniment
Termen limită aproape! Reducerea de 10% la impozite dispare. Câți bani pot pierde contribuabilii dacă nu își achită taxele locale
Ministrul Educației, Mihai Dimian, dă asigurări. Examenele naționale nu sunt în pericol: „Încercăm să găsim soluţii”
Eveniment
Ministrul Educației, Mihai Dimian, dă asigurări. Examenele naționale nu sunt în pericol: „Încercăm să găsim soluţii”
Ultima oră
12:13 - Bolojan a cedat în fața PSD pentru adoptarea bugetului 2026. De unde se ia miliardul pentru pachetul social destinat pensionarilor și copiilor defavorizați. Vești proaste pentru magistrați (VIDEO)
11:54 - Cristi Tabără a spus de ce Pro TV a scos din grilă emisiunea lui Andi Moisescu: „Fără resentimente, only business”
11:47 - Nicușor Dan: Vom avea buget luna aceasta. Îndemn liderii politici să găsească o soluție de compromis / Cele 4 partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună (VIDEO)
11:45 - Ce-a primit România la schimb pentru că a permis SUA să folosească bazele militare din România. Răspunsul lui Nicușor Dan (VIDEO)
11:31 - Funcții date pe sub masă, fără concurs. „Omul Oanei Țoiu” pus direct șef la Ministerul Economiei
11:24 - Cât de expusă este Europa la meningită după apariția focarului „fără precedent” din Marea Britanie
11:08 - Este România în pericol în acest moment? Mark Rutte, după ameninările Iranului: „România este sigură. Noi vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” (VIDEO)
10:49 - Nicușor Dan, în conferință cu Rutte: România e o țară sigură. Găzduim echipamente SUA, că asta înseamnă să fim aliați. Rutte va veni în mai la București / Rutte: NATO se poate baza pe România și România se poate baza pe NATO (VIDEO)
10:40 - Buzoianu: „Garda de Mediu a dat, anul trecut, un număr record de amenzi din toată istoria ei”. Ce se întâmplă cu senzorii de monitorizare a calității aerului și colectarea selectivă a deșeurilor (VIDEO)
10:23 - „Nu ne cereţi să fim complice cu PSD la transformarea românilor în cerşetori”. Simion anunță că are o variantă proprie de buget. Ce le promite cetățenilor