Nicușor Dan, după explozia din Rahova: Vinovații să răspundă. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Românii așteaptă adevărul

Traian Avarvarei
17 oct. 2025, 20:43
Efectele exploziei de vineri dimineață din Rahova, București. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
  1. Ce reacție a avut Nicușor Dan după explozia din Rahova
  2. Ce se va întâmpla cu locatarii ale căror apartamente au fost afectate de explozie

Nicușor Dan a reacționat după explozia din cartierul bucureștean Rahova. Președintele a susținut că, potrivit datelor preliminare, tragedia putea fi prevenită. Dan a insistat că ancheta trebuie să meargă repede, nu ca multe altele de până acum, iar vinovații să fie trași la răspundere.

Ce reacție a avut Nicușor Dan după explozia din Rahova

„Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple.

Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile.

Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile.

Cer asumarea responsabilității de către toți cei implicați, indiferent că vorbim despre instituții publice sau firme private. Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis, prin inacțiune sau neglijență, ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte și distrugere, trebuie să răspundă.

Am solicitat institutiilor responsabile sa comunice toate datele relevante pe masura ce le obtin. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Cetățenii României așteaptă adevărul și acțiuni concrete.

Datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită. Tocmai de aceea, nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității.

Verificarea instalațiilor de gaze, a centralelor și a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligație legală si face diferenta dintre viață și moarte”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe Facebook.

Ce se va întâmpla cu locatarii ale căror apartamente au fost afectate de explozie

Trei oameni au murit și 14 au fost răniți de suflul exploziei. De asemenea, sute de persoane nu mai pot sta în apartamentele lor din cauza pericolului de prăbușire a blocului.

„Toate persoanele vor fi cazate în hoteluri. (…) Toată lumea va primi hrană, haine, absolut tot ce au nevoie. (…) De luni, familiile vor fi relocate pe costul Primăriei în apartamente închiriate din piața liberă pentru a nu li se afecta viața”, a declarat, pentru B1 TV, primarul general interimar, Stelian Bujduveanu.

Acesta a mai afirmat că elevii din Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, afectat de suflul exploziei, vor învăța online de luni.

