Rețeta bucovineană care face senzație: castraveți murați crocanți, perfecți pentru iarnă

Toate gospodinele se pregătesc, în această perioadă, să umple cămara cu bunătăți pentru iarnă. Zacusca, murăturile și dulcețurile nu lipsesc din meniul rece al românilor. Dar dacă anul acesta vrei să îi surprinzi pe cei dragi cu ceva mai deosebit, soluția vine chiar din inima Bucovinei.

Rețeta de castraveți murați bucovineană este considerată una dintre cele mai simple, rapide și gustoase metode , aromate și rezistente până la primăvară.

De ce să alegi castraveții murați ca în Bucovina

Castraveții murați sunt un preparat clasic al oricărei gospodării, dar varianta bucovineană aduce un plus de savoare prin combinația de mirodenii și tehnica atentă de așezare a legumelor în borcan. În Bucovina, castraveții sunt pregătiți astfel încât , să capete gust ușor picant și aromă bogată de plante uscate. Secretul constă în proporțiile corecte dintre apă, sare și condimente, dar și în modul de așezare a straturilor, potrivit .

Ce ingrediente îți trebuie pentru rețeta autentică

Pentru această rețetă ai nevoie de castraveți mici și tari, aproximativ două kilograme, alături de un litru și jumătate de apă și 30 de grame de sare neiodată. De asemenea, mai ai nevoie de patru sau cinci căței de usturoi, o sută de grame de hrean, câteva fire de cimbru și mărar uscat, un ardei iute, un morcov tăiat rondele și o lingură de oțet alimentar. Toate aceste ingrediente, deși simple și la îndemâna oricui, sunt suficiente pentru a obține un borcan plin de murături crocante, aromate și savuroase, perfecte pentru a însoți mesele din sezonul rece.

Cum pregătim castraveții înainte de murare

Pentru ca rețeta să iasă perfect, primul pas este alegerea castraveților. Aceștia trebuie să fie cât mai mici, tari și bine formați, pentru a se așeza uniform în borcane și pentru a-și păstra textura crocantă după murare. După ce au fost selectați, se spală cu atenție în trei ape reci, pentru a îndepărta orice impuritate, apoi se lasă la scurs. În paralel, borcanele trebuie spălate și sterilizate corespunzător, astfel încât murăturile să reziste pe termen lung fără riscul de a se altera. se curăță și se taie în două fâșii lungi, subțiri, care se vor așeza între castraveți. Ardeiul iute, spălat și pregătit din timp, se adaugă și el între straturi, oferind o aromă discret picantă și completând gustul autentic al rețetei bucovinene.

Cum așezăm straturile în borcan

Pe fundul borcanului se pune o „coroană” de mărar uscat, două fâșii de hrean și un fir de cimbru. Apoi se așază castraveții în picioare, cât mai îndesați, și printre ei se presară usturoi, rondele de morcov și câteva bucăți de . După primul strat, procedeul se repetă: condimente, castraveți, mirodenii. Ultimul strat trebuie să fie tot din hrean, cimbru și mărar uscat, care vor păstra aroma și vor proteja castraveții.

Care este secretul saramurii perfecte

Saramura se face simplu: la fiecare litru de apă se adaugă o lingură de sare neiodată, aproximativ 20 g. Apa se lasă să fiarbă împreună cu sarea timp de cinci minute, după care se ia de pe foc și se lasă la răcit zece minute. Abia atunci se toarnă peste castraveți, pentru a nu-i opări. Este esențial ca saramura să acopere complet castraveții. La final, borcanele se sigilează bine și se pun la păstrat într-un loc răcoros.

Cât de repede sunt gata castraveții și cum se păstrează

Castraveții murați în stil bucovinean încep să se acrească după aproximativ o săptămână, iar gustul lor devine tot mai intens pe măsură ce trece timpul. Păstrați corect, la loc întunecat și răcoros, timp de mai multe luni, fiind gata să însoțească fripturi, tocănițe sau pur și simplu să fie savurați ca gustare.

De ce rețeta bucovineană este specială

Această rețetă nu se remarcă doar prin simplitate, ci și prin echilibrul perfect al aromelor. Hreanul dă o notă ușor picantă, cimbrul și mărarul aduc prospețime, iar usturoiul intensifică gustul sărat-acrișor. Rezultatul este un preparat autentic românesc, care păstrează tradiția și aduce un plus de savoare meselor de iarnă.