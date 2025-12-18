B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou, la trei zile de la deshumare

Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou, la trei zile de la deshumare

Traian Avarvarei
18 dec. 2025, 15:08
Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou, la trei zile de la deshumare
Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Ce a spus iubitul Rodicăi Stănoiu
  2. Ce au constatat medicii legiști în urma deshumării

Trupul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost înmormântat joi, la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile după ce a fost deshumat pentru efectuarea unei necropsii. La slujbă au venit nepoata sa, care s-a și ocupat de pregătiri, și alte câteva persoane apropiate.

Ce a spus iubitul Rodicăi Stănoiu

De altfel, nepoata Rodicăi Stănoiu a fost cea care i-a ridicat trupul de la INML. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr al Rodicăi Stănoiu a încercat și marți, și miercuri să ridice trupul, dar a fost refuzat pe motiv că nu erau căsătoriți. Oricum, în declarațiile publice acesta a negat că i-ar fi fost iubit.

„Relația mea cu Rodica Stănoiu a fost una familială, între mama mea și fratele meu Nu există iubiți sau îndrăgosteli, a fost ca o mamă pentru mine”, a spus acesta, pentru Antena 3.

Ce au constatat medicii legiști în urma deshumării

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis dosar de moarte suspectă legat de Rodica Stănoiu, după apariția unor suspiciuni referitoare la condițiile în care a murit aceasta. Cadavrul a fost deshumat pentru a permite realizarea necropsiei, care să confirme dacă a fost vorba despre o moarte suspectă. Totodată, procurorii ar fi cerut mai multe documente medicale de la spitalele unde a fost internată Stănoiu, în timpul vieții.

Conform unor surse apropiate anchetei, pe corpul Rodicăi Stănoiu nu au fost observate leziuni care să indice o legătură directă cu decesul. De asemenea, nici examenul toxicologic nu a dat indicii care să ducă spre concluzia unei morți violente.

Fostul ministru Rodica Stănoiu a murit la începutul acestei luni, la vârsta de 86 de ani.

Tags:
Citește și...
Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
Eveniment
Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
Monica Tatoiu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu: „E lumea plină de astfel de cazuri. Acest individ…”
Eveniment
Monica Tatoiu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu: „E lumea plină de astfel de cazuri. Acest individ…”
Ornela Pasăre a dezvăluit rețeta ei de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii
Eveniment
Ornela Pasăre a dezvăluit rețeta ei de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii
Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă
Eveniment
Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă
De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
Eveniment
De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
Modernizare blocată la ușa spitalului în Botoșani. De ce nu pot fi folosite paturile nou cumpărate (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Modernizare blocată la ușa spitalului în Botoșani. De ce nu pot fi folosite paturile nou cumpărate (FOTO, VIDEO)
Sărbătorile pot fi periculoase pentru sănătate: Ce probleme medicale apar frecvent în această perioadă și la ce să fim atenți
Eveniment
Sărbătorile pot fi periculoase pentru sănătate: Ce probleme medicale apar frecvent în această perioadă și la ce să fim atenți
Sezonul de schi din Poiana Brașov, sub semnul întrebării. Lipsa zăpezii amână deschiderea pârtiilor
Eveniment
Sezonul de schi din Poiana Brașov, sub semnul întrebării. Lipsa zăpezii amână deschiderea pârtiilor
Viața la minus 45 de grade. Cum supraviețuiesc oamenii în cel mai rece oraș locuit de pe Pământ
Eveniment
Viața la minus 45 de grade. Cum supraviețuiesc oamenii în cel mai rece oraș locuit de pe Pământ
Fenomen spectaculos pe o insulă din Iran! Apa a devenit roșie după mai multe ploi abundente
Eveniment
Fenomen spectaculos pe o insulă din Iran! Apa a devenit roșie după mai multe ploi abundente
Ultima oră
15:59 - Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
15:52 - Dominic Fritz a devenit cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău de inspirație, pentru energia ta debordantă” (VIDEO, FOTO)
15:47 - Violențe la Bruxelles. 10.000 de fermieri protestează în fața Parlamentului European (VIDEO)
15:35 - Monica Tatoiu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu: „E lumea plină de astfel de cazuri. Acest individ…”
15:20 - Victor Ponta contestă numirea lui Radu Miruță la Apărare. Ce motive invocă fostul premier (FOTO)
15:00 - Ornela Pasăre a dezvăluit rețeta ei de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii
14:38 - Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă
14:32 - De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
14:30 - Vânzările de medicamente anti-mahmureală au explodat în Rusia: E cel mai ridicat nivel de la declanșarea războiului asupra Ucrainei
13:57 - Modernizare blocată la ușa spitalului în Botoșani. De ce nu pot fi folosite paturile nou cumpărate (FOTO, VIDEO)