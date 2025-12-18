Trupul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost înmormântat joi, la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile după ce a fost deshumat pentru efectuarea unei necropsii. La slujbă au venit nepoata sa, care s-a și ocupat de pregătiri, și alte câteva persoane apropiate.

Ce a spus iubitul Rodicăi Stănoiu

De altfel, nepoata Rodicăi Stănoiu a fost cea care i-a ridicat trupul de la INML. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr al Rodicăi Stănoiu a încercat și marți, și miercuri să ridice trupul, dar a fost refuzat pe motiv că nu erau căsătoriți. Oricum, în declarațiile publice acesta a negat că i-ar fi fost iubit.

„Relația mea cu Rodica Stănoiu a fost una familială, între mama mea și fratele meu Nu există iubiți sau îndrăgosteli, a fost ca o mamă pentru mine”, a spus acesta, pentru Antena 3.

Ce au constatat medicii legiști în urma deshumării

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis dosar de moarte suspectă legat de Rodica Stănoiu, după apariția unor suspiciuni referitoare la condițiile în care a murit aceasta. Cadavrul pentru a permite realizarea , care să confirme dacă a fost vorba despre o moarte suspectă. Totodată, procurorii ar fi cerut mai multe documente medicale de la spitalele unde a fost internată Stănoiu, în timpul vieții.

Conform unor surse apropiate anchetei, pe corpul Rodicăi Stănoiu care să indice o legătură directă cu decesul. De asemenea, nici examenul toxicologic nu a dat indicii care să ducă spre concluzia unei morți violente.

Fostul ministru Rodica Stănoiu la începutul acestei luni, la vârsta de 86 de ani.