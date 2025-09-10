B1 Inregistrari!
Schimbări majore în Codul muncii! Românii care vor putea să lucreze de acasă timp de 8 zile pe lună, potrivit legii

Schimbări majore în Codul muncii! Românii care vor putea să lucreze de acasă timp de 8 zile pe lună, potrivit legii

Ana Maria
10 sept. 2025, 15:02
Schimbări majore în Codul muncii! Românii care vor putea să lucreze de acasă timp de 8 zile pe lună, potrivit legii
Foto: Pixabay

Un nou proiect de lege care modifică Codul muncii vine cu măsuri importante pentru sprijinirea părinților care au în întreținere copii cu handicap sau mai mulți copii minori. Aceștia vor putea lucra mai multe zile pe lună în regim de telemuncă sau de acasă.

Cuprins:

  • Cine poate beneficia de noile modificări din Codul muncii
  • Ce se întâmplă în cazul familiilor cu mai mulți copii
  • Care este stadiul proiectului de lege
  • Ce prevede textul proiectului de lege

Cine poate beneficia de noile modificări din Codul muncii

Potrivit inițiativei legislative, angajații care au copii cu handicap până la vârsta de 18 ani vor beneficia de 8 zile pe lună de telemuncă sau muncă la domiciliu.

Excepție fac situațiile în care natura activității nu permite desfășurarea muncii la distanță, potrivit Cancan.

Ce se întâmplă în cazul familiilor cu mai mulți copii

Proiectul de lege introduce și facilități suplimentare pentru părinții care au în grijă gemenii, tripleți sau mai mulți copii cu handicap. În aceste cazuri, salariații vor primi câte două zile suplimentare pe lună pentru fiecare copil aflat în întreținere.

Care este stadiul proiectului de lege

Inițiativa legislativă a trecut deja de Senat și urmează să fie analizată de Camera Deputaților, care are rolul de for decizional.

Ce prevede textul proiectului de lege

Salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani încadraţi în grad de handicap beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă… În cazul salariaţilor care au în întreţinere 2 sau mai mulţi copii încadraţi în grad de handicap cu vârsta de până la 18 ani, suplimentar faţă de cele 8 zile, pentru fiecare copil se mai acordă câte 2 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. De această prevedere beneficiază şi salariaţii care au în întreţinere copii gemeni, tripleţi sau multipleţi cu vârsta de până la 18 ani”, se arată în proiectul legislativ.

