Ana Beatrice
13 mart. 2026, 14:17
Sursă Foto: Captură Video/ TikTok - .elpetra.shawarma
Cuprins
  1. Cum a reușit o shaorma gratis să adune sute de oameni în centrul Iașului
  2. Ce arată imaginile care au devenit virale pe internet

O simplă promisiune de shaorma gratis a scos sute de tineri din case și a umplut centrul Iașului. La deschiderea unui fast-food nou, coada pentru porția gratuită s-a întins pe sute de metri, potrivit Ziarul de Iași.

@.elpetra.shawarma El Petra, nou în Iași❤️🙏❤️🙏#shawarma #iasi #foodtok #shaorma #tiktokromania @Mihaela Veronica Romila ♬ sunet original – El Petra Shawarma🥙

Cum a reușit o shaorma gratis să adune sute de oameni în centrul Iașului

Câteva sute de oameni s-au adunat în centrul Iașului după ce un fast-food nou deschis a anunțat o ofertă care a devenit rapid virală. Localul a promis shaorma gratuită timp de două zile. Vestea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale. În scurt timp, în fața localului s-a format o coadă impresionantă care s-a întins pe câteva sute de metri.

Potrivit sursei menționate, majoritatea celor veniți erau tineri curioși sau dornici să profite de oferta de deschidere. Este vorba despre fast-food-ul El Petra, specializat în shaorma iordaniană. Administratorii au decis să marcheze inaugurarea oferind shaorma gratuită timp de aproximativ 10 ore, împărțite pe două zile, între orele 15:00 și 20:00.

Martorii spun că rândul celor care așteptau porția gratuită se întindea pe sute de metri. Atmosfera semăna mai degrabă cu cea a unui eveniment decât cu o simplă deschidere de fast-food.

Mai multe înregistrări video apărute pe internet arată zeci și zeci de tineri aliniați pe trotuar, așteptând să ajungă la tejghea pentru porția gratuită de shaorma. Mulți dintre ei spun că au venit special pentru această promoție, după ce au văzut anunțul distribuit pe rețelele sociale. Oferta este valabilă timp de două zile, iar administratorii localului au promis că vor împărți shaorma gratuită timp de aproximativ zece ore.

Situații de acest tip nu sunt însă o premieră în Iași. În 2022, o promoție asemănătoare a atras din nou mulți curioși în Iași. Un alt fast-food din oraș a anunțat atunci că oferă shaorma gratuită pentru a marca atingerea pragului de 10.000 de urmăritori pe TikTok.

