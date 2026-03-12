Cercetătorii au identificat o posibilă legătură neașteptată între anumite trăsături fizice și predispoziția către dependența de alcool. Studiul arată că persoanele cu ochi deschiși la culoare ar putea avea un risc mai mare de a dezvolta această problemă. Specialiștii spun că rezultatele indică o posibilă influență a factorilor genetici asupra comportamentelor de consum.
Poate culoarea ochilor să indice riscul de dependență de alcool
Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Vermont (SUA) sugerează o legătură neașteptată între culoarea ochilor și predispoziția către dependența de alcool. Oamenii de știință au descoperit că persoanele cu ochi deschiși la culoare, precum verzi, gri sau căprui deschis, au o probabilitate mai mare de a dezvolta această afecțiune. În schimb, riscul este mai mic în cazul celor care au ochi căprui închis. Cel mai mare risc a fost observat în cazul persoanelor cu ochi albaștri. Acest lucru reiese din concluziile studiului publicat în „Science Daily”.
Autorul principal al studiului, Arvis Sulovari, este doctor în științe celulare, moleculare și biologice. El afirmă că rezultatele deschid o direcție interesantă de cercetare. Potrivit acestuia, nuanța ochilor ar putea deveni în viitor un posibil indicator clinic pentru evaluarea riscului de dependență de alcool. Explicația ar putea avea legătură cu genetica. Genele care determină culoarea ochilor se află pe același cromozom cu unele gene asociate consumului excesiv de alcool.
Cu toate acestea, mecanismul exact al acestei relații nu este încă pe deplin înțeles. „Încă nu știm motivul. Sunt necesare cercetări suplimentare”, a explicat profesorul Dawei Li, specialist în microbiologie și genetică moleculară. Pentru realizarea studiului, cercetătorii au analizat probe provenite de la 1.263 de pacienți dependenți de alcool, toți de origine europeană.
Ce se întâmplă în organism atunci când renunți la alcool
Renunțarea la alcool poate aduce numeroase beneficii pentru sănătate, iar schimbările pozitive apar adesea mai repede decât ne-am aștepta. În primul rând, ficatul are șansa să se refacă. Odată ce consumul de alcool este oprit, acest organ începe un proces de regenerare, iar leziunile hepatice se pot ameliora treptat. De asemenea, reducerea sau eliminarea alcoolului contribuie la protejarea inimii și a vaselor de sânge.
Consumul limitat scade riscul depunerii colesterolului „rău” (LDL) pe artere. Astfel, sunt prevenite blocajele, circulația dificilă a sângelui și formarea cheagurilor. Un alt efect vizibil este legat de greutate. Alcoolul conține multe calorii și zaharuri și poate stimula apetitul, motiv pentru care renunțarea la el poate facilita pierderea kilogramelor în plus. Mai mult, creierul are și el de câștigat.
Consumul excesiv de alcool poate afecta activitatea neuronală și poate provoca probleme de memorie, dificultăți de vorbire, de gândire sau de coordonare. De asemenea, poate duce la tulburări emoționale, precum depresia. Eliminarea alcoolului din stilul de viață ajută la menținerea funcțiilor cognitive și la susținerea sănătății mentale pe termen lung.