Cercetătorii au identificat o posibilă legătură neașteptată între anumite trăsături fizice și predispoziția către . Studiul arată că persoanele cu ochi deschiși la culoare ar putea avea un risc mai mare de a dezvolta această problemă. Specialiștii spun că rezultatele indică o posibilă influență a factorilor genetici asupra comportamentelor de consum.

Poate culoarea ochilor să indice riscul de dependență de alcool

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Vermont (SUA) sugerează o legătură neașteptată între culoarea ochilor și predispoziția către dependența de alcool. au descoperit că persoanele cu ochi deschiși la culoare, precum verzi, gri sau căprui deschis, au o probabilitate mai mare de a dezvolta această afecțiune. În schimb, riscul este mai mic în cazul celor care au ochi căprui închis. Cel mai mare risc a fost observat în cazul persoanelor cu ochi albaștri. Acest lucru reiese din concluziile studiului publicat în „ ”.

Autorul principal al studiului, Arvis Sulovari, este doctor în științe celulare, moleculare și biologice. El afirmă că rezultatele deschid o direcție interesantă de cercetare. Potrivit acestuia, nuanța ochilor ar putea deveni în viitor un posibil indicator clinic pentru evaluarea riscului de dependență de alcool. Explicația ar putea avea legătură cu genetica. Genele care determină culoarea ochilor se află pe același cromozom cu unele gene asociate consumului excesiv de alcool.

Cu toate acestea, mecanismul exact al acestei relații nu este încă pe deplin înțeles. „Încă nu știm motivul. Sunt necesare cercetări suplimentare”, a explicat profesorul Dawei Li, specialist în microbiologie și genetică moleculară. Pentru realizarea studiului, cercetătorii au analizat probe provenite de la 1.263 de pacienți dependenți de alcool, toți de origine europeană.