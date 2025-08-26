Începutul noului an școlar se apropie cu pași repezi, dar asta nu pare să grăbească oamenii care încă lucrează la renovarea unităților de învățământ. Începând cu 8 septembrie, peste 2.5 milioane de elevi se vor întoarce în bănci.

Cu ce problemă se confruntă elevii unui sat din Buzău, înainte de începerea școlii

În Buzău, după reorganizarea instituțiilor de învățământ, s-a luat decizia ca elevii unei școli de la Malul Roșu să fie mutați la altă unitate de învăţământ, aflată la o distanță de 10 kilometri. Problema este cum vor fi transportați acești copii. Deși există microbuze școlare, nu are cine să le conducă.

„Doi de ai noştri s-au pensionat recent şi ne este foarte greu să ocupam posturile. Forţa de muncă din zonă este destul de redusă”, a declarat Claudiu Constantin, comunei Lopătari.

Vestea închiderii unității de învățământ a fost primită cu durere și de către cadrele didactice. De altfel, toate dotările pe care le cumpărase școala în ultimii ani vor trebui acum mutate către altă instituție de învățământ.

„A fost dotată cu mobilier, scaune, display interactiv, table magnetice, tot şi urmează acum dacă le-am închis să le ducem la alte şcoli”, a declarat Cornel Drăghia, administratorul școlii, potrivit .

Pe lângă şcoală, alte trei grădiniţe din comună ar urma să fie închise, iar copiii – nevoiți să facă naveta la alte unităţi de învăţământ, situate la 10 kilometri distanţă.

Cum arată situația școlilor la Târgu Jiu, înainte de începutul noului an

Emoții au și profesorii și elevii din Târgu Jiu, acolo unde 13 unităţi de învăţământ sunt încă în mijlocul lucrărilor de reabilitare. Autorităţile dau asigurări că lucrările vor fi finalizate până la începerea şcolii, însă chiar şi aşa, şantierele vor rămâne în trei dintre locaţii.

„Până în 2026 august, toate aceste colegii, cele 3 care nu au fost reabilitate în totalitate, vor fi reabilitate şi vor fi puse la dispoziţia elevilor”, a declarat Marcel Romanescu, primar Târgu Jiu.