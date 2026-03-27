Un caz tragic a avut loc vineri dimineață în localitatea Boghești, județul Vrancea, unde un sugar de aproximativ o lună și jumătate a fost găsit decedat. Mama copilului a alertat serviciile de urgență, însă echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-l salva.

Echipajul de ambulanță a constatat decesul

Potrivit Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea, apelul la a fost făcut de mamă, după ce aceasta a observat că bebelușul nu mai respiră. La fața locului a fost trimis un echipaj de la substația Adjud.

„În cursul dimineții, mama a sunat la 112 pentru a sesiza faptul că bebelușul său nu mai respiră. La fața locului a fost trimis un echipaj de la substația Adjud, care a identificat un bebeluș de aproximativ o lună, fără funcții vitale. Colegii de pe ambulanță nu au mai putut interveni, nu s-a mai putut iniția protocolul de resuscitare, pentru că deja erau instalate semne clare de moarte”, au precizat reprezentanții SAJ Vrancea, pentru Agerpres.

Medicii nu au mai putut începe manevrele de resuscitare, fiind nevoiți să declare decesul la locul intervenției.

Ancheta va stabili cauza exactă

Cazul a fost preluat de organele de cercetare penală și de specialiștii de la medicină legală. Aceștia urmează să stabilească exact cauzele și împrejurările în care s-a produs decesul sugarului.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații oficiale privind o posibilă cauză, ancheta fiind în desfășurare.

Avertismentul medicilor

Reprezentanții Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea atrag atenția că, în ultima perioadă, în județ au fost înregistrate și alte cazuri similare de stop cardio-respirator la sugari.

Specialiștii subliniază importanța respectării unor măsuri de prevenție simple, dar esențiale:

poziționarea copilului la somn pe spate;

evitarea dormitului în același pat cu sugarul;

supravegherea atentă a bebelușului, inclusiv după alăptare.

Mai mult, părinții sunt sfătuiți să apeleze imediat serviciile de urgență în cazul în care observă semne îngrijorătoare, precum somnolență accentuată, dificultăți de respirație sau lipsa reacțiilor copilului.