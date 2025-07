Camera video a lui Felix Baumgartner a surprins tot în momentul zborului. Ce au descoperit anchetatorii? Un detaliu esențial complică ancheta

Au apărut primele concluzii preliminare în cazul accidentului tragic al lui , partenerul , care și-a pierdut viața în timpul unui zbor cu parapanta, în Italia. Ancheta este în plină desfășurare, iar informațiile extrase de pe camera video atașată echipamentului său ridică noi semne de întrebare, potrivit .

Cuprins:

Ce s-a întâmplat în timpul zborului?

De ce nu a funcționat parașuta de rezervă a lui Felix Baumgartner?

Ce a declarat medicul care a încercat să-l salveze pe Felix Baumgartner?

Ce s-a întâmplat în timpul zborului?

Potrivit presei internaționale, camera care era atașată de corpul lui Felix Baumgartner a înregistrat imagini clare din timpul zborului, însă sunetul s-a întrerupt brusc în momentul în care parapanta s-ar fi confruntat cu o defecțiune majoră. Se presupune că motorul parapantei s-ar fi oprit în aer, lucru care ar fi dus la pierderea completă a controlului.

Surse din rândul anchetatorilor indică faptul că parapanta era echipată cu o cameră destinată filmărilor din spate. Aceasta ar fi ajuns accidental în zona elicei în timpul zborului, ceea ce a provocat un blocaj mecanic. În urma acestui incident, aparatul de zbor a început să piardă rapid altitudine, iar aripa parapantei s-ar fi pliat.

De ce nu a funcționat parașuta de rezervă a lui Felix Baumgartner?

Un alt aspect analizat de anchetatori este faptul că parașuta de urgență nu a fost activată la timp. Deși nu prezenta semne de deteriorare, Felix Baumgartner nu a reușit să o declanșeze eficient, iar experții cred că înălțimea era deja prea mică pentru ca aceasta să mai poată funcționa corespunzător.

Ce a declarat medicul care a încercat să-l salveze pe Felix Baumgartner?

Medicul de pe ambulanță care a intervenit primul la locul accidentului a povestit momentul în care a înțeles că victima era chiar Felix Baumgartner.

„Abia atunci, la radio, mi-am dat seama că Felix Baumgartner era omul pe care am încercat eu să-l salvez. La radio spuneau că e vorba de o posibilă problemă medicală. Asta am bănuit și eu când am văzut ce s-a întâmplat. S-a prăbușit ca o rachetă. Părea că nu a reacționat deloc în timpul căderii”, a declarat medicul, potrivit .