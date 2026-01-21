Centrala nucleară de la Cernobîl a rămas fără sursă externă de alimentare cu energie electrică, pe fondul unor atacuri rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Informația a fost confirmată de conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), care monitorizează evoluția situației.

Ce a provocat pierderea alimentării cu energie la Cernobîl

Directorul general al , Rafael Grossi, a anunțat că mai multe substații electrice ucrainene au fost afectate de activități militare desfășurate la scară largă. În urma acestor atacuri, centrala nucleară de la Cernobîl și-a pierdut complet sursa externă de alimentare cu energie electrică.

Totodată, au fost afectate și mai multe linii electrice care asigurau legătura cu alte centrale nucleare din Ucraina. „AIEA monitorizează activ evoluția situației pentru a evalua impactul asupra siguranței nucleare”, a adăugat directorul general Grossi, subliniind gravitatea contextului.

De ce sunt substațiile electrice extrem de vulnerabile

Experți ucraineni în energie și informații militare avertizează că atacurile asupra substațiilor care alimentează pot avea consecințe majore. Potrivit , aceste obiective sunt esențiale pentru menținerea funcționării în siguranță a instalațiilor nucleare, relatează știripesurse.ro.

Serhii Beskrestnov, expert ucrainean în război electronic, cunoscut sub numele „Flash”, a explicat că substațiile se află adesea foarte aproape de reactoare. El a precizat că distanța poate fi mai mică de un kilometru și, în unele cazuri, chiar de aproximativ 300 de metri, potrivit Mediafax.

Cum pot atacurile să ducă la un dezastru nuclear

Această proximitate ridicată face ca riscurile să fie extrem de mari, chiar și atunci când atacurile nu își ating ținta inițială. O rachetă care ratează obiectivul principal poate provoca avarii grave infrastructurii nucleare din apropiere.

„O rată a unui Iskander sau a unui Kinzhal s-ar putea transforma într-un al doilea Cernobîl”, a scris Serhii Beskrestnov pe canalul său de Telegram. Expertul a avertizat că astfel de scenarii nu sunt pur teoretice, având în vedere precedentele.

Ce avertismente fac experții privind strategia militară

Beskrestnov a mai afirmat că lovirea substațiilor electrice ar putea genera pene majore de curent la nivel național. În același timp, el a subliniat că armele rusești au ratat frecvent țintele în atacurile anterioare, crescând riscul unor efecte necontrolate.

În acest context, situația de la este urmărită atent de autoritățile internaționale. Pierderea alimentării externe ridică semne de întrebare serioase privind siguranța nucleară, într-un război care continuă să afecteze infrastructura critică a Ucrainei.