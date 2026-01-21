B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Criză de securitate nucleară în Ucraina. Centrala de la Cernobîl a rămas fără curent după atacuri rusești asupra infrastructurii

Criză de securitate nucleară în Ucraina. Centrala de la Cernobîl a rămas fără curent după atacuri rusești asupra infrastructurii

Iulia Petcu
21 ian. 2026, 10:19
Criză de securitate nucleară în Ucraina. Centrala de la Cernobîl a rămas fără curent după atacuri rusești asupra infrastructurii
Sursa foto: Hepta// Sputnik @Sergey Starostenko
Cuprins
  1. Ce a provocat pierderea alimentării cu energie la Cernobîl
  2. De ce sunt substațiile electrice extrem de vulnerabile
  3. Cum pot atacurile să ducă la un dezastru nuclear
  4. Ce avertismente fac experții privind strategia militară

Centrala nucleară de la Cernobîl a rămas fără sursă externă de alimentare cu energie electrică, pe fondul unor atacuri rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Informația a fost confirmată de conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), care monitorizează evoluția situației.

Ce a provocat pierderea alimentării cu energie la Cernobîl

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a anunțat că mai multe substații electrice ucrainene au fost afectate de activități militare desfășurate la scară largă. În urma acestor atacuri, centrala nucleară de la Cernobîl și-a pierdut complet sursa externă de alimentare cu energie electrică.

Totodată, au fost afectate și mai multe linii electrice care asigurau legătura cu alte centrale nucleare din Ucraina. „AIEA monitorizează activ evoluția situației pentru a evalua impactul asupra siguranței nucleare”, a adăugat directorul general Grossi, subliniind gravitatea contextului.

De ce sunt substațiile electrice extrem de vulnerabile

Experți ucraineni în energie și informații militare avertizează că atacurile asupra substațiilor care alimentează centralele nucleare pot avea consecințe majore. Potrivit Kyiv Post, aceste obiective sunt esențiale pentru menținerea funcționării în siguranță a instalațiilor nucleare, relatează știripesurse.ro.

Serhii Beskrestnov, expert ucrainean în război electronic, cunoscut sub numele „Flash”, a explicat că substațiile se află adesea foarte aproape de reactoare. El a precizat că distanța poate fi mai mică de un kilometru și, în unele cazuri, chiar de aproximativ 300 de metri, potrivit Mediafax.

Cum pot atacurile să ducă la un dezastru nuclear

Această proximitate ridicată face ca riscurile să fie extrem de mari, chiar și atunci când atacurile nu își ating ținta inițială. O rachetă care ratează obiectivul principal poate provoca avarii grave infrastructurii nucleare din apropiere.

„O rată a unui Iskander sau a unui Kinzhal s-ar putea transforma într-un al doilea Cernobîl”, a scris Serhii Beskrestnov pe canalul său de Telegram. Expertul a avertizat că astfel de scenarii nu sunt pur teoretice, având în vedere precedentele.

Ce avertismente fac experții privind strategia militară

Beskrestnov a mai afirmat că lovirea substațiilor electrice ar putea genera pene majore de curent la nivel național. În același timp, el a subliniat că armele rusești au ratat frecvent țintele în atacurile anterioare, crescând riscul unor efecte necontrolate.

În acest context, situația de la Cernobîl este urmărită atent de autoritățile internaționale. Pierderea alimentării externe ridică semne de întrebare serioase privind siguranța nucleară, într-un război care continuă să afecteze infrastructura critică a Ucrainei.

Tags:
Citește și...
Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită miercuri în Japonia
Externe
Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită miercuri în Japonia
Un nou accident feroviar grav în Spania. S-a produs în apropiere de Barcelona. Bilanțul victimelor
Externe
Un nou accident feroviar grav în Spania. S-a produs în apropiere de Barcelona. Bilanțul victimelor
Avionul lui Trump, întors din drumul spre Davos după o problemă tehnică. Cum influențează incidentul agenda președintelui american (VIDEO)
Externe
Avionul lui Trump, întors din drumul spre Davos după o problemă tehnică. Cum influențează incidentul agenda președintelui american (VIDEO)
Donald Trump, optimist în privința negocierilor pentru anexarea Groenlandei: „Vom găsi ceva care să mulţumească NATO”
Externe
Donald Trump, optimist în privința negocierilor pentru anexarea Groenlandei: „Vom găsi ceva care să mulţumească NATO”
Motivul pentru care Emmanuel Macron a apărut la Davos cu ochelari de aviator: „Este o situație absurdă”
Externe
Motivul pentru care Emmanuel Macron a apărut la Davos cu ochelari de aviator: „Este o situație absurdă”
Guvernul polonez taie ajutoarele de urgență pentru refugiații ucraineni. Măsura este contestată de mediul de afaceri
Externe
Guvernul polonez taie ajutoarele de urgență pentru refugiații ucraineni. Măsura este contestată de mediul de afaceri
Amenințările lui Trump au consecințe. Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA
Externe
Amenințările lui Trump au consecințe. Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA
Atmosferă tensionată la Forumul Economic de la Davos. Mesajul lui Emmanuel Macron, către Trump: „Prefer statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea”
Externe
Atmosferă tensionată la Forumul Economic de la Davos. Mesajul lui Emmanuel Macron, către Trump: „Prefer statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea”
Elon Musk ar vrea să cumpere Ryanair. Totul a pornit de la o neînțelegere cu directorul general al companiei aeriene
Externe
Elon Musk ar vrea să cumpere Ryanair. Totul a pornit de la o neînțelegere cu directorul general al companiei aeriene
Tot mai mulți cetățeni ruși au cerut cetățenia Republicii Moldova după izbucnirea războiului din Ucraina. Ce îi împiedică pe ruși să aibă acces în spațiul european
Externe
Tot mai mulți cetățeni ruși au cerut cetățenia Republicii Moldova după izbucnirea războiului din Ucraina. Ce îi împiedică pe ruși să aibă acces în spațiul european
Ultima oră
10:24 - Timiș: Doi adolescenți au omorât un copil și l-au îngropat în curtea unei case (VIDEO)
10:15 - Vara lui 2026 va intra în istorie. Ce anunță meteorologii: Doar de trei ori s-a mai înregistrat așa ceva
10:15 - Cum să îți îndulcești cafeaua fără zahăr? Iată ce recomandă specialiștii
09:53 - Greșeala pe care o fac mulți după ce își cumpără iPhone 16
09:44 - „Mâncăm pateu, dar avem BMW”. De ce gândesc așa muncitorii din diaspora
09:37 - Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită miercuri în Japonia
09:34 - Surpriză! Primul cuplu de la Desafio! Cum au fost surprinși cei doi concurenți
09:31 - Două cutremure slabe au zguduit România în aceeași zi. Unde au avut loc seismele și cât de puternice au fost
09:08 - Indianul-erou care a salvat fetița din lacul înghețat a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni”
08:59 - Ger dimineața, soare și temperaturi mai blânde la prânz. Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării