23 nov. 2025, 10:24
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum arată prognoza
  2. Ce recomandă meteorologii

România se confruntă astăzi, 23 noiembrie 2025, cu o răcire semnificativă a vremii, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Valorile termice vor fi mai scăzute decât media obișnuită pentru această perioadă a anului, iar cerul va fi predominant înnorat, cu ploi în sud și centru și ninsoare la munte.

Cum arată prognoza

În regiunile de câmpie, dimineața va aduce ceață și umiditate ridicată, ceea ce poate afecta vizibilitatea pe drumurile naționale și județene. În sud și sud-est, temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 10 grade Celsius, iar minimele vor scădea semnificativ pe timpul nopții, favorizând apariția brumei în zonele joase. Capitala, București, va avea parte de valori similare, cu cer înnorat și posibilitate de ploaie trecătoare în prima parte a zilei.

La munte, ANM avertizează asupra precipitațiilor mixte, cu lapoviță și ninsoare, în special la altitudini mai mari. Strat de zăpadă se poate depune treptat, iar drumurile montane pot deveni alunecoase, ceea ce impune prudență pentru cei care călătoresc sau practică sporturi de iarnă. Temperaturile la altitudine pot coborî sub 0 grade Celsius, iar condițiile meteo pot evolua rapid, ceea ce face necesară consultarea constantă a prognozei actualizate.

Ce recomandă meteorologii

Meteorologii recomandă purtarea de îmbrăcăminte adecvată sezonului rece, inclusiv haine impermeabile și materiale termoizolante, precum și atenție sporită la deplasările matinale în zonele afectate de ceață. În zonele montane, echipamentul de iarnă și eventual lanțurile pentru autovehicule sunt recomandate pentru siguranța deplină.

Ziua de 23 noiembrie 2025 va fi marcată de o schimbare clară de vreme în România: temperaturi mai scăzute, cer înnorat și precipitații în majoritatea regiunilor. Vremea de toamnă târzie, cu trecere spre iarnă, impune prudență și adaptare, mai ales în trafic și în activitățile desfășurate în aer liber. ANM sfătuiește cetățenii să consulte prognoza meteo în timp real pentru a evita surprizele neplăcute.

