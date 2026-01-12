B1 Inregistrari!
Zeci de trenuri au ajuns cu ore întârziere în Gara de Nord. Ce rute feroviare au înregistrat cele mai mari probleme luni dimineață

Zeci de trenuri au ajuns cu ore întârziere în Gara de Nord. Ce rute feroviare au înregistrat cele mai mari probleme luni dimineață

Iulia Petcu
12 ian. 2026, 12:16
Zeci de trenuri au ajuns cu ore întârziere în Gara de Nord. Ce rute feroviare au înregistrat cele mai mari probleme luni dimineață
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Care au fost cele mai mari întârzieri înregistrate pe calea ferată
  2. Ce alte trenuri internaționale au fost afectate
  3. Ce probleme au fost semnalate în Gara de Nord

Traficul feroviar a fost serios afectat în dimineața zilei de luni, când zeci de trenuri de călători, interne și internaționale, au acumulat întârzieri semnificative. Temperaturile scăzute și problemele de pe infrastructură au dat peste cap graficele de circulație, iar Gara de Nord a devenit rapid un punct de acumulare a decalajelor.

Care au fost cele mai mari întârzieri înregistrate pe calea ferată

Cea mai mare întârziere a fost consemnată în cazul unui tren internațional care circula pe relația Budapesta – Craiova – București. Trenul ar fi trebuit să ajungă în Gara de Nord la ora 8:23, însă a sosit cu peste trei ore întârziere.

Situația acestui tren a devenit rapid un simbol al problemelor întâmpinate în acea dimineață, fiind vorba despre un parcurs lung, afectat succesiv de întârzieri acumulate pe traseu. Pasagerii au fost nevoiți să aștepte ore întregi, fără informații clare privind ora exactă a sosirii.

Tabela din Gara de Nord la ora 11, pe data de 12 ianuarie 2026 Sursa: webcam cfr.ro

Ce alte trenuri internaționale au fost afectate

Potrivit datelor furnizate de Infofer.ro, și alte trenuri internaționale au înregistrat întârzieri consistente. Un exemplu este trenul IR 401, cu vagoane provenite din Kiev și Chișinău, care a acumulat o întârziere de aproximativ două ore.

Acest tren avea deja 49 de minute întârziere la intrarea în România, iar problemele de pe rețeaua internă au contribuit la mărirea decalajului până la destinație. Situația a generat disconfort suplimentar pentru călătorii care tranzitau mai multe state.

Întârzieri importante au fost raportate în special pe segmentul Ploiești – București, una dintre cele mai aglomerate porțiuni de cale ferată din țară. Mai multe trenuri au acumulat întârzieri cuprinse între 60 și 80 de minute.

Printre acestea s-au numărat un tren privat Softrans pe ruta Brașov – București, dar și un tren Transferoviar care circula între Ploiești și Capitală. De asemenea, un tren CFR Călători pe relația Târgu Jiu – București a ajuns cu 75 de minute întârziere, relatează HotNews.

Ce probleme au fost semnalate în Gara de Nord

Pe lângă întârzierile la sosire, mai multe trenuri au plecat din Gara de Nord cu întârzieri semnificative. Cea mai mare întârziere la plecare a fost înregistrată la un tren București – Buzău, care a părăsit stația cu 104 minute mai târziu decât era programat.

Alte garnituri, în special cele spre Brașov și Constanța, au avut întârzieri la plecare cuprinse între 30 și 40 de minute. Panourile de informare din gară indicau constant modificări ale orelor, amplificând nemulțumirea călătorilor.

Întârzieri de până la 100 de minute au fost raportate și pe relația București – Pitești, afectând atât trenurile de navetiști, cât și pe cele de lung parcurs. Acumularea acestor întârzieri a dus la un efect de domino în întregul sistem feroviar.

Dimineața de luni a demonstrat, încă o dată, vulnerabilitatea rețelei feroviare în condiții de iarnă severă, cu impact direct asupra miilor de pasageri care depind zilnic de transportul pe calea ferată.

