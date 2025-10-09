Pierderea unei persoane apropiate este un moment dureros, dar și unul în care apar multe responsabilități administrative. Legislația muncii și cea socială din România oferă sprijin celor aflați în astfel de situații, de la zile libere plătite până la ajutorul financiar pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare. Cunoașterea acestor drepturi poate face diferența între o perioadă copleșitoare și una în care suportul legal oferă un minim de stabilitate.

Câte zile libere plătite se acordă în caz de deces

Potrivit și Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, salariații pot beneficia de zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, printre care se numără și decesul unei rude apropiate. Aceste zile nu se scad din concediul anual și sunt plătite integral de angajator.

Numărul lor depinde de gradul de rudenie: trei zile lucrătoare sunt acordate pentru decesul soțului, al copilului, al părinților sau al socrilor, iar o zi în cazul bunicilor, fraților sau surorilor. Deși legea prevede un minim, multe companii aleg să acorde perioade mai lungi sau să permită angajaților solicitarea unui concediu suplimentar, plătit sau neplătit, în funcție de situație.

Ce documente sunt necesare pentru a obține zilele libere

Pentru a beneficia de aceste drepturi, trebuie să anunțe angajatorul și să prezinte documente justificative, cum ar fi certificatul de deces și actele care dovedesc legătura de rudenie. În unele cazuri, contractele colective de muncă pot include și ajutoare financiare suplimentare pentru salariații care trec prin astfel de momente dificile, un semn de empatie și sprijin din partea companiei.

Actul de deces se întocmește la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor sau la primăria localității unde s-a produs decesul. Declararea trebuie făcută, de regulă, în termen de trei zile de la data morții. În cazurile în care decesul este cauzat de un accident sau de alte circumstanțe violente, este nevoie și de o dovadă eliberată de poliție sau de parchet.

Documentele cerute includ certificatul medical constatator al decesului, actul de identitate al decedatului și al declarantului, precum și certificatele de stare civilă. După înregistrare, se eliberează o adeverință de înhumare sau incinerare, document necesar pentru organizarea ceremoniei funerare.

Cine poate primi ajutorul de deces și cât valorează în 2025

Statul acordă un ajutor financiar pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de înmormântare. Suma se plătește unei singure persoane: soțului supraviețuitor, copilului, părintelui, tutorelui sau oricărei persoane care poate dovedi că a suportat costurile.

se achită în maximum trei zile lucrătoare de la depunerea cererii, împreună cu documentele justificative. Începând cu februarie 2025, valoarea acestui sprijin este de 8.620 de lei pentru pensionari și asigurați, respectiv 4.310 lei în cazul decesului unui membru de familie neasigurat, scrie Libertatea.ro.

Astfel, legea încearcă să ofere un minim sprijin financiar și emoțional celor care trec prin pierderea unei persoane dragi, într-o perioadă în care empatia și solidaritatea devin la fel de importante ca sprijinul material.