B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Drepturile angajaților în caz de deces al unei rude. Cum se acordă zilele libere și sprijinul financiar

Drepturile angajaților în caz de deces al unei rude. Cum se acordă zilele libere și sprijinul financiar

Iulia Petcu
09 oct. 2025, 19:14
Drepturile angajaților în caz de deces al unei rude. Cum se acordă zilele libere și sprijinul financiar
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Câte zile libere plătite se acordă în caz de deces
  2. Ce documente sunt necesare pentru a obține zilele libere
  3. Cine poate primi ajutorul de deces și cât valorează în 2025

Pierderea unei persoane apropiate este un moment dureros, dar și unul în care apar multe responsabilități administrative. Legislația muncii și cea socială din România oferă sprijin celor aflați în astfel de situații, de la zile libere plătite până la ajutorul financiar pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare. Cunoașterea acestor drepturi poate face diferența între o perioadă copleșitoare și una în care suportul legal oferă un minim de stabilitate.

Câte zile libere plătite se acordă în caz de deces

Potrivit Codului Muncii și Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, salariații pot beneficia de zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, printre care se numără și decesul unei rude apropiate. Aceste zile nu se scad din concediul anual și sunt plătite integral de angajator.

Numărul lor depinde de gradul de rudenie: trei zile lucrătoare sunt acordate pentru decesul soțului, al copilului, al părinților sau al socrilor, iar o zi în cazul bunicilor, fraților sau surorilor. Deși legea prevede un minim, multe companii aleg să acorde perioade mai lungi sau să permită angajaților solicitarea unui concediu suplimentar, plătit sau neplătit, în funcție de situație.

Ce documente sunt necesare pentru a obține zilele libere

Pentru a beneficia de aceste drepturi, angajatul trebuie să anunțe angajatorul și să prezinte documente justificative, cum ar fi certificatul de deces și actele care dovedesc legătura de rudenie. În unele cazuri, contractele colective de muncă pot include și ajutoare financiare suplimentare pentru salariații care trec prin astfel de momente dificile, un semn de empatie și sprijin din partea companiei.

Actul de deces se întocmește la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor sau la primăria localității unde s-a produs decesul. Declararea trebuie făcută, de regulă, în termen de trei zile de la data morții. În cazurile în care decesul este cauzat de un accident sau de alte circumstanțe violente, este nevoie și de o dovadă eliberată de poliție sau de parchet.

Documentele cerute includ certificatul medical constatator al decesului, actul de identitate al decedatului și al declarantului, precum și certificatele de stare civilă. După înregistrare, se eliberează o adeverință de înhumare sau incinerare, document necesar pentru organizarea ceremoniei funerare.

Cine poate primi ajutorul de deces și cât valorează în 2025

Statul acordă un ajutor financiar pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de înmormântare. Suma se plătește unei singure persoane: soțului supraviețuitor, copilului, părintelui, tutorelui sau oricărei persoane care poate dovedi că a suportat costurile.

Ajutorul de deces se achită în maximum trei zile lucrătoare de la depunerea cererii, împreună cu documentele justificative. Începând cu februarie 2025, valoarea acestui sprijin este de 8.620 de lei pentru pensionari și asigurați, respectiv 4.310 lei în cazul decesului unui membru de familie neasigurat, scrie Libertatea.ro.

Astfel, legea încearcă să ofere un minim sprijin financiar și emoțional celor care trec prin pierderea unei persoane dragi, într-o perioadă în care empatia și solidaritatea devin la fel de importante ca sprijinul material.

Tags:
Citește și...
Un student din București a stârnit numeroase reacții după ce a postat pe TikTok prețul unui meniu de la cantină: „Pe vremea mea costa 7 lei”
Eveniment
Un student din București a stârnit numeroase reacții după ce a postat pe TikTok prețul unui meniu de la cantină: „Pe vremea mea costa 7 lei”
Prima mașină, o alegere cu emoție și rațiune. Ce trebuie să știi înainte de a o cumpăra
Eveniment
Prima mașină, o alegere cu emoție și rațiune. Ce trebuie să știi înainte de a o cumpăra
Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă. Mai mulți pasageri, intoxicați cu fum
Eveniment
Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă. Mai mulți pasageri, intoxicați cu fum
Modificare în Codul Muncii. Salariații care întrețin copii cu handicap beneficiază de 8 zile de muncă la domiciliu
Eveniment
Modificare în Codul Muncii. Salariații care întrețin copii cu handicap beneficiază de 8 zile de muncă la domiciliu
Mircea Cărtărescu, postare autoironică după ce s-a aflat cine a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Ne unește aceeași soartă”
Eveniment
Mircea Cărtărescu, postare autoironică după ce s-a aflat cine a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Ne unește aceeași soartă”
Poarta Focșanilor, punctul prin care Rusia ar putea forța invadarea României. Șeful Armatei compară zona cu Coridorul Suwalki din zona baltică
Eveniment
Poarta Focșanilor, punctul prin care Rusia ar putea forța invadarea României. Șeful Armatei compară zona cu Coridorul Suwalki din zona baltică
Se cere arestarea lui Călin Georgescu, de urgență, după gestul făcut la biserica din Buftea: „Justiția trebuie să acționeze acum”
Eveniment
Se cere arestarea lui Călin Georgescu, de urgență, după gestul făcut la biserica din Buftea: „Justiția trebuie să acționeze acum”
Rețeaua școlară din București. Stadiul modernizărilor – comparație intre sectoare
Eveniment
Rețeaua școlară din București. Stadiul modernizărilor – comparație intre sectoare
Scandal monstru pe o stradă din Arad. Un tânăr a fost înjunghiat. Poliția a arestat doi adolescenți
Eveniment
Scandal monstru pe o stradă din Arad. Un tânăr a fost înjunghiat. Poliția a arestat doi adolescenți
Analiză: Care sunt regiunile cu cel mai mare potențial de creștere imobiliară
Eveniment
Analiză: Care sunt regiunile cu cel mai mare potențial de creștere imobiliară
Ultima oră
21:18 - Există risc de blackout în România? Ilie Bolojan: „Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să avem o astfel de situație” (VIDEO)
21:12 - Reforma lui Bolojan, centrată pe concedieri colective. Premierul insistă pe reduceri de personal în administrație (VIDEO)
21:10 - Taxă pe colete în Grecia. De ce vrea statul să impună o taxă similară cu cea din România
21:02 - Camelia Mitoșeru, din nou pe patul de spital: „Am fost operată pe creier”. Ce diagnostic a primit actrița
20:52 - Bolojan a dezvăluit costul total al salariilor bugetarilor, într-un an: “Dacă nu luăm credite, n-am putea plăti niciun salariu” / Răspunsul direct dat de premier, întrebat dacă va crește TVA-ul la 24% (VIDEO)
20:26 - Un student din București a stârnit numeroase reacții după ce a postat pe TikTok prețul unui meniu de la cantină: „Pe vremea mea costa 7 lei”
20:25 - Prima mașină, o alegere cu emoție și rațiune. Ce trebuie să știi înainte de a o cumpăra
20:14 - Primarii, supărați. Cum răspunde premierul Ilie Bolojan: „Fiecare trebuie să-și aibă grijă de bani, pentru că nu mai avem resurse să acoperim lipsa de eficiență” (VIDEO)
19:56 - Șansele lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru pace. Ce cote sunt la casele de pariuri
19:44 - Papa Leon, apel către jurnaliști: Gata cu clickbait-ul. Cu ce problemă crede că se confruntă omenirea când vine vorba de informare