Marea Britanie: Peste 100.000 de oameni au decis să nu îşi mai plătească facturile la gaz şi electricitate, în semn de protest faţă de creşterea preţurilor

Peste 100.000 de oameni din Marea Britanie s-au angajat să-și anuleze și electricitate din octombrie, în semn de protest față de creșterea prețurilor la energie, potrivit unui grup de campanie, informează

Don’t Pay UK, campania de neplată în masă, a început în iunie cu un eveniment de lansare la o demonstrație sindicală din Londra la care au fost înmânate 20.000 de fluturași.

„În doar câteva săptămâni, peste 100.000 dintre noi din toată țara ne-am reunit pentru a spune că vom refuza să fim împinși în sărăcia energetică și că nu mai dorim să plătim pentru profiturile companiilor energetice”, se spune.

Deși inițial a atras sprijinul activiștilor predominant de stânga, unii care s-au identificat drept marxişti, comuniști și anarhiști, fondatorii săi anonimi spun că nu sunt afiliați niciunui partid politic.

„Construim cea mai mare campanie de neplată în masă de la Poll Tax și arătăm puterile care sunt că puterea noastră colectivă va forța încetarea acestei crize”

Nearly 100,000 people have pledged to stop paying their energy bills later this year after signing up to a civil disobedience campaign run by a secretive collective

