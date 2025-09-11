S-au împlinit 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie, iar identitatea a 1.100 de victime este încă pusă sub semnul întrebării. După atentat, autoritățile au promis rudelor persoanelor decedate că fiecare victimă se va întoarce la familia sa, promisiune pe care astăzi, oamenii de știință încă se chinuie să o îndeplinească.

Cuprins:

Mărturiile unui medic mobilizat la locul atacului, pe 11 septembrie Cum încercau oamenii de știință să identifice rămășițele umane în moloz Cu ce provocări s-au confruntat cercetătorii care încercau să identifice rămășițele umane Cum ar putea familiile victimelor să îi ajute pe oamenii de știință

Mărturiile unui medic mobilizat la locul atacului, pe 11 septembrie

Pe 11 septembrie 2001, Mark Desire se afla la World Trade Center, complexul de clădiri distruse în timpul atentatului terorist de la 11 septembrie, alături de membrii Departamentului de Medicină Legală, pentru a preleva probe și a ridica o morgă temporară. Surprins de prăbușirea Turnului Sudic, Mark a început să fugă. A fost lovit de bucățile care se desprindea din clădire și aruncat ărintr-o fereastră, suferind mai multe răni.

„Am crezut că am murit. Am crezut că acolo se termină totul”, a povestit el, potrivit .

A revenit la muncă a doua zi, sprijinit în cârje, și a fost pus responsabil cu identificările ADN la Ground Zero.

Cum încercau oamenii de știință să identifice rămășițele umane în moloz

Trierea molozului în căutarea unor rămășițe umane a fost o operațiune de proporții uriașe, derulată fără încetare, zi și noapte. Mai multe agenții ale statului au participat la această încercare de a oferi familiilor victimelor șansa de a-și lua adio așa cum se cuvine de la cei dragi.

„La ora două dimineața, pe 12 septembrie, am primit primele două încărcături de moloz”, a povestit Michael Mucci, directorul Departamentului de Salubritate din zona turnurilor atacate pe 11 septembrie. „De acolo, cercetările au continuat să evolueze”

Materialul era sortat și cernut, uneori prin site cu ochiuri de jumătate de centimetru.

„Cel mai tare m-a marcat momentul când au început să aducă camioane de strivite… Toată lumea din Staten Island cunoștea un pompier sau un polițist care fusese în turnuri, așa că atunci când au apărut camioanele acelea, sentimentul a fost copleșitor”, a mai povestit Mucci.

La final, 1,2 milioane de tone de dărâmături au fost îngropate la fața locului și peste 100 de angajați ai Departamentului de Sănătate din New York (DSNY), inclusiv membri ai biroului de medicină legală, au murit din cauza bolilor asociate cu 11 septembrie.

Cu ce provocări s-au confruntat cercetătorii care încercau să identifice rămășițele umane

Materialul în care fuseseră descoperite rămășițe umane era depozitat într-o secțiune separată, a explicat Mucci. „Am încercat să păstrăm procesul cât mai demn posibil”, a mai spus el.

Mark Desire, care acum este directorul adjunct al Biroului de Medicină Legală din (OCME), a explicat că rămășițele, uneori la fel de mici cât un bob de mazăre, erau transportate într-un laborator, acolo unde erau efectuate teste ADN. Odată ce tehnologia avansa, testele ADN erau refăcute, în speranța obținerii unor rezultate suficient de clare.

„Se găseau rămășițe pe acoperișuri, în guri de canal, așa că aria de căutare s-a tot extins”, a explicat dr. Jennifer Odien, antropolog criminalist la OCME.

Cum ar putea familiile victimelor să îi ajute pe oamenii de știință

Oamenii de știință spun că, deși au trecut 24 de ani de la tragedie, ei continuă să testeze și să retesteze rămășițele, pe măsură ce tehnologia avansează. Aceștia fac apel la familiile victimelor să îi contacteze, precizând că identificarea ar putea fi mai rapidă și eficientă dacă ar avea mostre ADN de la rude.

Trei noi victime au fost identificate chiar în luna august, datorită avansării tehnologice a testelor ADN.