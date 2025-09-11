B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Peste 1.000 de victime ale atacului terorist din 11 septembrie 2001 sunt încă neidentificate. Oamenii de știință solicită ajutorul rudelor persoanelor decedate  

Peste 1.000 de victime ale atacului terorist din 11 septembrie 2001 sunt încă neidentificate. Oamenii de știință solicită ajutorul rudelor persoanelor decedate  

B1.ro
11 sept. 2025, 09:39
Peste 1.000 de victime ale atacului terorist din 11 septembrie 2001 sunt încă neidentificate. Oamenii de știință solicită ajutorul rudelor persoanelor decedate  

S-au împlinit 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie, iar identitatea a 1.100 de victime este încă pusă sub semnul întrebării. După atentat, autoritățile au promis rudelor persoanelor decedate că fiecare victimă se va întoarce la familia sa, promisiune pe care astăzi, oamenii de știință încă se chinuie să o îndeplinească.

Cuprins:

  1. Mărturiile unui medic mobilizat la locul atacului, pe 11 septembrie
  2. Cum încercau oamenii de știință să identifice rămășițele umane în moloz
  3. Cu ce provocări s-au confruntat cercetătorii care încercau să identifice rămășițele umane
  4. Cum ar putea familiile victimelor să îi ajute pe oamenii de știință

 

Mărturiile unui medic mobilizat la locul atacului, pe 11 septembrie

Pe 11 septembrie 2001, Mark Desire se afla la World Trade Center, complexul de clădiri distruse în timpul atentatului terorist de la 11 septembrie, alături de membrii Departamentului de Medicină Legală, pentru a preleva probe și a ridica o morgă temporară. Surprins de prăbușirea Turnului Sudic, Mark a început să fugă. A fost lovit de bucățile care se desprindea din clădire și aruncat ărintr-o fereastră, suferind mai multe răni.

„Am crezut că am murit. Am crezut că acolo se termină totul”, a povestit el, potrivit CBS News.

A revenit la muncă a doua zi, sprijinit în cârje, și a fost pus responsabil cu identificările ADN la Ground Zero.

Cum încercau oamenii de știință să identifice rămășițele umane în moloz

Trierea molozului în căutarea unor rămășițe umane a fost o operațiune de proporții uriașe, derulată fără încetare, zi și noapte. Mai multe agenții ale statului au participat la această încercare de a oferi familiilor victimelor șansa de a-și lua adio așa cum se cuvine de la cei dragi.

„La ora două dimineața, pe 12 septembrie, am primit primele două încărcături de moloz”, a povestit Michael Mucci, directorul Departamentului de Salubritate din zona turnurilor atacate pe 11 septembrie. „De acolo, cercetările au continuat să evolueze”

Materialul era sortat și cernut, uneori prin site cu ochiuri de jumătate de centimetru.

„Cel mai tare m-a marcat momentul când au început să aducă camioane de pompieri strivite… Toată lumea din Staten Island cunoștea un pompier sau un polițist care fusese în turnuri, așa că atunci când au apărut camioanele acelea, sentimentul a fost copleșitor”, a mai povestit Mucci.

La final, 1,2 milioane de tone de dărâmături au fost îngropate la fața locului și peste 100 de angajați ai Departamentului de Sănătate din New York (DSNY), inclusiv membri ai biroului de medicină legală, au murit din cauza bolilor asociate cu 11 septembrie.

 

Cu ce provocări s-au confruntat cercetătorii care încercau să identifice rămășițele umane

Materialul în care fuseseră descoperite rămășițe umane era depozitat într-o secțiune separată, a explicat Mucci. „Am încercat să păstrăm procesul cât mai demn posibil”, a mai spus el.

Mark Desire, care acum este directorul adjunct al Biroului de Medicină Legală din New York (OCME), a explicat că rămășițele, uneori la fel de mici cât un bob de mazăre, erau transportate într-un laborator, acolo unde erau efectuate teste ADN. Odată ce tehnologia avansa, testele ADN erau refăcute, în speranța obținerii unor rezultate suficient de clare.

„Se găseau rămășițe pe acoperișuri, în guri de canal, așa că aria de căutare s-a tot extins”, a explicat dr. Jennifer Odien, antropolog criminalist la OCME.

Cum ar putea familiile victimelor să îi ajute pe oamenii de știință

Oamenii de știință spun că, deși au trecut 24 de ani de la tragedie, ei continuă să testeze și să retesteze rămășițele, pe măsură ce tehnologia avansează. Aceștia fac apel la familiile victimelor să îi contacteze, precizând că identificarea ar putea fi mai rapidă și eficientă dacă ar avea mostre ADN de la rude.

Trei noi victime au fost identificate chiar în luna august, datorită avansării tehnologice a testelor ADN.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Donald Trump lansează acuzații grave după asasinatul lui Charlie Kirk: Retorica „stângii radicale” este direct responsabilă pentru terorismul din SUA
Externe
Donald Trump lansează acuzații grave după asasinatul lui Charlie Kirk: Retorica „stângii radicale” este direct responsabilă pentru terorismul din SUA
TikTok a aruncat Nepalul în haos. Revoluția generației Z provocată de fenomenul „nepo kids”. Viața opulentă a politicienilor dezvăluită pe platformele online
Externe
TikTok a aruncat Nepalul în haos. Revoluția generației Z provocată de fenomenul „nepo kids”. Viața opulentă a politicienilor dezvăluită pe platformele online
Franța propune restrângerea accesului la rețelele sociale pentru minori. Modelul australian se extinde
Externe
Franța propune restrângerea accesului la rețelele sociale pentru minori. Modelul australian se extinde
Larry Ellison l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Cât timp a deținut acest titlu
Externe
Larry Ellison l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Cât timp a deținut acest titlu
Povestea impresionantă a unei victime de la 11 septembrie 2001, ale cărei rămășițe au fost descoperite după 24 de ani de căutări
Externe
Povestea impresionantă a unei victime de la 11 septembrie 2001, ale cărei rămășițe au fost descoperite după 24 de ani de căutări
Charlie Kirk, un aliat de-ai lui Donald Trump, a fost împușcat mortal în timpul unei prelegeri, în Utah
Externe
Charlie Kirk, un aliat de-ai lui Donald Trump, a fost împușcat mortal în timpul unei prelegeri, în Utah
Marea împăcare din familia regală britanică: Întâlnire de taină între Prințul Harry și Regele Charles al III-lea
Externe
Marea împăcare din familia regală britanică: Întâlnire de taină între Prințul Harry și Regele Charles al III-lea
Mărturiile unui cuplu de polonezi, după ce casa le-a fost distrusă în timpul atacului cu drone rusești
Externe
Mărturiile unui cuplu de polonezi, după ce casa le-a fost distrusă în timpul atacului cu drone rusești
Cât de periculos este să mănânci stridii crude? Au fost identificate persoane infectate cu bacterii mortale. Iată simptomele infectării
Externe
Cât de periculos este să mănânci stridii crude? Au fost identificate persoane infectate cu bacterii mortale. Iată simptomele infectării
NASA a anunțat că a descoperit „cel mai clar semn de viață pe care l-am găsit vreodată pe Planeta Marte”. Cum arată acesta și ce spun specialiștii
Externe
NASA a anunțat că a descoperit „cel mai clar semn de viață pe care l-am găsit vreodată pe Planeta Marte”. Cum arată acesta și ce spun specialiștii
Ultima oră
11:05 - Cum să porți blugi impecabili ani la rând? Adina Buzatu dezvăluie metoda surprinzătoare prin care rămân ca noi: „Îi poți pune în congelator” (VIDEO)
10:49 - Poliția Locală va funcționa după noi reguli. Toate interacțiunile cu cetățenii vor fi filmate
10:42 - Donald Trump lansează acuzații grave după asasinatul lui Charlie Kirk: Retorica „stângii radicale” este direct responsabilă pentru terorismul din SUA
10:31 - INS: Inflația a urcat la aproape 10% în august. Produsele și serviciile care au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri
10:01 - TikTok a aruncat Nepalul în haos. Revoluția generației Z provocată de fenomenul „nepo kids”. Viața opulentă a politicienilor dezvăluită pe platformele online
09:54 - De ce e Ramona Olaru singură de 4 ani și ce spune despre bărbații „prințese”: „Unele persoane care sunt extraordinar de toxice te trag în noroiul lor fără să-ți dai seama” (VIDEO)
09:15 - Primul pas spre reconciliere în familia regală. Prințul Harry a fost invitat la ceai de regele Charles
08:58 - Mihai Trăistariu, copilărie traumatizantă: „Am văzut bătăi din alea de târât prin casă, legată de calorifer”. Cum s-a împlinit blestemul mamei sale: „I-au ieșit ochii din orbite”
08:35 - Franța propune restrângerea accesului la rețelele sociale pentru minori. Modelul australian se extinde
08:32 - Larry Ellison l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Cât timp a deținut acest titlu