Acasa » Externe » 50.000 de buncăre pentru aproape 5,5 milioane de locuitori. Iată ce țară NATO își poate adăposti întreaga populație în caz de război

50.000 de buncăre pentru aproape 5,5 milioane de locuitori. Iată ce țară NATO își poate adăposti întreaga populație în caz de război

Selen Osmanoglu
17 oct. 2025, 10:37
Captură YouTube/@Straight Arrow News
Cuprins
  1. Despre ce țară este vorba
  2. 20 de metri sub Helsinki
  3. Alternative în vremuri de pace
  4. Organizare

O țară membră NATO are peste 50.000 de buncăre, suficiente pentru aproape toți cei 5,5 milioane de locuitori.

Despre ce țară este vorba

Finlanda are 50.000 de buncăre. Acestea pot adăposti întreaga populație în cazul unui război. Țara a gândit preventiv.

Încă de la Războiul de Iarnă din 1939/40, când Armata Roșie a invadat țara lor, finlandezii au continuat să construiască buncăre până au ajuns la această cifră care asigură siguranța întregii populații, conform BILD.

20 de metri sub Helsinki

Unul dintre cele mai mari buncăre civile de protecție din țară se află la 20 de metri adâncime sub capitala finlandeză Helsinki. Aici pot supraviețui 6.000 de persoane în caz de urgență.

„Chiar și în cazul unui atac nuclear”, spune instructorul de protecție civilă Tomi Rask, care este șeful aici.

În această țară, fiecare complex de clădiri mai mare de 1.200 de metri pătrați este legal obligat să aibă un adăpost, fie că este într-o zonă rezidențială sau la locul de muncă.

Dacă stăm să facem un calcul, capitala, Helsinki, are semnificativ mai multe locuri în adăposturi decât locuitori.

Alternative în vremuri de pace

Întreținerea Buncărului din Helsinki, construit între 2003 și 2006, este costisitoare. De aceea, când este vreme de pace, buncărul poate fi folosit în mai multe moduri: studio de fitness, loc de joacă pentru copii, teren de hochei și handbal și parcare subterană.

De asemenea, conform sursei citate, sistemul de ventilație asigură o calitate a aerului mai bună decât orice sală de sport școlară din Germania.

Organizare

Mai mult, există și planuri privind momentul în care rețeaua de telefonie mobilă de urgență va fi activată sau dezactivată.

Finlanda s-a gândit la toate, chiar și la situația în care Kremlinul ar fi capabil de campanii masive de dezinformare. De aceea, există chiar și un fel de program pentru normalitate în circumstanțe excepționale. Acestea includ opt ore de muncă, opt ore de somn, opt ore de timp liber.

Fiecare persoană este instruită să pregătească și să aducă provizii pentru situații de urgență pentru 72 de ore, plus lanterne, baterii, saltea și propriul sac de dormit. Țigările și alcoolul sunt interzise în buncăr.

