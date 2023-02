A decis să se mute într-un avion după ce și-a pierdut casa în urma unui incendiu. Povestea surprinzătoare a femeii nu a rămas fără ecou

O femeie din Mississippi a decis să se mute într-un avion, după ce și-a pierdut casa în urma unui incendiu. Jo Ann Ussery și-a cumpărat un Boeing 727 vechi, care urma să ajungă la un depozit de deșeuri, l-a adus pe un teren pe care îl deținea și timp de șase luni l-a renovat.

După cele șase luni a ajuns să aibă o casă complet funcțională, cu suprafața de peste 1.500 de metri pătrați locuibili, trei dormitoare, două băi și o cadă cu hidromasaj. Toată investiția s-a ridicat la 30.000 de dolari de la acea vreme.

Un alt bărbat a decis să se mute într-un avion

Ussery era cosmeticiană în Benoit, Mississippi și nu avea nicio legătură cu aviația. Ea a locuit în avion din 1995 până în 1999.

Jo Ann Ussery nu care a locuit într-un avion. La sfârșitul anilor ’90, Bruce Campbell, un inginer electrician care deținea o licență de pilot a auzit întâmplător povestea lui Jo Ann și a fost inspirat de ea.

„Conduceam spre casă și ascultam o emisiune radio când am auzit povestea lui Jo Ann. M-a prins așa de tare că a fost uimitor că nu am ieșit de pe șosea. În dimineața următoare am început să dau telefoane”, a povestit Campbell, potrivit .

Așa a ajuns bărbatul să locuiască în propriul său avion, tot un Boeing 727, timp de peste 20 de ani, în pădurile din Oregon. Bărbatul spune că nu ar mai locui niciodată într-o casă obișnuită. Proiectul său a costat 220.000 de dolari în total, din care aproximativ jumătate a reprezentat costul avionului.

Bărbatul oferă cazare gratuită în aeronave în timpul evenimentelor publice

Acesta a povestit că avionul a aparținut companiei Olympic Airways din Grecia și a fost folosit chiar pentru a transporta trupul proprietarului companiei aeriene, magnatul Aristotel Onassis, în 1975: „Atunci nu cunoșteam istoria avionului. Nu știam că are un interior vechi, în stil 707. Era funcțional, dar părea foarte vechi. A fost probabil cea mai proastă alegere pentru o casă. Așa am considerat atunci.”

În această situație, Campbell a trebuit să lucreze la avion câțiva ani înainte de a putea trăi în el. Interioarele sunt simple, iar mobilierul la fel. În timpul iernii, Campbell se retrage în Miyazaki, un oraș din sudul Japoniei unde are . Pandemia nu i-a mai permis să se mute iarna în Japonia, așa că în ultimii trei ani a trăit tot timpul în avion.

A vrut să facă o investiție similară și în Japonia, în 2018, dar afacerea a eșuat în ultimul moment, deoarece compania aeriană de la care voia să cumpere aeronava a renunțat la tranzacție. „Am pus proiectul în așteptare”, a spus bărbatul. Campbell primește frecvent vizitatori și chiar oferă cazare gratuită în aeronave în timpul evenimentelor publice organizate în zonă.