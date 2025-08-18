B1 Inregistrari!
Mădălin Ionescu, în Grecia. Cât a plătit pentru o masă de patru persoane

Mădălin Ionescu, în Grecia. Cât a plătit pentru o masă de patru persoane

Selen Osmanoglu
18 aug. 2025, 14:01
Mădălin Ionescu, în Grecia. Cât a plătit pentru o masă de patru persoane
Sursa: Facebook/Madalin Ionescu

Mădălin Ionescu a fost în Grecia, alături de fiul lui, și a rămas plăcut surprins de experiența din timpul unei mese la o terasă.

Cuprins

  • Cât a fost o masă pentru patru persoane
  • Ce a mărturisit Mădălin Ionescu

Cât a fost o masă pentru patru persoane

Jurnalistul a descoperit „un univers culinar în care patru persoane pot mânca cu 44 de euro”. Mădălin Ionescu a mâncat souvlaki de porc, pancetă, tzatziki, salată grecească, vin, apă și un preparat special pentru copil.

Ceea ce l-a impresionat cel mai mult pe bărbat a fost atmosfera de acolo, dar și personalul.

Ce a mărturisit Mădălin Ionescu

„Nu mâncăm mult, dar atmosfera și amabilitatea personalului, care imediat s-a oferit să-i prepare lui Filip ceva ce nu există în meniu, ne-au obligat să comandăm mai mult decât aveam nevoie. Un schimb echitabil. Prețuri pentru o țară cu o bucătărie excepțională care își respectă clienții. Prețuri pentru o țară cu o inflație de câteva ori mai mică decât a României”, a declarat acesta.

„O tara care a devenit aproape un miracol economic dupa ce in urma cu ceva timp a intrat in faliment , insa azi prosperă”, a mai adăugat acesta.

