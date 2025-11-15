Ambasada în a reacţionat după ce Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat ieri pe oficialul rus pentru a-i prezenta dovezi că spaţiul aerian al României a fost încălcat. Iată care a fost răspunsul acestuia!

Ce s-a întâmplat

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde i s-au prezentat „dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie, conform MAE.

„În pofida acţiunii iresponsabile şi ilegale a Federaţiei Ruse, în niciun moment cetăţenii României din zona survolată nu au fost în pericol direct şi iminent”, a mai transmis instituția.

„România şi Aliaţii au capabilităţile şi cadrul de acţiune pentru a gestiona orice situaţie de risc. România este în permanent contact cu Aliaţii săi şi cu ceilalţi membri UE pe aceste subiecte”, a mai adăugat MAE.

Cum a răspuns Ambasada Rusiei

„Pe 14 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României a organizat pentru Ambasadorul Rusiei o acţiune teatralizată, însoţită de o sesiune foto, menită să convingă opinia publică de „o nouă încălcare” a suveranităţii şi spaţiului aerian al României de către Federaţia Rusă. Drept dovadă au fost prezentate fragmentele şi fotografiile unui aparat de zbor fără pilot, care ar fi „căzut” pe teritoriul României în timpul unui atac asupra obiectivelor infrastructurii civile din Ucraina”, a transmis Ambasada, într-un comunicat de presă, conform Observator.

„Diplomaţilor români li s-a explicat că, pentru Forţele Armate ruse, obiectivele civile nu au fost şi nu vor fi niciodată ţinte, în timp ce formaţiunile militare ucrainene, nefiind în măsură să lovească obiective militare protejate, lansează atacuri teroriste tocmai asupra obiectivelor civile ruse”, a adăugat Ambasada.

„Aşa-zisele dovezi nu sunt, de fapt, dovezi”

În comunicatul de presă, „s-a subliniat că aşa-zisele dovezi nu sunt, de fapt, dovezi, deoarece nu au fost furnizate coordonatele de intrare ale aparatului respectiv în ţară şi datele privind traseul acestuia”.

„În plus, natura fragmentelor indică fără echivoc faptul că drona nu a căzut de una singură, ci a fost doborâtă de forţele de apărare aeriană, ceea ce s-ar fi putut întâmpla numai în afara spaţiului aerian al României. Acest lucru exclude complet orice speculaţii privind o presupusă încălcare intenţionată a integrităţii teritoriale a României şi privind orice ameninţări la adresa securităţii sale din partea Rusiei”, a mai fost precizat.

„Spectacolele demonstrative, extrem de nepotrivite”

Oficialii ruși au mai transmis că „pentru a evita căderea accidentală a aeronavelor fără pilot doborâte, s-a recomandat încetarea aprovizionării cu armament a regimului antipopular condus de Vladimir Zelenski şi clica acestuia, care a uzurpat puterea în ţară”.

„Condiţiile pentru obţinerea păcii în Ucraina au fost repetate de mai multe ori de către conducerea rusă şi, în primul rând, de către Preşedintele Vladimir Putin. Partea română le cunoaşte foarte bine, de aceea spectacolele demonstrative cu acuzaţii absurde şi nefondate la adresa Federaţiei Ruse sunt extrem de nepotrivite”, au adăugat.