Andrei Țăranu: Războiul schimbă structura geopolitică a întregii lumi. Marea Neagră are o importanță strategică practic globală / România capătă o semnificație politică și militară de securitate semnificativă (VIDEO)

Politologul Andrei Țăranu a declarat joi, pentru B1 TV, că în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, România capătă o semnificație politică și militară de securitate semnificativă. Marea Baltică a devenit practic un lac american, iar acum confruntarea e în Marea Neagră. Politologul a explicat de ce Marea Neagră e atât de importantă pentru Rusia și a punctat că războiul „schimbă structura geopolitică a întregii lumi”. Țăranu a vorbit și despre atitudinea președintelui Klaus Iohannis de la izbucnirea crizei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Andrei Țăranu, despre importanța Mării Negre și a Insulei Șerpilor

„Fără discuție, România capătă o semnificație politică și militară de securitate în spațiul din Europa Centrală și de Est semnificativă, mult mai importantă decât a avut-o până la începutul războiului și chiar în prima lună de război. Asta pentru că vedem o schimbare de echilibru strategic: intrarea Suediei și Finlandei (în NATO), Polonia, țările baltice fac ca Marea Baltică să devină un lac american.

În timp ce Marea Neagră e marea pe care se joacă. E Rusia, pe de o parte, Turcia, România și Bulgaria, de cealaltă parte, țările care, făcând parte din NATO încearcă să echilibreze această mare.

Deși e o mare mică și închisă, un semilac, are o semnficație comercială și militară foarte veche. Rusia și-a dorit-o, a fost încercarea de a ieși la mările calde de pe vremea Ecarerinei cea Mare și pentru Rusia e fundamental să dețină Marea Neagră. că altfel nu are niciun fel de ieșire înspre Marea Mediterană. Ca să coroborăm, amintiți-vă că ieri Zelenski a rupt legăturile diplomatice cu Siria, care a recunoscut Lugansk și Donețk, iar Siria e o colonie militară-economică a Rusiei. Deci dacă ar ieși de pe Marea Neagră, Rusia nu și-ar mai putea controla micile vasale ca Siria și Libia”, a declarat Andrei Țăranu.

Acesta a mai precizat că „Marea Neagră are o importanță strategică practic globală”, iar Insula Șerpilor are și ea o foarte mare importanță, deși are doar 22 de kilometri.

„Tot acest război schimbă structura geopolitică a întregii lumi, putem spune, și, evident roul României”, a punctat politologul.

Despre activitatea președintelui Klaus Iohannis din această perioadă, Andrei Țăranu a afirmat: „Președintele dă impresia că tace și face. Din nefericire, e o obișnuință în politca românească. Nu a dat foarte multe declarații și aflăm cu surprindere plăcută că face lucruri, numai că nu le comunică”.

Ucrainenii au reușit să-i alunge pe ruși de pe Insula Șerpilor

Rușii , pe care o ocupaseră la începutul războiului, după mai multe zile de , care ar fi folosit inclusiv puternicele lansatoare de rachete HIMARS.

„În timpul nopții, ca urmare a următoarei etape reușite a operațiunii militare cu lansarea unor lovituri de foc de către unitățile noastre de rachete și artilerie pe Insula Șerpilor, inamicul a evacuat în grabă rămășițele garnizoanei cu două bărci rapide și probabil a părăsit insula”, Comandamentul operațional Sud al ucrainenilor.

În schimb, rușii a spus că retragerea lor de pe Insula Șerpilor e „un gest de bunăvoință”

„Rusia demonstrează comunității internaționale că nu vrea să împiedice eforturile ONU de organizare a unui coridor umanitar pentru exporturile produselor agricole din Ucraina”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, generalul-locotenent Igor Konașenkov.