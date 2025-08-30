Asasinat la Liov: Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a fost ucis. Zelenski promite o anchetă detaliată

Politicianul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al Radei Supreme între 2016 și 2019, a fost ucis la Liov. Anunțul a fost făcut sâmbătă de președintele Volodimir Zelenski, care a calificat incidentul drept o „crimă oribilă”. Primele informații arată că atacatorul, un curier, l-a împușcat de cinci ori și a fugit de la locul faptei.

Cuprins:

Cine a fost Andrii Parubîi

Cum s-a produs asasinatul de la Liov

Reacția președintelui Zelenski și a autorităților ucrainene

Atacuri masive ale Rusiei în ultimele 24 de ore

Cine a fost Andrii Parubîi

Andrii Parubîi a fost o figură marcantă a scenei politice ucrainene. A condus Parlamentul de la Kiev între 2016 și 2019, în perioada de început a războiului din Donbas. Parubîi era cunoscut ca un politician naționalist, cu o influență puternică asupra deciziilor legislative majore ale acelei perioade.

Cum s-a produs asasinatul de la Liov

Potrivit și canalelor de Telegram, politicianul a fost împușcat de cinci ori de către un curier. Atacatorul a reușit să fugă de la locul crimei, iar autoritățile au declanșat o amplă anchetă.

Reacția președintelui Zelenski și a autorităților ucrainene

„Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko şi procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanţe ale unei crime oribile în Liov. Andrii Parubîi a fost ucis”, a transmis Volodimir Zelenski pe platforma X. Președintele a promis o anchetă detaliată pentru a elucida toate aspectele acestui caz.

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones. All necessary forces and means… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)

Atacuri masive ale Rusiei în ultimele 24 de ore

Incidentul are loc pe fondul intensificării atacurilor ruse asupra Ucrainei. Forțele aeriene au anunțat că au doborât 510 din cele 537 de drone și 38 din cele 45 de rachete lansate vineri noaptea de armata rusă. Cu toate acestea, 21 dintre ele au provocat distrugeri semnificative.

Un atac asupra orașului Zaporojie a provocat moartea unei persoane și rănirea a cel puțin 24 de civili, printre care trei copii. Potrivit guvernatorului Ivan Fedorov, mai multe clădiri de apartamente și infrastructura locală au fost avariate.