B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Asasinat la Liov: Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a fost ucis. Zelenski promite o anchetă detaliată

Asasinat la Liov: Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a fost ucis. Zelenski promite o anchetă detaliată

Ana Beatrice
30 aug. 2025, 15:07
Asasinat la Liov: Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a fost ucis. Zelenski promite o anchetă detaliată
Sursa Foto: Facebook/ Андрій Парубій

Politicianul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al Radei Supreme între 2016 și 2019, a fost ucis la Liov. Anunțul a fost făcut sâmbătă de președintele Volodimir Zelenski, care a calificat incidentul drept o „crimă oribilă”. Primele informații arată că atacatorul, un curier, l-a împușcat de cinci ori și a fugit de la locul faptei.

Cuprins:

  • Cine a fost Andrii Parubîi

  • Cum s-a produs asasinatul de la Liov

  • Reacția președintelui Zelenski și a autorităților ucrainene

  • Atacuri masive ale Rusiei în ultimele 24 de ore

Cine a fost Andrii Parubîi

Andrii Parubîi a fost o figură marcantă a scenei politice ucrainene. A condus Parlamentul de la Kiev între 2016 și 2019, în perioada de început a războiului din Donbas. Parubîi era cunoscut ca un politician naționalist, cu o influență puternică asupra deciziilor legislative majore ale acelei perioade.

Cum s-a produs asasinatul de la Liov

Potrivit presei ucrainene și canalelor de Telegram, politicianul a fost împușcat de cinci ori de către un curier. Atacatorul a reușit să fugă de la locul crimei, iar autoritățile au declanșat o amplă anchetă.

Reacția președintelui Zelenski și a autorităților ucrainene

„Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko şi procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanţe ale unei crime oribile în Liov. Andrii Parubîi a fost ucis”, a transmis Volodimir Zelenski pe platforma X. Președintele a promis o anchetă detaliată pentru a elucida toate aspectele acestui caz.

Atacuri masive ale Rusiei în ultimele 24 de ore

Incidentul are loc pe fondul intensificării atacurilor ruse asupra Ucrainei. Forțele aeriene au anunțat că au doborât 510 din cele 537 de drone și 38 din cele 45 de rachete lansate vineri noaptea de armata rusă. Cu toate acestea, 21 dintre ele au provocat distrugeri semnificative.

Un atac asupra orașului Zaporojie a provocat moartea unei persoane și rănirea a cel puțin 24 de civili, printre care trei copii. Potrivit guvernatorului Ivan Fedorov, mai multe clădiri de apartamente și infrastructura locală au fost avariate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Incendiu în vecinătatea reședinței lui Putin. Pompierii luptă cu focul provocat de o dronă ucraineană
Externe
Incendiu în vecinătatea reședinței lui Putin. Pompierii luptă cu focul provocat de o dronă ucraineană
O curte federală a decis că taxele vamale impuse de Trump sunt ilegale. Cum a reacționat președintele american
Externe
O curte federală a decis că taxele vamale impuse de Trump sunt ilegale. Cum a reacționat președintele american
Elon Musk aduce „talentele” Meta în xAI. Rivalitatea cu Zuckerberg se mută pe terenul inteligenței artificiale
Externe
Elon Musk aduce „talentele” Meta în xAI. Rivalitatea cu Zuckerberg se mută pe terenul inteligenței artificiale
O mașină cu 10 români, oprită fiindcă mergea prea încet pe străzile din SUA
Externe
O mașină cu 10 români, oprită fiindcă mergea prea încet pe străzile din SUA
Franța și Germania își intensifică sprijinul militar pentru Ucraina. Noi sisteme de apărare aeriană vor fi livrate curând
Externe
Franța și Germania își intensifică sprijinul militar pentru Ucraina. Noi sisteme de apărare aeriană vor fi livrate curând
Un bărbat a adunat mărunțiș timp de 45 de ani, apoi s-a dus cu el la bancă. Ce sumă a încasat
Externe
Un bărbat a adunat mărunțiș timp de 45 de ani, apoi s-a dus cu el la bancă. Ce sumă a încasat
Ambasadorul rus la București, convocat la MAE, după atacurile Rusiei asupra Ucrainei din apropierea graniței cu România
Externe
Ambasadorul rus la București, convocat la MAE, după atacurile Rusiei asupra Ucrainei din apropierea graniței cu România
Un Cybertruck a luat foc după un accident în Texas. Familia victimei a dat în judecată compania Tesla
Externe
Un Cybertruck a luat foc după un accident în Texas. Familia victimei a dat în judecată compania Tesla
Criză politică într-o importantă țară asiatică. Premierul a fost demis de Curtea Constituțională
Externe
Criză politică într-o importantă țară asiatică. Premierul a fost demis de Curtea Constituțională
Gaza: 71 de palestinieni uciși, după intensificarea bombardamentelor
Externe
Gaza: 71 de palestinieni uciși, după intensificarea bombardamentelor
Ultima oră
16:26 - Incendiu în vecinătatea reședinței lui Putin. Pompierii luptă cu focul provocat de o dronă ucraineană
15:46 - Vacanțe mai ieftine pe litoralul românesc: Prețurile scad cu până la 20% spre finalul lui august. Care sunt cele mai bune oferte pentru turiști
14:27 - CNAS explică schimbările la medicamente compensate. Cât vor plăti românii în plus
13:57 - Ministrul Justiției, Radu Marinescu: Nu există elemente legale pentru revocarea procurorilor-șefi. Ce a discutat cu președintele Nicușor Dan
13:30 - Descoperire pe Aeroportul Henri Coandă: Român prins cu 17 bancnote false de 50 de euro. Ce riscă bărbatul
13:07 - Dezvăluire surprinzătoare! Dan Bittman și-a donat întreaga avere. Ce spune artistul despre decizia radicală
12:43 - Atac violent în Galați! O tânără de 26 de ani, rănită de un câine Amstaff lăsat nesupravegheat
12:10 - Incident informatic la POSF: Datele utilizatorilor, expuse. ANRE explică ce s-a întâmplat
11:43 - Jessie J, lovită de o nouă încercare! A doua operație după diagnosticul de cancer la sân
11:14 - Crimă șocantă în județul Cluj: Femeie ucisă cu multiple lovituri de cuțit. Suspectul, soțul victimei, este căutat de poliție