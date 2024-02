Atac armat în Georgia. Un bărbat a ucis patru oameni

a ucis, vineri, patru persoane și rănit încă una, după ce a deschis focul într-o piață din orașul Rustavi, aflat la 20 de kilometri de capitală.

Bărbatul de 36 de ani a fost arestat, după ce a dintr-o piață din Rustavi, a transmis miniterul de Interne georgian. Una dintre persoanele ucise ar fi unchiul atacatorului, iar persoana rănită ar fi un văr de-al lui, informează

Astfel de incidente sunt rare în Georgia, dar, în ianuarie 2023, un militar a ucis cinci persoane și rănit altele cinci după ce a deschis focul de la balconul apartamentului său, apoi s-a sinucis.

Four people were killed and others were wounded in a shooting at a market in Rustavi, Georgia. The shooters have fled and are currently being searched for. No further information is available at this time.

