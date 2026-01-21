Un robot îmbrăcat în uniformă de poliție a devenit o prezență obișnuită într-o intersecție aglomerată din orașul Wuhu, provincia Anhui. Tehnologia este testată direct pe stradă, ca parte a unui proces mai amplu de automatizare a activităților de ordine publică din China.

Cine este „ofițerul” R001 și ce face în trafic

umanoid poartă uniformă de poliție vestă reflectorizantă și șapcă albă, iar pe piept are un ecuson cu inscripția Intelligent Police Unit R001. De la distanță, silueta poate fi confundată cu cea a unui agent real, însă de aproape aspectul metalic îl face ușor de recunoscut.

Rolul său principal este gestionarea traficului pietonal și nemotorizat, prin mesaje vocale și gesturi standardizate. „Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să circulați cu bicicleta pe banda nemotorizată.” este unul dintre avertismentele adresate direct participanților la trafic.

. unveils its first traffic policing robot, the Intelligent Police Unit R001. The R001 is designed for traffic guidance and behavioural reminders, especially for non-motorised vehicles. Learn more here: — Humanoid Robotics Technology (@HumanoidRTech)

Cum funcționează robotul-polițist în viața reală

Potrivit autorităților locale, R001 este conectat direct la sistemul de semaforizare al orașului și își sincronizează mișcările cu schimbarea culorilor. Este dotat cu camere video de înaltă rezoluție și cu un sistem inteligent de avertizare vocală.

Robotul identifică autonom abaterile comise de pietoni sau bicicliști și le semnalează pe loc, fără intervenția unui operator uman. În plus, nu este limitat la o poziție fixă și se poate deplasa singur către puncte prestabilite.

Cum este văzut de către polițiști

Jiang Zihao, ofițer de poliție rutieră în Wuhu, spune că prezența robotului are un impact concret asupra activității zilnice. „Este un nou coleg care ne ajută în mod real”, explică acesta, subliniind rolul practic al tehnologiei.

Un avantaj major este capacitatea de funcționare continuă, indiferent de condițiile meteo sau orele de vârf. „Poate lucra non-stop”, spune Jiang, precizând că scopul este reducerea presiunii asupra agenților umani.

R001 nu este un experiment singular, ci face parte dintr-o strategie mai amplă de introducere a roboților în activitățile de ordine publică. Anul trecut, mai multe orașe din China au început să testeze soluții similare.

În Chengdu, o echipă mixtă formată din , roboți cu roți și roboți patrupede patrulează alături de polițiști. În decembrie, un robot de trafic a intrat oficial în serviciu și la Hangzhou, în estul țării.

Ce este „inteligența întrupată” promovată de Beijing

Autoritățile chineze descriu aceste inițiative drept pași concreți spre dezvoltarea „inteligenței întrupate”, un concept care presupune integrarea inteligenței artificiale în corpuri fizice. Acestea sunt capabile să interacționeze direct cu mediul și cu oamenii.

Un raport al Centrului pentru Cercetare și Dezvoltare al Consiliului de Stat estimează că această industrie va ajunge la 400 de miliarde de yuani până în 2030. Proiecțiile arată o depășire a pragului de 1.000 de miliarde de yuani în 2035, relatează Adevărul.

Robotul R001 este produs de compania , iar directorul general Zhang Guibing susține că testarea în teren este esențială. „Doar prin testarea în scenarii reale și colectarea de date operaționale putem accelera dezvoltarea”, afirmă acesta.

Potrivit lui Zhang, roboții companiei sunt deja utilizați în peste 100 de contexte diferite, de la recepții și patrule de securitate, până la servicii publice. În China, însă, linia dintre inovație, eficiență administrativă și control social rămâne extrem de subțire.