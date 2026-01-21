Avionul Air Force One, care îl transporta pe președintele american Donald Trump spre Forumul Economic Mondial de la Davos, a fost nevoit să își întrerupă zborul. Aeronava s-a întors la baza din zona Washingtonului, după ce echipajul a identificat o problemă tehnică apărută imediat după decolare.

Ce problemă a apărut la bordul aeronavei prezidențiale

Potrivit informațiilor publicate de , Air Force One a întâmpinat o „problemă electrică minoră” la scurt timp după ce a părăsit pista. Incidentul s-a produs după decolare, la ora locală 22:20, moment în care echipajul a decis revenirea din motive de siguranță. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că decizia a fost luată „din motive de precauție”.

Aeronava a fost redirecționată către Joint Base Andrews, baza militară din Maryland unde este staționat în mod obișnuit avionul prezidențial. Secretarul de presă al Casei Albe a explicat că problema electrică a fost identificată rapid, iar procedurile standard au impus revenirea. Casa Albă a confirmat ulterior că Air Force One a aterizat înapoi la Andrews la ora 23:07.

Cum a fost reorganizată deplasarea delegației americane

După aterizare, președintele și membrii delegației urmau să se îmbarce într-o altă aeronavă pentru a continua călătoria spre Elveția. Karoline Leavitt a declarat că deplasarea va fi reluată imediat, folosind un alt avion disponibil. Într-o notă ironică, purtătorul de cuvânt a glumit pe seama acordului lui Trump de a accepta un avion din Qatar, afirmând că noul avion sună „mult mai bine”.

Problema tehnică ar putea provoca întârzieri în programul președintelui american, inclusiv în ceea ce privește discursul planificat miercuri la Forumul Economic Mondial. Apariția lui la Davos este considerată una dintre cele mai așteptate intervenții ale ediției din acest an. Contextul este deja tensionat, pe fondul relațiilor dificile cu aliații europeni, alimentate de pozițiile recente ale liderului de la Washington, notează POLITICO.

Ce context politic amplifică tensiunile din jurul vizitei

Întrebat cât de departe ar merge pentru a obține , Donald Trump a răspuns „Veți afla”, refuzând să excludă folosirea forței militare. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, fără alte clarificări suplimentare. Deși președintele SUA nu a exclus explicit o astfel de opțiune, lideri europeni, inclusiv Sir Keir Starmer, au afirmat că nu cred într-un asemenea scenariu, potrivit observatornews.ro.

Președintele american este așteptat azi la Davos, unde va susține un discurs de aproximativ o oră. Guvernul SUA a transformat fosta biserică Saint-Luc în „USA House”, iar delegația americană este cea mai numeroasă din istoria forumului, potrivit Le Figaro. Atmosfera rămâne tensionată, iar măsurile de securitate sunt sporite, inclusiv prin instalarea unui heliport temporar și desfășurarea de radare și tunuri antiaeriene.