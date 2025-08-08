B1 Inregistrari!
Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia

Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia

Selen Osmanoglu
08 aug. 2025, 14:26
Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
O româncă este anchetată în Italia după ce ar fi înșelat și jefuit mai mulți bărbați în vârstă din Genova. Aceasta îi convingea să o primească în casă, îi seda, apoi îi jefuia.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Victimele făcute

Ce s-a întâmplat

Tânăra româncă ar fi folosit substanțe sedative prin care le inducea o stare de inconștiență bărbaților și profita de vulnerabilitatea lor. Îi lăsa fără bani și lucruri de valoare, conform Știrile ProTv.

La un moment dat, mai mulți bărbați s-au plâns că au fost înșelați de româncă. Astfel, femeia de 20 de ani a intrat în atenția autorităților.

Victimele făcute

Victimele sunt două persoane cu vârsta între 66 și 80 de ani. tânăra îi aborda pe bătrâni pe stradă și îi convingea să o primească în casă sub diverse pretexte, inclusiv că nu are bani și ar dori să ia masa împreună.

Odată ajunsă în locuință, femeia profita de neatenția bărbaților. Ea avea un plan bine pus la punct. Cu ajutorul unor seringi pregătite din timp, le turna în băuturi substanțe sedative.

La scurt timp, bărbații adormeau, iar acela ar fi fost momentul în care tânăra acționa. Scotocea prin casa bătrânilor și îi jefuia.

Printre bunurile furate se numără și un ceas în valoare de mii de euro și peste 4.500 de euro cash. Românca a fost arestată.

