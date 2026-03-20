Concluziile oficiale după Blackout-ul din Spania: Cine este vinovat pentru colapsul rețelei

Flavia Codreanu
20 mart. 2026, 20:03
Blackout-ul din Spania a fost rezultatul a 17 factori diferiți, conform raportului final publicat vineri de experții europeni. Această „furtună perfectă” a dus la oprirea magazinelor, a tramvaielor și a lifturilor în întreaga țară pe 28 aprilie anul trecut.

Cum a început Blackout-ul din Spania

Totul a pornit la ora 12:32, când tensiunea din rețeaua electrică a început să crească brusc și necontrolat. O centrală solară mare din sudul țării s-a deconectat prima, iar în doar câteva secunde situația a devenit imposibil de gestionat. De obicei, penele de curent apar când tensiunea scade, dar în acest caz curentul a depășit limita de siguranță de 400 de kilovolți. Damian Cortinas, directorul Entso-E, a descris ceea ce a urmat drept „cea mai mare pană de curent din Europa din ultimii 20 de ani”.

17 factori diferiți au declanșat Blackout-ul din Spania

Anchetatorii au stabilit că nu a existat o singură vină, ci o combinație de erori tehnice. Printre cauze apar panouri solare programate greșit, setări de control învechite și o reglementare prea permisivă în legislația națională. În plus, operatorul rețelei nu a reușit să mențină sub control „puterea reactivă”, care ajută la stabilizarea liniilor de înaltă tensiune. Din această cauză, centralele pe gaz și cele hidroelectrice s-au oprit una după alta.

Problemele de administrare și infrastructura necorespunzătoare

Raportul scoate la iveală și deficiențe grave în modul în care este gestionată energia la nivel înalt. Multe centrale pe gaz au produs mult mai puțin curent decât au promis, dar sistemul este conceput astfel încât aceste companii să nu sufere nicio pedeapsă economică. Mai mult, spre deosebire de Franța, unde sistemele de protecție sunt automate, în Spania acestea necesită acționare manuală. Această întârziere a făcut ca rețeaua să se prăbușească în doar câteva secunde, fără a se putea interveni rapid, scrie Euractiv.

Operatorul rețelei de înaltă tensiune a respins orice responsabilitate și a oferit o explicație oficială despre erorile apărute.

„Red Eléctrica nu a dat greș. În schimb, de vină au fost evenimentele din rețea cunoscute sub numele de oscilații, precum și deconectarea unui volum semnificativ de instalații fotovoltaice mici [și] cel puțin nouă deconectări incorecte”, a declarat operatorul rețelei de înaltă tensiune într-un comunicat.

Vulnerabilitatea panourilor solare de pe acoperișuri

Deși energia verde nu poartă vina directă pentru defecțiune, panourile solare de pe acoperișurile caselor au susținut colapsul rețelei. Acestea s-au oprit singure mult prea repede în primele etape ale penei de curent. Experții recomandă acum modernizarea acestor sisteme mici, chiar dacă procesul va fi unul costisitor pentru proprietari. Din cele 21 de recomandări oficiale pentru viitor, aproape toate vizează operatorii de rețele de înaltă tensiune din toată Europa.

