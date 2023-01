Brazilia: Susținătorii lui Jair Bolsonaro au invadat Congresul, Palatul Prezidențial și Curtea Supremă (VIDEO)

Sute de susținători ai fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, politician de extremă-dreaptă, au pătruns în Congres, Curtea Supremă și Palatul Prezidențial, duminică, amintind de din Statele Unite, de acum doi ani, de către susținătorii fostului președinte Donald Trump.

au produs mai multe pagube în aceste instituții, arată imaginile care circulă intens pe rețelele sociale. Zeci dintre ei au reușit chiar să ajungă pe acoperișul Congresului.

Zona din jurul Congresului fusese izolată de autorități, dar protestatarii au reușit să rupă cordoanele de securitate.

Polițiștii au fost nevoiți să folosească gazele lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestanți, informerază AFP.

Vídeos divulgados por pessoas que estão dentro do STF mostram indivíduos quebrando assentos do plenário. No Palácio do Planalto, mesas e vidros também foram quebrados. Acompanhe a cobertura da invasão:

— Jornal O Globo (@JornalOGlobo)