Caz șocant în Bolton, Anglia! O tânără, în vârstă de 23 de ani, a fost găsită fără viață, mumificată, în apartamentul său, după un an de la deces.

Aceasta se izolase complet de lume, nu vorbea cu nimeni, nici măcar cu familia, iar descoperirile anchetatorilor au fost de-a dreptul surprinzătoare.

Cu cine a vorbit ultima dată

Potrivit informațiilor, singura interacționare pe care femeia a avut-o a fost cu Chat GPT, căruia, înainte a muri, îi cerea ajutorul. Anchetatorii au declarat că „suferea de probleme de sănătate mintală” și „în timp a devenit o străină pentru familie, distanțându-se de oameni și chiar de serviciile de sănătate mintală”, notează publicația

Mama fetei a povestit că din 2021 nu mai știa nimic despre ea. Sora acesteia a spus că încă din copilărie se confrunta cu bulimia.

„Nu erau absolut niciun medicament în apartament și părea cineva căruia îi păsa, nu cineva care renunțase, dar suferea de tulburări de alimentație, inclusiv bulimie, încă din copilărie”, a povestit sora ei.

Ce i-a scris lui Chat GPT

Ultima conversație cu Chat GPT a fost în iulie 2024, când tânăra i-a mărturisit că a trebuit să meargă după mâncare, cerându-i totodată ajutorul.

„Nu erau alte persoane acolo: nu a existat nicio conversație cu nimeni, singurul ei contact a fost cu ChatGPT”, au explicat anchetatorii.

„Ajută-mă, m-am dus din nou să iau niște mâncare”, a spus tânăra de 23 de ani.

Inteligența artificială a răspuns: „Pari nesigură în privința mâncării”, la care Charlotte a replicat: „Este mâncare pe care nu am vrut-o și asta e frustrant.”

Vecinii, de asemenea, au povestit că nu au văzut-o niciodată ieșind din casă.

Cum a fost descoperit trupul tinerei

În timpul unui control de securitate, pompierii au intrat prin efracție în apartament, unde au găsit trupul acesteia. Tânăra era înfășurată în pături, din cap până în picioare, practic mumificată.

Cauza morții nu este încă confirmată, însă nu au fost găsite urme de droguri sau alte medicamente în locuință.