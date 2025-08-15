Caz terifiant! Cum a ajuns un deținut să își scoată ochii și să îi mănânce pentru a evita execuția

Andre Thomas, condamnat la moarte în Texas pentru uciderea soției și a celor doi copii ai săi, a șocat lumea prin gesturi extreme: și-a scos ambii ochi și i-a ingerat, într-o încercare disperată de a evita execuția.

Cuprins:

Ce crime a comis Andre Thomas

De ce și-a scos ochii

Este sau nu apt pentru execuție

Ce se întâmplă cu el acum

Ce crime a comis Andre Thomas

Thomas a fost în 2005 pentru , Laura Christine Boren, a fiului lor de patru ani și a fiicei de 13 luni, pe care îi considera demoni. Într-un gest extrem, el a scos inimile copiilor, potrivit rapoartelor Associated Press, relatează

De ce și-a scos ochii

În 2004, înainte de ziua procesului, Thomas a fost găsit în celula sa „acoperit de sânge”, după ce își scosese un ochi. Ulterior, și-a scos și celălalt ochi și l-a ingerat, rămânând complet orb. Avocații săi au explicat că Thomas credea că mutilarea corpului său va opri guvernul să-i audă gândurile.

Un purtător de cuvânt al închisorii a confirmat: „Thomas a spus că și-a scos ochiul și l-a ingerat ulterior.”

Este sau nu apt pentru execuție

În martie 2023, judecătorul a suspendat mandatul de execuție, după ce avocații lui Thomas au cerut timp pentru a evalua starea sa mintală și capacitatea de a fi executat.

„A ghida acest om orb și psihotic către masa de execuție încalcă noțiunea noastră de umanitate și nu servește niciun scop legitim”, a declarat judecătorul.

„Thomas este unul dintre cei mai grav bolnavi mintal deținuți din istoria Texasului … necompetent pentru execuție, fără o înțelegere rațională a motivului pentru care ar urma să fie executat”, a declarat avocatul Lenin, subliniind gravitatea situației.

Ce se întâmplă cu el acum

După ingestia primului ochi, Thomas a fost tratat într-un centru medical, apoi transferat într-o secție psihiatrică a închisorii.

„În sfârșit va putea primi îngrijirea psihiatrică pe care am dorit-o și am cerut-o de la primul moment”, a precizat avocata sa.

Mai mult de 100 de lideri religioși și alte persoane au cerut clemență în martie 2023. Totuși, procurorul districtual, a afirmat că nu știe „nimic despre caz” și nu a citit rapoarte privind starea mentală a deținutului.

În prezent, Andre Thomas se află în așteptarea unei decizii finale privind execuția sa.