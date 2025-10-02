B1 Inregistrari!
Ce cadouri de protocol a primit Maia Sandu de la Papa Leon, Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Cel mai scump a fost oferit de președintele francez

02 oct. 2025, 18:24
Sursa foto: Facebook/ Maia Sandu
Cuprins
  1. Care a fost cel mai scump cadou primită de Maia Sandu
  2. Ce cadou i-a făcut Maia Sandu Papei Leon al XIV-lea
  3. Ce cadou i-a oferit ministrul român de Proiecte Europene Maiei Sandu

În cadrul vizitelor pe care le-a primit și le-a făcut în perioada iulie-septembrie 2025, Maia Sandu a primit 24 de cadouri protocolare, în valoare totală de 57 de mii de lei. printre cei care i-au oferit daruri președintei Republicii Moldova se numără și Papa Leon al XIV-lea, cancelarul german Friedrich Merz și președintele polonez, Andrzej Duda.

 

 

Care a fost cel mai scump cadou primită de Maia Sandu

De Ziua Independenței Republicii Moldova, Maia Sandu i-a primit în vizită pe președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german și premierul polonez Donald Tusk. Cu această ocazie, liderul de la Palatul Elysse i-a dăruit președintei Republicii Moldova un pix-roller placat cu aur, din colecția Elysee a casei S.T. Dupont, estimat la 9.950 de lei, și o bombonieră din porțelan, decorată cu crenguțe și flori poleite cu aur fin pe fond albastru, în valoare de 5.640 de lei.

Cu aceeași ocazie, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, i-a dăruit Maiei Sandu un bol pentru fructe din porțelan, decorat cu flori orientale, evaluat la 2.820 de lei, potrivit declarației de pe site-ul Președinției Republicii Moldova.

Ce cadou i-a făcut Maia Sandu Papei Leon al XIV-lea

În timpul vizitei în Italia, Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, căruia i-a oferit un tablou semnat de pictorița Valeria Duca. Pictura, care poartă denumirea de „Supraviețuire”, reprezintă imaginea unei refugiate ucraineană, simbol al tuturor cetățenilor ucraineni care au fugit din calea războiului cu Rusia și s-au stabilit în Republica Moldova.

În schimb, Papa Leon al al XIV-lea i-a dăruit președintei o carte „L’appartamento pontificio delle udienze”, în valoare de 1.290 de lei, și o sculptură în basorelief plat, care valorează 7 850 de lei. Sculptura este realizată din bronz, a venit ambalată într-o cutie albă din piele și reprezintă un moment simbolic de solidaritate: un om îl ridică pe un altul căzut, într-un gest de compasiune și sprijin.

Ce cadou i-a oferit ministrul român de Proiecte Europene Maiei Sandu

În timpul vizitei sale de lucru la Chișinău, Dragoș-Nicolae Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene al României, i-a oferit Maiei Sandu, un set de birou Parker, cu stilou, călimară și cartușe, și o carte-album „România unică”, cu CD inclus și 6 cărți poștale. Valoarea estimativă a setului de birou este de 2.640 de lei, în timp ce cea de-a doua parte a cadoului valoarează în jur de 120 de lei.

