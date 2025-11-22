B1 Inregistrari!
Donald Trump dă semne de răzgândire. Ce spune despre planul propus Ucrainei pentru încheierea războiului

Donald Trump dă semne de răzgândire. Ce spune despre planul propus Ucrainei pentru încheierea războiului

Adrian Teampău
22 nov. 2025, 21:39
Donald Trump dă semne de răzgândire. Ce spune despre planul propus Ucrainei pentru încheierea războiului
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Donald Trump pare că s-a răzgândit
  2. Avertismentul senatorilor americani
  3. Declarația șefului Comitetului Forţelor Armate din Senat pentru Donald Trump

Donald Trump a declarat că planul pentru încheierea războiului, înaintat Ucrainei nu este oferta sa finală. El a făcut aceste declarații după ce oficialii de la Kiev și aliații europeni au transmis că propunerea sa poate fi doar bază pentru discuții, dar necesită o muncă suplimentară.

Donald Trump pare că s-a răzgândit

Șeful de la Casa Albă a declarat că actuala sa propunere pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală. El a răspuns „nu” când a fost întrebat de jurnaliști pe această temă.

Donald Trump a făcut aceste declarații în condițiile în care planul său nu este agreat nici de Ucraina, nici de aliații europeni și nici chiar de senatorii americani. Aliații europeni au subliniat că documentul ar putea fi o bază pentru discuții care necesită „eforturi suplimentare”.

„Războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor.

Planul Trump reia cererie ultimative ale lui Vladimir Putin și este considerat de numeroși politicieni și analiști occidentali drept un ultimatum de capitulare pentru Ucraina. Mulți au comparat documentul și situația actuală cu momentul cedării unor părți din Cehoslovaciei  căre Germania nazistă. Este vorba despre Acordul de la Munchen, din 1938, care a dus la începerea Războiului Mondial.

Avertismentul senatorilor americani

În acest context, mai mulți senatori americani, democraţi şi republicani, şi-au exprimat „îngrijorările serioase cu privire la detaliile planului” propus de Donald Trump. Oficialii americani și-au transmis punctul de vedere într-un comunicat care a fost publicat sâmbătă, relatează AFP.

„Nu vom obţine o pace durabilă oferind concesie după concesie lui Putin şi degradând fatal capacitatea Ucrainei de a se apăra. Istoria ne-a învăţat că Putin înţelege doar forţa şi nu va respecta niciun acord decât dacă este garantat prin constrângere”, au avertizat în comunicat, autorii, trei senatori democrați, un independent și un senator republican.

Semnatarii comunicatului au recomandat o consultare cu Ucraina și cu partenerii din NATO cu privire la calea ce trebuie urmată. Ei au cerut presiuni reale asupra Rusiei pentru a-l determina pe Vladimir Putin să vină la masa negocierilor.

„Trebuie să ne consultăm îndeaproape cu partenerii noştri ucraineni şi cu partenerii noştri NATO cu privire la calea de urmat. Ar trebui să exercităm o presiune reală asupra Rusiei pentru a veni la masa negocierilor”, se mai arată în comunicat.

Declarația șefului Comitetului Forţelor Armate din Senat pentru Donald Trump

Republicanul Roger Wicker, care prezidează Comitetul Forţelor Armate din Senat, a emis, la rândul său, o declaraţie separată vineri. El a comentat planul propus de Donald Trump apreciind că are probleme reale. El s-a declarat sceptic în ce privește capacitatea acestui document de a instaura o pace reală în Ucraina.

„Acest aşa-numit «plan de pace» are probleme reale şi sunt foarte sceptic în ceea ce priveşte capacitatea sa de a instaura pacea. Ucraina nu ar trebui să fie forţată să cedeze teritorii unuia dintre cei mai notorii criminali de război din lume, Vladimir Putin”, a declarat senatorul.

Roger Wicker a mai spus, referitor la cererea de reducere a forțelor armate ucrainene, că acest lucru trebuie decis de guvernul de la Kiev. Rusia nu poate dicta în acestă direcție.

„Dimensiunea şi dispunerea forţelor armate ale Ucrainei reprezintă o alegere suverană a guvernului şi a poporului său”, a mai transmis Roger Wicker.

